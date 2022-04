Enrique Quintana: estamos impulsando el pago digital del pasaje en camionetas

De aquella pasantía como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), años 2007-2008, Enrique Quintana recuerda que permanecieron unos cuantos días encerrados en esa dependencia estatal, la cual fue asediada por violentos que protestaban una medida que implicaba la salida de las cableras del canal Radio

Caracas Televisión (Rctv).

Ya para esa fecha el Estado decidió no renovarle la concesión a esa televisora. El origen de tal resolución era el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) por parte de Rctv Internacional, según Conatel. Quintana recuerda esas horas como una etapa de lucha.

Ese mismo espíritu lo mantiene Quintana ahora que está al frente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), donde llega a eso de las 5 am y se retira entre 9 y 10 pm.

Se ha metido de lleno en la automatización de todos los trámites para que el usuario evite caer en las garras de los gestores o funcionarios malamañosos que le quitan entre 20 y 300 dólares por una licencia, un título de propiedad de vehículo o el registro del mismo.

De eso y otros temas Quintana conversó con nosotros durante una entrevista que concedió a Últimas Noticias desde su despacho ubicado en La California, municipio Sucre, Miranda.

—Hay un nuevo esquema para el acceso a la gasolina subsidiada. ¿El Intt tiene alguna intervención en ese proceso?

—El Ministerio de Energía, a través del Sistema Patria, estableció un esquema de validación. En ese esquema de interoperatividad nosotros presentamos nuestra data para un chequeo. En el esquema del año 2018 se estableció que para acceder a los subsidios tenías que ser titular de la unidad de transporte, sin embargo eso se flexibilizó. Podía delegarse en un tercero. Lo cierto es que nosotros tributamos en ese esquema, las decisiones políticas se establecen en el Ministerio de Petróleo.

—Hay usuarios a los que no les han informado sobre el cupo disponible para la gasolina subsidiada.

—La política está en desarrollo y se va implementando de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo, si hay gente que no accedió en todo el año al cupo del combustible subsidiado, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo, entonces en esos esquemas estadísticos de uso eficiente de los recursos, probablemente no lo pongan de primero; sino que colocan al que más hace uso del cupo. Son esquemas de asignación porque el recurso es limitado.

—¿Cuántos usuarios acceden a ese subsidio, aproximadamente?

—Nosotros debemos de tener cerca de 4 ó 5 millones de unidades vehiculares. Entonces el subsidio debería ser para todo el transporte público terrestre inicialmente y para los usuarios particulares titulares. Eso podría reducir a 1 millón 500 mil usuarios subsidiados. Porque nosotros tenemos varios vehículos que están en manos de un solo propietario; por lo tanto el subsidio debería ser a la persona y no al vehículo.

—¿Está planteado eliminar ese subsidio al combustible?

—No, no. El subsidio se va ir perfeccionando en el seguimiento y control. En este momento lo que se está es planificando el uso eficiente y la consecución de estadísticas que permitan hacerle seguimiento y control.

—Hablemos de las funciones que las leyes le confieren el Intt.

—Inicialmente fuimos Tránsito y Transporte Terrestre. En el año 2007 se dio la separación: las labores de seguimiento y control en la vialidad quedaron a cargo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y nosotros pasamos a lo administrativo. Pero nosotros estamos presentes con la PNB en los terminales, en las paradas verificando la autorización de la prestación de los servicios por parte de los operadores de transporte terrestre y ellos verificando la movilidad de estos operadores. Es una labor conjunta. Adicional a esto, tenemos la administración de toda la data del parque automotor en el país. Todos los operadores de transporte deben pasar por el Intt una vez que adquieren las unidades.

—En 2017, 2018 pudimos ver una merma en el parque automotor de transporte público. La gente se trasladaba en las famosas perreras o camiones. ¿Cómo marcha la recuperación del parque automotor?

—El parque automotor se ha ido recuperando y han venido desapareciendo esas unidades no acordes. Una crisis bien dura. El Estado ha venido impulsando la mejora en la calidad de los servicios a través de los yutones. Hay que hacer una inversión muy grande para renovar el parque automotor completo.

—¿La fábrica de yutones es la única que produce unidades para transporte público en el país?

—Venezuela tiene un convenio y allí en la fábrica se ensamblan unidades. Hay empresas privadas como Encava que generan camioneticas. La afectación por la crisis llegó a la paralización total, pero ya estamos recuperando esa capacidad de producir con la generación de unos prototipos de buses y vehículos que están en desarrollo. Eso vendría a impulsar la capacidad de renovación del parque automotor en Venezuela. También vendrán créditos a los productores privados.

—¿Cómo son esos prototipos que se diseñan en Venezuela?

—Hay una propuesta de presentar medianos e intermedios. Estamos pensando en vehículos que puedan atender las zonas rurales así como a las barriadas y uno mediano para las rutas urbanas.

Se está trabajando en hacer un modelo de un vehículo particular. Hay varios proyectos y en algún momento el ministro Hipolito Abreu los presentará.

—En sus redes sociales difunden el Plan de Defensa del Pasaje Justicia. ¿Qué se ha logrado allí?

—Nosotros tenemos unas labores administrativas que son el otorgamiento de permisos, las autorizaciones y tenemos las labores de los planes de impacto social. Uno de ellos es el control y seguimiento al cumplimiento de las tarifas establecidas por el Ejecutivo. Tenemos nuestros funcionarios distribuidos a nivel nacional haciendo ese plan. Hemos tomado acciones de detención de unidades, sanciones a operadores, a conductores…acciones que han permitido controlar el incremento de las tarifas.

—¿Cuántas líneas de operadores privados existen en Venezuela?

—Ellos son los que tienen la flota más grande. Tenemos estimado cerca de 70.000 operadores. En Caracas se habla de 4.000 o 5.000 unidades. Ellos se agrupan en asociaciones. Pero esa estructura comercial muchas veces no tributa a la calidad, a la buena atención de los usuarios. Por eso el Estado se ha propuesto establecer una nueva forma, un nuevo modelo en la prestación del servicio.

—¿En qué consiste ese modelo?

—Estamos impulsando la aplicación Veticket, una herramienta que va a permitir el pago del pasaje en línea, en digital, del servicio de transporte; en las camioneticas. De allí viene la obligación de que los operadores se registren en el portal Patria, luego ellos

registrarán a sus socios, las unidades, los conductores y el teléfono por donde recibirán el pago.

—Al momento del pasajero ingresar a la camionetica es que tiene la opción de cancelar de manera digital.

—Sí. Él se monta y el operador le va a presentar los distintos montos que se pueden manejar para el pago y allí él hará la selección. A medianoche, todas las transacciones pasan del sistema Patria al monedero del operador. Esas unidades vehiculares van a ser identificadas mediante una calcomanía.

—¿Cuáles son las ventajas de ese nuevo modelo?

—La primera ventaja es que ya no se maneja efectivo, ni el usuario ni el operador. Por lo tanto da seguridad. Aparte, el dueño de la unidad, quien muchas veces no es el que la conduce, tiene más transparencia en el manejo de los recursos. Porque los recursos que se cobren a través de esa App van directamente al monedero. Y al Estado le permite la

georeferenciación en la prestación del servicio. Ya yo sé qué ruta hiciste.

—Eso con miras a constatar el uso del combustible subsidiado.

—Adicionalmente a esto, esos operadores acceden al combustible subsidiado. Entonces vamos a tener la posibilidad de verificar si efectivamente aquél operador que accedió al combustible subsidiado está haciendo el recorrido, está cumpliendo las tarifas y si está permitiendo a los usuarios el uso de ese aplicativo que viene a implementar lo que es el gobierno electrónico del que tanto habló el comandante Hugo Chávez.

—¿Y en qué punto está ese plan?

—Estamos en el plan de identificación de los operadores, de concientización, de la descarga de los operadores en Patria, de la descarga de los aplicativos en los teléfonos inteligentes para iniciar próximamente la implementación.

—¿Para este año?

—El reto es para este año tener la implementación de ese modelo en las principales ciudades del país. En Caracas el reto es que empecemos en los próximos días. Ya hay un avance bien importante. Indudablemente que siempre hay resistencia a los cambios. Pequeños grupos que no lo han entendido. Pero esto ha sido aprobado por todos los gremios de transporte que hacen vida en el país.

—Observamos que el Intt ha comenzado un proceso de automatización de todos los trámites como la obtención de licencias, registro de vehículos, entre otros. ¿Qué balance tiene hasta ahora de ese proceso?

—En septiembre de 2019 presentamos al país un nuevo portal web con la posibilidad del pago en línea de algunos de nuestros servicios: licencias (renovaciones y por primera vez) y títulos de propiedad. Para 2025 nos propusimos un reto mayor que es la web 2.0.

—¿Cuánto se ha avanzado de ese nuevo reto que usted describe?

—El 4 de mayo de 2020 sacamos la renovación de la licencia de conducir como un trámite automatizado. Atendíamos alrededor de 10.000 personas que tenían que ir presencialmente al banco a cancelar, posteriormente ir a nuestras oficinas a renovar y presentar los documentos. Bueno, con esa nueva modalidad le dimos la facilidad a las

personas de poder hacer el pago desde nuestro portal y la solicitud desde la comodidad del hogar. Eso nos ha permitido disminuir los señalamientos de aprovechamiento, de lentitud, porque muchas veces la gente se desespera ante la falta de respuesta y termina acudiendo a un gestor.

—¿Los gestores están prohibidos?

—No. La gestoría al final lo que es una autorización de un tercero. Ahora, nosotros no la fomentamos y al contrario, nosotros estamos poniendo todos los trámites en manos de los usuarios. Indudablemente que habrá personas que no desean hacer un trámite presencial o automatizado y le entregan su identidad a otro. Bueno eso es un riesgo. Cómo garantizas tú que esa información (que entregas a los gestores) no va a ser manejada con otros fines.

—Entonces ustedes desde el Intt no avalan las gestorías.

—Nosotros no lo avalamos; al contrario estamos combatiendo eso porque hay gestorías que son transparentes pero hay otras que se aprovechan del ciudadano y les entregan documentos que no son verdaderos. Te quitan tus recursos y te hacen incurrir en un delito. Sin embargo, nosotros lanzamos en línea la renovación de la licencia en mayo de 2020 y hasta el momento tiene 615.410 respuestas. Es decir, más de mediomillón de personas han renovado su licencia en línea, desde su casa.

—¿Cuáles son los otros trámites que se pueden hacer en línea?

—El 26 de abril de 2021 presentamos la posibilidad de solicitar en línea el certificado de registro de carros. Desde esa fecha, 6.332 personas lo han obtenido. El registro para los operadores de transporte de carga y su renovación también se expide en línea y llevamos 4.050 trámites desde diciembre de 2021. El objetivo es ir entregando a nuestros usuarios sus trámites. ¿Para qué voy a ir a un gestor? Yo estoy eliminando las colas.

—¿Sacar la licencia por primera vez sigue siendo un trámite presencial?

—Sí. Pero podemos trabajar con las escuelas de transporte; tenemos que avanzar en la masificación de ellas para acabar con los cuellos de botella y que le quite la potestad exclusiva al Intt. Yo te autorizó a ti como escuela para formar conductores. Ni siquiera tienes que venir, la escuela hace el trámite y se mandan las licencias.

—¿El registro de un vehículo?

—Ese está manual todavía. ¿Por qué?, porque yo tengo que ir a la interoperabilidad. Tengo que hablar con varios organismos. Porque si un vehículo está solicitado yo necesito chequearlo por el Sistema Integrado de Policía. Si un vehículo tiene distintos traspasos, necesito chequearlo contra el Servicio de Registros y Notarías. Si un vehículo es importado necesito chequearlo contra el Seniat.

—El año 2020 el fiscal general anunció la captura de varios funcionarios, incluso del Intt por la legalización irregular de vehículos traídos de Brasil y Perú, entre otros países. ¿Ese ilícito ha cesado con estos mecanismos de automatización?

—Allí tuvimos unos funcionarios detenidos y sentenciados. Nosotros hemos venido generando los mecanismos de seguimiento y control. Los actos delictivos se atenúan; mientras más seguimiento y control establecemos y más innovación tecnológica, se permite auditar en caliente, en línea, hacer seguimiento. Porque al final, todos debemos luchar contra esa tentación de aprovecharnos de los bienes públicos.

—¿Cómo denunciar alguna irregularidad en la prestación del servicio?

—Tenemos nuestras cuentas con el mismo nombre en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube: @inttoficial. Los usuarios que acceden a esas cuentas dominan muy bien y no se dejan embaucar con gestorías. Hay una parte de la población que no maneja esto y esa es la que va a los gestores y ellos (los gestores) le meten cuento: ‘tengo que llevar café para todo el mundo en el Intt; entonces tienes que darme tanto’. Allí termina la gente extorsionada en nombre de nuestra institución.

—¿Qué le dice usted a esa parte la población?

—Que no se deje embaucar. Nosotros no necesitamos para nada gestoría. Venga directamente a nuestras oficinas, usted no tiene que cancelar nada. No tiene que llevar ningún refresco, ni cafecito. Y si no es atendido, tiene las redes y el 0-8000INTT00. Cada persona que escribe a cualquiera de esas cuentas es atendida de forma personal.

Al Detal

”Desde el primero de noviembre de 2021 cerramos el ciclo de los pagos en cualquier otra forma que no sea el pago en línea desde el portal. Tengo que generar mi perfil, seleccionar los bancos (Mercantíl, Venezuela o Banesco), para tener la certeza de la población que atendemos y el seguimiento a su trámite”.



“Si yo iba a salir del país y deseaba usar la licencia de conducir venezolana, venía ante el Intt y solicitaba que se me certificara esa licencia. Esa era un trámite presencial. Ahora la Cancillería y el Intt firmaron un convenio para abrir nuestras datas. Eso permite que nuestros usuarios ingresen, paguen y soliciten los documentos. Desde el portal le llega en días el documento, con su QR. Cosa que tardaba un año. Ese trámite ya lleva 24.106 usuarios desde el 1° de junio de 2021”.

“El reto que tiene la Gran Misión Transporte es construir unidades generadas, diseñadas y ensambladas en Venezuela. Ya se realizó en el sector acuático con el prototipo de algunas embarcaciones pequeñas. También viene haciéndose en el sector aéreo con prototipos de drones y aviones de carga pequeña que ya están volando”.