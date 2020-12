El alcohol, el peor enemigo del peso saludable

Diciembre es un mes de reuniones familiares, en las que se disfruta de diversos platos navideños en compañía de variados licores, ponches o tragos, los cuales si no se consumen con moderación también pueden ocasionar un aumento de peso, según advierten los especialistas.

El médico cirujano Wartan Keklikian, de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM) de la Clínica La Floresta en Caracas, explica que en diciembre “el peor enemigo” para mantener un peso saludable es el alcohol, porque proporcionan calorías “vacías” y sin nutrientes. ”Un gramo de etanol–indica– tiene 7 calorías y no posee ningún valor nutritivo”, señala el especialista.

“Una hallaca contiene calorías, pero también un aporte nutricional, lo que no pasa con las bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuando se habla de engordar, hay que decir que todo depende de la cantidad, porque por ejemplo, una copa de vino blanco solo da 100-120 calorías, eso no me va a engordar o mal nutrir, como si me estuviera comiendo una ensalada con bastante mayonesa o una hallaca con mucha manteca”, señala Keklikian.

Consumo recomendado

La “mejor” bebida alcohólica es el vino blanco seco, señala Keklikian. Este licor específico no es dulce, contiene antioxidantes, flavonoides y taninos, por ejemplo.

La cantidad que se recomienda, o lo que los expertos llaman “consumo beneficioso de alcohol”, es de una o dos copas de vino (o un trago de otra bebida) al día, con cada comida. Se sugiere también, 14 copas de vino semanales para los hombres, es decir, 2 diarias; y 7 copas para las mujeres, 1 cada día.

“Puede ser una copa con el almuerzo y una con la cena navideña, por ejemplo. Es importante resaltar que, con las comidas, la absorción del alcohol es más lenta y todo tiene que ver con la moderación, porque aquí se aplica el dicho que dice que “la dosis hace el veneno”, entonces todo con medida es bueno”, asegura.

Cirujanos con Sazón, una propuesta para mantenerte saludable

El especialista de la UBAM resalta la iniciativa “Cirujanos con sazón” que ha impulsado junto al médico cirujano Argenis Chaparro y en la que presenta propuestas de platos navideños saludables, que contienen entre 500 y 550 calorías, con hallaca, ensalada, lomo de cerdo, pan de jamón y postre.

El médico explica, por ejemplo, que la ensalada de gallina se puede hacer con yogurt descremado, y mayonesa casera –con aceite de oliva o canola- ; de esta forma, resultaría un plato mucho menos calórico que si se elaborara con otros productos comerciales.