Enfermedad de Kawasaki se presenta en niños post covid

“Dejó de jugar, no quería comer, solo pedía estar acostado”, son los primeros síntomas que refieren los padres de los niños afectados con la enfermedad de Kawasaki, luego de haber padecido de manera leve a moderada el virus del Sar-CoV-2.

“Me confié, todos dicen que el virus da leve en los niños, que la mayoría son asintomáticos y pensé que el mío sería igual”, destacó una de las madres de los niños afectados por este síndrome quien prefirió no revelar sus datos.

La autoridad única de salud en el estado Bolívar, Franklin Franchi, informó que han detectado seis niños con el síndrome de Kawasaki en el Hospital de Uyapar, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz, y destacó que todos los niños han padecido el virus del covid-19.

Por su parte, el gobernador del estado, Justo Noguera Pietri, hizo un llamado a la población a que estén alertas a las nuevas variaciones del virus, así como a las patologías que se pueden presentar luego de la covid, como el síndrome inflamatorio multisístemico que han padecido mayoritariamente los niños.

Resaltó que de los niños que han atendido se han enfermado muy rápidamente y han desarrollado complicaciones cardíacas, que los han llevado a atenderlos en la unidad de cuidados intensivos.

Asimismo, agregó que entre los síntomas que presentaron los seis niños recibidos en el Hospital de Uyapar, están fiebre por más de cinco días, ganglio inflamado, dolor abdominal agudo, enrojecimiento de ojos, labios y lengua, hinchazón en manos y pies y salpullido en todo el cuerpo.

Precisó que la incidencia de esta enfermedad es de 175 por cada 100.000 niños menores de cinco años.

¿Qué es? Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, por sus siglas en inglés) es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluido el corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales.

Se desconoce qué causa el MIS-C. No obstante, el 99% de los niños que presentaron el síndrome tuvieron el virus covid-19 y el 1% restante tuvo contacto con alguien que padecía coronavirus.

A escala mundial, se estima que uno de cada 5.000 niños que padecen covid-19 desarrollan MS-C, según un informe de la Real Escuela de Pediatría y Salud Infantil de Reino Unido.

Aunque la enfermedad de Kawasaki está calificada como una afección grave, los expertos aún tienen muchas preguntas por resolver sobre esta enfermedad como qué la causa y su vinculación con la covid-19.

Resaltan que es tratable, por lo que es de suma importancia detectarla a tiempo, para evitar complicaciones y desenlaces fatales.

Causas. Aún los investigadores están estudiando la causa del síndrome, pero han puntualizado que consiste en una respuesta inmunitaria excesiva relacionada con el virus.

La enfermedad de Kawasaki puede presentarse en niños y jóvenes y sin antecedentes de otras enfermedades. Los primeros síntomas aparecen entre tres y seis semanas después de haber padecido el virus de covid-19.

En este sentido, el director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, Javier Bravo, explicó que después de padecer la infección por covid-19, se genera un desorden, una desregularización de su propio sistema de defensas que provoca esa respuesta inflamatoria conocida como “tormenta de citoquinas”.

Las citoquinas son mensajeros químicos inflamatorios que se detonan como respuesta a una infección, esto desata una respuesta descontrolada cuando ya no hay infección.

Aunque ya no hay enemigo, las células reciben la orden de atacar y empiezan a llamar a otras células para emprender una defensa exagerada.

Esa reacción pone al cuerpo bajo mucha presión y lo somete a un gran esfuerzo, “como si estuviera corriendo una maratón todo el día, el desgaste físico es tremendo”, acotó Bravo.

Si la situación se agrava, puede afectar el corazón, ese desgaste puede producir una falla cardiaca y hasta la muerte.

Señales

Los niños que padecen la enfermedad tienden a haber tenido el virus de Sars-CoV-2, de manera leve o moderada, también pueden ser asintomáticos.

La mayoría de los infantes que desarrollaron el síndrome no se enteró que habían padecido el virus. Esto se debe a que los niños tienen un sistema inmunológico inmaduro que no genera una respuesta tan grande durante el periodo de infección del virus Sars-CoV-2. Los padres deben estar alertas luego de superar el virus, puesto que el 1% de los recuperados ha desarrollo el síndrome. Entre las complicaciones graves desarrolladas están inflamación de tejidos y órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel o los ojos. Con una buena atención médica los afectados superan rápidamente el síndrome, no obstante, algunos niños empeoran rápidamente, al punto de requerir cuidados intensivos.