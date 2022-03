En Canadá la embajada sigue de puertas abiertas

Muchos de los venezolanos que viven en Canadá y en Estados Unidos conocen esta historia de primera mano, y la cuentan: en Ottawa está abierta la embajada de Venezuela, y allí atiende una funcionaria todos los días, Betzaida Sandoval.

El gobierno de Canadá, fue más práctico que el de Estados Unidos y nunca ha roto las relaciones con el Gobierno de Venezuela, solo las interrumpió, lo cual permite esta actividad consular que sirve entre otras cosas para atender a los compatriotas y tramitarles el pasaporte.

En promedio, entre 30 y 40 venezolanos se dirigen diariamente a la sede de la embajada en Ottawa y son atendidos por una funcionaria local. Betzaida es una abogada venezolana con residencia en Canadá, muy activa y con larga experienia en Venezuela, donde trabajó durante muchos años en el Poder Judicial.

En Canadá, Sandoval se desempeñó durante ocho años en el consulado de Toronto y luego, una vez que cerraron éste último junto al de Vancouver y el de Montreal por la falta de diplomáticos acreditados, fue transferida a la sede en Ottawa y desde allí realiza su labor como asistente consular.

La jornada de Betzaida comienza temprano en la mañana y se extiende hasta el final de la tarde o noche. En un día llegó a atender a 96 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos residenciados en Canadá. Durante el año 2021 Sandoval procesó unos 2.000 pasaportes.

Además de atender a quienes acuden a la embajada, Betzaida está autorizada para realizar pagos y cancelar los servicios de la embajada, siguiendo instrucciones del encargado de negocios de Venezuela en Canadá, Luis Acuña, quien ejerce sus responsabilidades remotamente desde Caracas desde febrero del año pasado cuando se le venció su visa y tuvo que regresar al país.

Por ahora, y hasta tanto no se restablezcan las relaciones diplomáticas y consulares al 100% entre los gobiernos de Venezuela y Canadá, Betzaida continuará con sus funciones de servidora pública dispuesta para atender a todos los venezolanos que así lo soliciten.

Embajada de Venezuela en Canadá opera de forma limitada

Luis Acuña, desde Caracas

Luis Acuña, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Canadá, consultado por Últimas Noticias, precisa que debido a la suspensión de las relaciones se trabaja de manera limitada, solo pueden trabajar en la sede funcionarios locales que no necesiten visa ni acreditación.

Sin embargo destaca que las puertas de la embajada permanecen abiertas para cumplir con el trámite más demandado por los usuarios como lo es la emisión de pasaportes y prórrogas por medio del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

«El trámite de pasaporte y prórroga se realiza a todos los ciudadanos venezolanos que asistan a la Embajada de Venezuela en Canadá», dice.

Acuña hace énfásis en «todos los ciudadanos» al relatar el insólito caso que se dio el pasado 15 de marzo, cuando se presentó en la sede de la embajada Orlando Viera Blanco, quien se hace llamar «embajador» del gobierno de Juan Guaidó, a tomarse las huellas y fotografiarse para que le procesaran su libreta de identidad.

Cuáles trámites pueden hacer los venezolanos en Canadá

Acuña indica que debido a que Venezuela no tiene diplomáticos acreditados por Canadá, actualmente los únicos trámites que puede procesar son los de pasaportes y prórrogas, porque no exigen la firma de un diplomático, ya que es una tarea del Saime.

«No podemos emitir visas, poderes, certificaciones, actas de defunción, fe de vida, reconocimiento de niños», enumera Acuña, quien explica que en el caso de las visas los usuarios pueden dirigirse a alguna embajada de Venezuela en otro país, pero que con otros trámites la única forma de resolverlos es viajando a Venezuela y que en otros casos, como el de las certificaciones, sólo pueden atenderse en la Embajada.

En Canadá no solamente se recibe a los venezolanos que viven ese ese país, sino que se atiende a los venezolanos que viven en los Estados Unidos y acuden a Canadá para sacar su pasaporte, «dado que con los Estados Unidos sí están rotas las relaciones y no hay forma de tener ningún servicio, ni ninguna oficina consular abierta de parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro», apunta Acuña.

Luis Acuña, encargado de Negocios de Venezuela en Canadá

Las relaciones no están rotas

Acuña afirma que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Canadá no están rotas. “Las relaciones diplomáticas se mantienen. Lo que no hay en este momento es diplomáticos venezolanos en Canadá, ni diplomáticos canadienses en Venezuela, pero ellos pueden tener su embajada abierta si la desean tener abierta, porque Venezuela no priva de que ellos tengan su embajada abierta, porque las relaciones no están suspendidas”.

“Y si Canadá solicita en este momento la visa para un diplomático canadiense, Venezuela no tiene inconvenientes en dársela. Lo que si va a pedir, en contraparte por reciprocidad, es que Canadá le conceda tantas visas a Venezuela como Venezuela le conceda a Canadá. Eso está pendiente que en algún momento suceda”, asegura.

Acuña fue el último diplomático acreditado por el Gobierno de Canadá, su visa se le venció en febrero de 2021.

Hasta esa fecha la Embajada pudo cumplir con todos los trámites consulares solicitados por los usuarios, a pesar de que política y mediáticamente las diferencias entre ambos países se hacían evidentes tras el reconocimiento por parte de Canadá del gobierno interino de Juan Guaidó en 2019.

Fue el 8 de junio de 2019 cuando el canciller venezolano de ese entonces, Jorge Arreaza, informó a través de un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, que Venezuela dejaría de prestar servicios en los consulados de Vancouver, Toronto y Montreal y que todas las funciones diplomáticas se concentrarían en la Embajada venezolana en Ottawa.

“Aspiramos que Canadá recupere pronto la soberanía sobre su política exterior para propiciar un mejor clima para el diálogo y el respeto mutuo en beneficio de ambos pueblos. Hasta entonces, el Gobierno Bolivariano defenderá por vías diplomáticas y legales, la dignidad y soberanía del pueblo venezolano”, concluye el comunicado del Gobierno venezolano.

#COMUNICADO | Venezuela dejará de prestar servicios en los consulados de Vancouver, Toronto y Montreal. Todas las funciones diplomáticas se concentrarán en la Embajada venezolana en Ottawa.

Aspiramos que Canadá recupere pronto la soberanía sobre su política exterior pic.twitter.com/bNJUDlkCf7 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 8, 2019

“Ante la negativa de Canadá de autorizar la renovación de las visas de los diplomáticos, fue imposible mantener abiertos los consulados y hubo que cerrar tanto al de Vancouver, como el de Toronto y el de Montreal (…) Los tres permanecen temporalmente cerrados. Uno cierra la puerta, pero uno no abandona la puerta. Uno pudiera volver a abrir”.

El Gobierno de Venezuela continúa con sus funciones concentradas en la Embajada de Ottawa en la que Acuña sigue activo como Encargado de Negocios. “Aunque no esté allá todo se ordena desde aquí (Venezuela) sobre las instrucciones que yo doy, con la autorización del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores”, aclara.

La valija de 1.500 pasaportes

Sobre la valija de 1.500 pasaportes que Venezuela no ha podido hacer llegar a Canadá, porque el Gobierno de éste país no lo autoriza, dice que ya han enviado unos 450 pasaportes que los usuarios han solicitado.

Al respecto comenta que han tenido conversaciones con las autoridades canadienses para que les permita su traslado, «y de esa manera resolver el problema de los venezolanos a la espera de un documento ya hecho y que Venezuela ha cumplido todas sus tareas, pero que no hemos podido trasladarlos».

«La otra alternativa sería dividir esa valija que pesa 42 kilogramos en 10 ó 12 partes, reducir enormemente el peso y de esa manera poder apoyarnos con diplomáticos preferiblemente de Venezuela o de otros países para que nos las lleve, pero eso ameritaría una logística más complicada, porque no sería una valija; sino un poco de valijas», cuenta.

En este sentido apunta que ante este plan piloto implementado por el Saime con Canadá para el envío de pasaportes a domicilio están evaluando si deshacen la valija, eligen este procedimiento, o esperan los resultados «de las conversaciones que estamos sosteniendo a ver las posibilidades de enviar la valija por algún medio».

Acuña considera que esta medida del Saime va a resolver en gran medida el tema de las valijas. “Sin embargo, quiero señalar que si bien nosotros pudiéramos utilizar un servicio de envío como FedEx, DHL o cualquiera de estas empresas internacionales, en el pasado ha habido inconvenientes de valijas que han sido retenidas y aunque no se han perdido, se han retenido durante mucho tiempo y ha sido un inconveniente serio poder recuperarlas».

«Siendo pasaportes lo que está en juego nosotros no quisiéramos poner los documentos de ningún venezolano en riesgo de que sean retenidos en cualquier lugar. Sobre todo, porque todos estos servicios de envíos pasan por aduanas de los Estados Unidos y ha sido en éste país donde los han retenido», alerta el Encargado de Negocios de Venezuela en Canadá.