En Petare conforman una Ciudad Comunal

En la zona de Petare, en el municipio Sucre, los voceros de 20 comunas y 207 consejos comunales, se han organizado y han decidido conformar una Ciudad Comunal, a través de la cual señalan ofrecerán respuesta a muchos de los problemas que les aquejan, además de darle prioridad al área de producción.

Los representantes de estas 20 comunas, se reunieron en las instalaciones del Teatro César Rengifo, ubicado en la zona Colonial de Petare, lugar en donde estuvo presente el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, a quien le presentaron los vecinos organizados el plan que han diseñado para activar la primera Ciudad Comunal de la Jurisdicción.

René Chacón, es parlamentario de la comuna Antonio José de Sucre, y parte del equipo promotor de la Ciudad Comunal Petare, quien señaló que para la consolidación de esta meta comenzaron a organizarse desde el pasado mes de noviembre, lo que conllevo a realizar reuniones, debates, asambleas de ciudadanos con cada uno de las comunas y consejos comunales que participan en proyecto.

Indicó que, para cumplir todos los requisitos legales, han estudiado y seguidos todos los pasos que se encuentran en la Ley de Ciudades Comunales, normativa que ya ha sido aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.

“Ya sumamos 20 camunas, que decidimos trabajar juntas, y otras nos han manifestados su intención de unirse a este gran proyecto, que ya cuenta con el apoyo del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos y estamos seguros que también del presidente Nicolás Maduro”, señaló Chacón.

Yesil Castillo, ejecutivo de comunas de la zona de Petare, “nosotros estamos convencido que podemos ofrecer muchas soluciones a los problemas que tenemos en nuestra comunidad, como es por ejemplo la instalación de un cementerio, que tanta falta nos hace. También queremos reorganizar y agrupar todo lo que tenga que ver con la economía productiva, en nuestra Ciudad Comunal, para que sea una realidad que podamos ser autosustentables”.

Indicó que, realizando un estudio de las potencialidades económicas de Petare, se han descubierto una diversidad de actividades que se dedicarán a promocionar, para apoyar a todos los proyectos socio productivos, especialmente los relacionados al área de alimentación, que pueden abastecer a las necesidades de las comunidades.

Por su parte el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, compartió con los presentes algunos de los artículos de la ley y señaló sentirse satisfecho, que sean los vecinos de Petare, los que tomen la batuta para la creación de la primera Ciudad Comunal.

“Durante mi gestión de gobierno me he dedicado a recorrer las comunidades, conozco las potencialidades de mis vecinos, su forma organizativa, he escuchado sus necesidades y también las soluciones que proponen. Juntos al poder popular se han diseñado las políticas de atención, en las áreas de salud, educación, alimentación, educación, seguridad, emprendimientos, entre otras, que hasta ahora nos han dado excelente resultado”, dijo Rangel Ávalos.

Al momento de juramentar el equipo promotor, indicó el alcalde del municipio Sucre que, continuará ofreciendo apoyo a los vecinos “nos han señalado que el área de producción y ayuda a los emprendedores será prioridad en la Ciudad Comunal Petare, por lo cual nos comprometidos a seguir fortaleciendo los programas de asesoría legal, capacitación, promoción y comercialización de sus productos, así como otras colaboraciones que requieran”, señaló.