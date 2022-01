El padre Juan Bravo es el primer obispo de Petare

“Vengo a patear todas las calles de Petare, a partir de este mismo fin de semana comenzaré a visitar las comunidades. He solicitado que se coloquen de primero en la lista de lugares que visitaré a los sectores más alejados y más pobres, adonde quiero llegar no como el obispo, sino como un hermano más, en busca de la fraternidad y con la misión de difundir el evangelio”.

Estas fueron las primeras declaraciones que ofreció monseñor Juan Carlos Bravo Salazar, al asumir su cargo como el primer obispo de la diócesis de Petare, en una misa especial que se realizó la mañana de este lunes, en la plaza de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la California Norte, municipio Sucre, que de ahora en adelante será reconocida como catedral.

El monseñor Bravo Salazar viene de ejercer cargo de obispo de Acarigua-Araure, en el estado Portuguesa, y admitió no conocer la zona de Petare, pero tiene un gran compromiso, disposición, aptitud y alegría de conocer cada rincón del municipio Sucre.

“Cuando me nombraron obispo de Petare, me asombró mucho que su patrón el Dulce Nombre de Jesús fuera un niño, pues siempre he considerado que todos deberíamos vivir como los niños que brincan, saltan, juegan y viven en la libertad de los hijos de Dios, hecho que deberíamos copiar todos los adultos, de sorprendernos y vivir siempre con la alegría que demuestran los pequeños en su inocencia”, dijo monseñor Bravo Salazar, quien reiteró su compromiso de llevar su labor de evangelización cerro arriba.

En la ceremonia estuvo presente el cardenal Baltazar Porras; el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, junto a su esposa Gabriela Chacón, así como los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana y de cada una de las 23 parroquias que conforman la nueva diócesis de Petare, creada el pasado mes de noviembre con autorización del papa Francisco.

Monseñor Bravo Salazar ofreció su primera misa. Foto: Cheo Pacheco

Durante la misa especial correspondió a monseñor Ignacio Cheffalia, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, leer las palabras de saludo en nombre del papa Francisco, quien expresó sus mejores deseos para el trabajo de atención de toda la población que se realizará en la nueva diócesis de Petare.

Asimismo, el cardenal Baltazar Porras realizó la entrega al nuevo obispo de Petare de una reliquia de primer grado del beato José Gregorio Hernández.

“Quiero felicitar a los organizadores de este hermoso acto, donde observamos una muy buena participación de sacerdotes, de religiosas y de vecinos de Petare, que viene a ser un indicativo de esa necesidad tan sentida de la creación de esta diócesis, que se convierte en la circunscripción religiosa número 41 que existe en Venezuela”, señaló el cardenal Baltazar Porras.

Por su parte, el alcalde del municipio Sucre José Vicente Rangel, al darle la bienvenida al nuevo obispo de la diócesis de Petare, se comprometió a ofrecer todo su apoyo para el desarrollo de los distintos programas sociales que se vayan a realizar desde cada una de las parroquias eclesiásticas ubicadas en la jurisdicción, para el bienestar de los vecinos.

Al finalizar la misa, monseñor Bravo Salazar impartió la bendición a los presentes, para luego saludar y tomarse fotos con sus nuevos vecinos, que le dieron la bienvenida.