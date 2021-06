En Petare fomentan la paz y la convivencia con el deporte

Desde muy niña a Delymar Flores le gusta practicar deporte y desde hace dos años inició sus entrenamientos, con la meta de convertirse en una de las mejores exponentes del boxeo femenino en el país.

“Me gusta el boxeo, su técnica, siento una emoción grande cuando me subo a un ring, para una pelea. Desde hace dos años entreno dos horas diarias, con la responsabilidad de no descuidar mis estudios en el liceo. Mi familia me apoya, yo quiero poder representar a Venezuela, como así lo han hecho Yulimar Rojas y Deyna Castellanos, quiero seguir sus pasos”, dijo la joven de 13 años y estudiante de primer año de bachillerato.

Delymar fue una de las deportistas que participó en el torneo de boxeo, que se realizó en la zona 6 del barrio José Félix Ribas, de Petare, evento que fue organizado por los vecinos y las autoridades de la Alcaldía del municipio Sucre, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Iamder) como parte de los programas para fomentar, además del deporte, los procesos de convivencia y paz.

Nehomar Madrid tiene 15 años de edad, estudia cuarto año en electrónica, es vecino del sector La Ceiba del popular barrio José Félix Ribas y también demostró sus destrezas sobre el ring.

“Practico boxeo desde hace cuatro años; este es un deporte exigente, se tiene que tener mucha disciplina. Creo que el boxeo, así como las otras disciplinas, son el complemento perfecto para el desarrollo de todos los jóvenes. Mis grandes aliados, mis padres, mi familia, mis amigos que me apoyan en alcanzar mis sueños de ser un boxeador profesional”, señaló.

“Terminé cansado la pelea, pero con mucha satisfacción, me parece que este tipo de actividades deportivas tienen que repetirse, en todas partes de Venezuela”, manifestó Arán Flore, otro joven talento deportivo del barrio.

Masificación deportiva. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, señaló que este tipo de actividades deportivas son organizadas por los propios vecinos, a través de los llamados quintetos deportivos, que además del deporte promueven la convivencia, valores y la paz.

Señaló que los quintetos deportivos son una cuadrilla de promotores, conformada por cinco vecinos de la comunidad, en representación del Poder Popular, atletas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes.

Además, cuentan con dos entrenadores, habitantes de los sectores y contratados por la alcaldía, para que atiendan a los niños, jóvenes y adultos, en la práctica de las distintas disciplinas deportivas, especialmente en básquet, voleibol, futbol, atletismo, ajedrez, dominó y por supuesto el boxeo, entre otras.

Comentó que hasta ahora se han conformado 35 quintetos deportivos, que hacen vida en igual número de canchas, distribuidas en todo el municipio. “En estos espacios ya cuentan con 70 entrenadores, así como los implementos deportivos, con lo cual se ha logrado la masificación del deporte, especialmente en las barriadas, en donde también observamos mejoras en los procesos de convivencia y paz entre los ciudadanos”, dijo Rangel Ávalos.

Por su parte, Francisco Rojas, director del Iander, afirmó que, con el apoyo vecinal, también van captando los deportistas con buen rendimiento, para apoyarlos en su vida como jugadores profesionales.