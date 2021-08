Es factible que la medicina privada reflote la salud pública

Hasta que el paciente no entiende a cabalidad la enfermedad que está padeciendo, el doctor Vicente Dieguez no lo deja salir del consultorio. Y ese mismo empeño lo pone Diéguez cuando se enfrenta a las cámaras de televisión para conducir Cita con los Doctores todos los miércoles a las 3 pm por Tves o en Rumbo a tu Salud que transmite Radio Rumbos los lunes en la noche.

“Mucha gente llama preguntando por problemas con la salud sexual”, comentó Diéguez, médico graduado en la Universidad de Carabobo el año 1994 y especializado en urología. La única vez que Diéguez trabajó en el sector público lo hizo en el hospital Domingo Luciani. Pero en 2019 viajó a Ureña (Táchira) para coordinar una jornada de salud en ese pueblo fronterizo con Colombia, programada por la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela. Allí comprendió que la medicina privada puede financiar al sistema público de salud “sin que nadie salga perdiendo”.

Al año siguiente, Varela inauguró la primera etapa del Programa Integral de Salud Colectiva y Social (Piscys), una clínica para atender a los trabajadores del Ministerio Penitenciario y sus familiares, colocando a Diéguez como gerente general de ese proyecto. Desde allí se comenzaron a tejer alianzas con clínicas privadas, mundillo al que Diéguez no le era extraño porque viene de allí.

“Nuestros precios son solidarios”, dice al hablar de la ampliación de Piscys a todo público, espacios donde le concedió la entrevista a Últimas Noticias. La experiencia le lleva a reforzar su teoría de que sí es posible una especie de donativo de recursos desde el boyante negocio de los privados para inyectarlo en la red hospitalaria pública. Así se los dijo a los diputados de la Asamblea Nacional donde acudió a denunciar los altos costos en la medicina privada. A raíz de ello, la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación creó una subcomisión para investigar lo denunciado por el médico urólogo.

—¿Cómo puede la medicina privada auxiliar el sistema público de salud?

—Yo sostengo eso. Es factible que la medicina privada reflote la red pública. Primero debe crearse una superintendencia de clínicas privadas; para desde allí financiar parte de la medicina pública. Eso es muy sencillo. Si yo Estado le cobro a cada clínica el 2% por cada factura que esa superintendencia supervise, estamos hablando de unos ingresos superiores a millón y medio de dólares mensuales, que me sirven para invertirlo en la red pública de salud.

—Usted que conoce el mundo de las clínicas privadas, coloque un ejemplo de eso que plantea.

—La clínica “….Salud”, operó 275 casos en un mes. Si cada uno de esos pacientes pagó mil dólares, que no es así generalmente, estamos hablando que “….Salud” me tendría que pagar a mi (Estado) 5.500 dólares al mes. Aquí en la Gran Caracas deben funcionar como 400 clínicas y a la luz de ese dato, serían 2 millones 200 mil dólares al mes que esos privados pagarían al Estado.

—¿Y cómo el Estado va a evitar que los privados no evadan declarar ingresos para zafarse de ese impuesto?

—¿Qué va a lograr ese sistema de supervisión a través de la superintendencia?; que si yo soy una clínica privada, no voy a pasar una factura falsa. Si yo sé que voy a meter siete antibióticos, la superintendencia los va a chequear. Segundo, se evitan los cobros en negro. Es decir, el cobro sin factura. Todas las clínicas cobran en negro.

—¿Cómo ha sido la experiencia con el proyecto clínico Picys?

—Ya vamos para dos años. Aquí tenemos casi todas las especialidades. Ahorita acabamos de inaugurar odontología. Tenemos sexología, traumatología, neurocirugía, radioterapia, fisioterapia, nutrición, ginecología, obstetricia, urología, mastología, endocrinología. Hay un grupo de especialistas que se han dedicado a hacer un trabajo excelente.

—¿Lograron establecer convenios con el sector privado?

—Eso lo hemos hecho. Y con este grupo de especialistas estamos produciendo dos programas para orientar en materia de salud. Creemos que eso es otra forma de contribuir a eso que el presidente Chávez llamó el ‘vivir viviendo’. El de radio es Rumbo a tu Salud y el de televisión que se llama Cita con los Doctores, por el cual hemos sido nominados al Mara Internacional en Medellín, Colombia. La única nominación venezolana. La gente llama mucho a esos programas para plantear problemas de salud.

—¿Cuáles son los temas que mayormente consulta la gente al llamar a esos programas?

—En cada programa tratamos un tema específico. Esta semana vamos a tocar la menopausia, por ejemplo. La persona tiene la oportunidad de llamar en vivo y consultarse con el especialista y éste le puede hacer una sugerencia. Hicimos un tema de tiroides y las personas llamaron para decir que estaban consumiendo medicamentos de hormona tiroidea para adelgazar. Eso es una locura. Eso puede causar hasta la muerte de la persona. Las personas obesas que no presentan trastornos de tiroides se copiaron del tratamiento recetado a ese padecimiento, para adelgazar. También han llamado personas para decir que están tomando un medicamento distinto al recetado para la hipertensión, porque creen que surte el mismo efecto. Le respondemos que todo cambio de medicamento debe recetarlo el especialista.

—¿Cómo ha sido la experiencia de una clínica creada por un Ministerio pero abierta al público?

—Aquí tenemos unos precios solidarios que implican 40% menos que cualquier privado. Hemos tenido una buena receptividad. Hacemos una jornada de despistaje de próstata una vez al año. El año pasado atendimos a 2.500 personas. A todos los evaluamos y le dimos las orientaciones pertinentes.

—¿Esas jornadas las han llevado a otras partes fuera de Caracas?

—Hicimos una de citología en La Victoria (Aragua). Allí realizamos 500 citologías. Hicimos jornadas de mamas con ecografía mamaria incluida. Ahorita hicimos una jornada en la Gran Caracas de cirugía menor ambulatoria con el apoyo de la doctora Erica Marrero.

—¿Ha cambiado la salud del venezolano a raíz de la pandemia?

—Las patologías siguen siendo las mismas. Pero la gente está acudiendo menos a las consultas y eso hace que las enfermedades progresen y avancen. Eso sí puede traer problemas a futuro. El tema de la alta hospitalización por covid-19 hace que en algunas instituciones hayan bajado los tratamientos quirúrgicos. Pero he visto que en las últimas semanas eso ha mejorado.

—¿Cuál es la principal causa de muerte en Venezuela?

—Los problemas cardiovasculares. Para evitar esos problemas cardiovasculares nosotros recomendamos mejorar la alimentación. La gente se enferma de acuerdo a lo que come. El venezolano se ha acostumbrado a comer mucha comida chatarra y eso ha enfermado y condicionado la elevación de los niveles de colesterol, triglicéridos lo cual conduce a enfermedades cardiovasculares. La pandemia ha hecho que disminuyan las actividades físicas y ese sedentarismo lleva al aumento de peso. Los pacientes también han disminuido el tratamiento médico, en ocasiones no toman las medicinas o las toman un día sí y otro no.

—Hemos observado contrabando de introducción de medicamentos provenientes de Colombia. ¿Qué tan confiable pueden ser esas presentaciones, independientemente del hecho delictivo del ingreso ilegal?

—El Ministerio de Sanidad tendría que hacer una evaluación de la calidad del medicamento. A raíz del bloqueo, Venezuela se ha visto en la necesidad de traer medicamentos de India y Turquía para solventar el problema de salud. Esos medicamentos han funcionado para pacientes con próstata, por ejemplo. Con el medicamente colombiano no lo sé. Repito, le toca al Ministerio de Salud evaluar en qué condiciones llega ese medicamento y sí está legalmente registrado en Colombia.

—¿Qué riesgo se corren al consumir esos medicamentos?, porque vemos que los venden en quioscos, especialmente las pastillas para la tensión.

—Recalco, el Ministerio de Salud tiene que evaluar si realmente esos registros de los medicamentos colombianos son correctos, no sea que estén falsificados y estemos consumiendo en vez de una medicina, un placebo. Esos medicamentos los pasan por trochas, pero no sabemos realmente cuál es la procedencia.

—Hablemos de su especialidad. ¿Cuál es la situación de salud (urológica) del hombre venezolano?

—El venezolano siempre tuvo miedo de hacerse la evaluación urológica por temor al tacto rectal. Ahora, estudios indican que 16% de los hombres van a padecer de cáncer de próstata. Es el cáncer más frecuente en el hombre y es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. El que tiene más muertes es el cáncer de pulmón.

—¿A cualquier edad se puede manifestar ese tipo de cáncer?

—A los 50 años, 55% de los hombres tienen un crecimiento prostático benigno. Eso se manifiesta con un chorro de orina débil, en ocasiones sangra u orina muchas veces en la noche.

—Y respecto a las mujeres, ¿cuál es la causa más frecuente de consultas?

—Las infecciones urinarias, que son más frecuentes en las mujeres porque su uretra es mucho más corta que la del hombre. La mujer nunca debe dejar de orinar más allá de tres horas. Si pasa más de tres horas, esa orina está más concentrada y eso va a ser que tenga mayor proliferación bacteriana de donde se derivan infecciones. A veces las madres le dicen a las niñas que no orinen en cualquier baño. Entonces salen al colegio en la mañana, aguantan muchas horas y luego empiezan a padecer de infecciones urinarias.

—¿Esas infecciones también se pueden presentar en hombres?

—En los hombres es muy raro que haya una infección urinaria, muy raro. Cuando un hombre tiene infecciones urinarias es porque no está vaciando la vejiga. La vejiga se llena y tiene que vaciarse completa cuando el hombre termina de orinar. Pero si tiene un problema prostático y vacía la mitad, sigue quedando un remanente de orina y eso produce la infección.

—En relación a los trastornos sexuales, ¿cuál es la situación de los hombres venezolanos?

—Bueno hay un estudio mundial que puede ayudarnos y es el de Massachusetts. El último estudio dice que 52% de los hombres por encima de 40 años tiene algún tipo de afectación en la erección, bien sea leve, moderada o severa. La disfunción eréctil es muy frecuente en los hombres después de los 40 años.

—¿Cuáles es la causa de eso?

—En el 85% de los casos puede deberse a un problema orgánico: colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar, hipertensión u hormonal. Cuando digo hormonal es baja de testosterona. Cuando un hombre tiene disfunción eréctil debe entender que algo no está pasando bien en su cuerpo. Las arterias más pequeñitas del cuerpo son las que llevan la irrigación al pene, que miden como un milímetro, la del corazón miden 3 y las del cerebro 4. Entonces cuando tienes un problema de erección, las arterias más chiquiticas se están afectando y el organismo te está dando una señal de que algo está pasando en tu circulación.

—¿Entonces no es un problema asociado a la edad?

—El hombre cree que el problema de erección es de edad y no le presta atención. No es así. Los hombres que tienen un problema de erección, tienen mayor probabilidad de padecer de infarto o accidente cerebrovascular. Por si tú, por ejemplo, tienes una diabetes, una hipertensión y eso te está dañando las arterias chiquiticas: así como te está dañando la de 1 milímetro, te está dañando la de 3. Eso es como el tablero de un carro: si se prende una señal es porque el vehículo está informando que algo no anda bien. Cuando un hombre tiene disfunción eréctil es una señal que te está dando tu cuerpo. Si tú dejas tu carro con esa lucecita prendida después te va a venir un daño mayor. El tratamiento no es comprarse una pastillita de cualquier color. El tratamiento debe ir a la causa.

—¿Cuáles otros trastornos registra el estudio de Massachusetts?

—Hay el trastorno de eyaculación precoz. Esa es otra de los motivos de consultas especialmente en los más jóvenes o el trastorno del ‘pene pequeño’. Porque estos muchachos ven en las películas porno miembros de 26, 25 centímetros, pero solo 8% de las personas tienen un pene mayor de 15 centímetros. Entonces el hombre cuando tiene un pene de 12 cree que eso es pequeño. Pero ese es el promedio del venezolano, 12 centímetros. Hay personas que eso les causa depresión. Pero te hablé al principio de la eyaculación precoz. Llegan pacientes que eyaculan en tres o cinco minutos y creen tener ese trastorno.

—¿Cuál es el tiempo estimado?

—Primero hay que ver el efecto nocivo de las películas porno donde un acto sexual dura 20 minutos y los muchachos creen que eso es lo normal. Eso realmente no es lo normal. Lo que presentan esas películas es una deformación del acto sexual. El promedio de la eyaculación normal está entre tres y cinco minutos. Pero algunos duran 10 minutos y se cree eyaculador precoz, porque está viendo una señal errada que te está dando una película porno. Y esa señal te hace creer que tienes un trastorno.

—En cuanto a los problemas de infertilidad. ¿Cuál es la realidad aquí?

—La infertilidad se define cuando después de un año de tener relaciones sexuales constantes y sin ningún tipo de protección, la mujer no queda embarazada. Hemos observado que la mitad de los problemas de infertilidad en la pareja es por causa del hombre.

—¿Causas de la infertilidad?

—Una de las causas más frecuentes de los problemas de fertilidad es el varicocele. Los testículos están en la bolsa escrotal con 1,5 o 2 grados menos de temperatura. El varicocele es una dilatación de las venas que drenan la sangre del testículo. Si esas venas están dilatadas, obviamente hay más sangre en el testículo y eso hace que esté más caliente y así comienza a producir menos espermatozoides que se mueven menos y que maduran menos. Esa persona empieza a tener problemas de fertilidad. Pero, no todos los hombres que tienen varicocele son infértiles, según estudios.

—¿Cuál es la proporción?

—De cada 10 hombres que son infértiles, 5 o 4 tienen varicocele. Si el varicocele es muy grande, debe tratarse quirúrgicamente y de allí, a tener hijos.

Al detal

”El cáncer de próstata tiene un marcador que es el antígeno prostático, que es un examen de sangre donde se determina el riesgo o no de padecer esa enfermedad. No todo el que tenga en antígeno alto tiene cáncer; pero el que lo presenta, sí tiene ese riesgo”.

“75% de los cánceres de próstata crecen en la periferia. Si crecen en la periferia no obstruyen el centro y esa persona pudiera no presentar ningún síntoma. Asintomático. Pero se te presentan dolores en los huesos, en la columna es que el paciente ya tiene metástasis, pero estaba orinando bien. Es decir, que el hecho de orinar bien, no significa que no tengas cáncer de próstata”.

“El hospital Domingo Luciani fue el pionero en las jornadas de despistaje de cáncer de próstata. Si se diagnostica a tiempo y ese cáncer está dentro de la próstata el paciente se somete a una cirugía y se le extrae toda la próstata”.

“A los 80 años, 90% de los hombres van a padecer de crecimiento prostático benigno, según estudios. En la medida que pasan los años tienes mayor probabilidad de contraer la enfermedad. De allí la importancia de los diagnósticos tempranos”.