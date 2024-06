Expertos advierten: Las redes están diseñadas para mantener al usuario “enganchado”

Las redes sociales son un producto del avance tecnológico; y aunque suponen diversos beneficios en materia de la información, el entretenimiento, creatividad y aprendizaje, hay desafíos incorporados también.

“Ya son un añadido fundamental en la vida cotidiana de los jóvenes. Por lo tanto, el impacto de las redes sociales en la juventud es un tema de gran relevancia y debate. Las mismas ofrecen un sinfín de opciones en un mundo cada vez más interconectado, destaca una nota del Ministerio de Ciencia y Tecnologia en una nota de prensa.

Asimismo, sobre la inclinación de los adolescentes de estar constantemente conectados a través de las plataformas digitales, Fernando Giuliani, psicólogo social, comentó que “los jóvenes son naturalmente curiosos y desean explorar nuevas experiencias, ya que las redes sociales les brindan la oportunidad de descubrir diferentes perspectivas, culturas y formas de vida. Además, la interacción en línea fomenta el crecimiento personal y la adquisición de habilidades sociales”.

Las adicciones están sobre la mesa

Giuliani afirma que los hábitos adictivos relacionados con las redes sociales son una realidad. Las plataformas están diseñadas para mantenernos comprometidos y enganchados.

Agrega que la notificación constante de “me gusta”, comentarios y mensajes puede generar una respuesta similar a la que experimentamos con otras adicciones.

“Otro elemento, ya desde el punto de vista emocional, es que esta lógica de las redes te mantiene como en un estado del entretenimiento perpetuo, que te va robando, primero el tiempo, pero después quita el hábito y la capacidad de estar en un tiempo de contemplación sabrosa, simplemente de interactuar con el otro”, señala igualmente.

Hay esperanza

Aunque los jóvenes pueden quedar absortos en las redes por grandes cantidades de tiempo, hay formas de contrarrestar el impacto y los cambios que les generan.

Con relación a esto, Giuliani resalta que la educación para un uso responsable de las RRSS debe centrarse en desarrollar la capacidad de análisis y discernimiento; fomentar la habilidad de cuestionar, investigar y evaluar la información es fundamental; pues la conciencia crítica les permite detectar noticias falsas, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.

“Tenemos que generar conciencia crítica, es lo mismo que cuando décadas atrás, ‘¿qué hacemos frente a la televisión, frente a los medios?’, bueno, nos tenemos que educar, para que no nos dominen. Eso es lo que tenemos que hacer. Conciencia crítica, pero no solo eso, debemos ser un sujeto robusto, psicológicamente, porque las redes penetran en una sociedad domesticada por el consumo; penetran mejor en una sociedad politizada, penetra mejor en una sociedad condicionada a esa cultura, no solo de productos y servicios también ese consumo de esa cultura trivial donde todo vale donde no se profundiza”, dijo.