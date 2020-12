Entre 5 y 7 dólares cuesta el kilo de pernil esta navidad

Una de las costumbres culinarias del venezolano en diciembre es servir en la mesa un suculento pernil al horno o como parte del guiso en las hallacas para disfrutar en la cena de navidad o año nuevo; y este año en medio de la pandemia del covid-19, los precios de esta proteína rondan entre los 5 y 7 dólares por kilo.

“Normalmente la pieza del pernil sobrepasa los dos kilos y acá lo vendemos en 4.390.000 bolívares o si paga en divisas son cinco dólares”, detalló Luis Amesty, carnicero de una reconocida venta de carnes en el Mercado Municipal de Quinta Crespo, en Caracas.

Para la preparación del pernil al horno es necesario conocer las horas de cocción que cada pieza requiere según el peso de este. Si una pieza pesa cinco kilos, son cinco horas que debe estar en el fuego para que quede al punto, es lo que se escucha explicar a una compradora en la cola de una carnicería situada a las afueras del Mercado Municipal de Catia, en la parroquia Sucre.

A los alrededores de este concurrido mercado se pueden apreciar los toldos con la deseada proteína y las ofertas o llamados combos para la hallaca que ofrece cada vendedor.

“Los combos están compuestos por varios ingredientes y varían entre los 10 y 15 dólares, pero el pernil se vende aparte ya que es un corte que viene listo y se debe vender entero”, comentó un vendedor a Últimas Noticias.

Opciones

Como reza el dicho que “en la variedad está el gusto”, en la calle Colombia de Catia algunos puestos ofrecen cada kilo a 6 dólares y con la opción de elegir la parte del pernil deseada y la cantidad.

La opción de escoger la parte del pernil que se quiere comprar es importante, ya que, para preparar las hallacas, es preciso contar con lo que llaman “la pulpa” del pernil, la cual tiene suficiente carne de cerdo para el relleno. Cuando se trata de degustar al horno, lo mejor es adquirir la pieza con un poco de hueso.

“Cuando usted cocina un pedazo de cochino sin hueso y otro con hueso, notará como la pieza que tiene su huesito se vuelve más jugosa y eso es ideal para el plato al horno. En cambio, la carne sin hueso es perfecta para el guiso porque es más seca”, explicó María Eugenia Segovia, compradora del Mercado catiense.

Puertas adentro en el lugar, los letreros señalan el precio del pernil entre 6.900.000 bolívares y 7.000.000.

Las opciones de pagos se ofrecen entre divisas que es más común que ver circular al soberano y por diversas plataformas como pago móvil, transferencias y el escaso efectivo en bolívares o verdes.

“Compré una pieza que trajo 10 kilos porque trabajo haciendo hallacas, eso me salió en 69 dólares porque el carnicero me conoce y me puso el kilo en 6.900.000 o lo que equivale a seis dólares con 90 centavos por kilo, pero pagué los setenta dólares completos porque no tenían cambio que es muy escaso”, indicó Johan Cañas, vendedor de hallacas en el bulevar de Sabana Grande, parroquia El Recreo.