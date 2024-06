Hoy celebran el amor y esfuerzo de papá

Son distintas las versiones que dicen dar origen al Día del Padre. Algunas se inclinan por pensar, que al igual que el Día de la Madre, su celebración tiene sus inicios en la tradición católica. Si esto es cierto, se hace alusión a la llamada Sagrada Familia, la cual evoca a José, padre adoptivo de Jesús, al niño y a María.

Es por ello que inicialmente se festejaba el 19 de marzo, fecha de celebración del Día de San José, pero con el paso de los años ha ido variando de lugar en lugar.

En Rusia se festeja el 23 de febrero, en honor a los padres de la Patria. En Jordania, Libia y Palestina se celebra el primer día del verano, es decir, el 21 de junio.

De acuerdo con la cultura babilónica, Semiramis, a quien según el relato bíblico, era conocida como Astarté, adoptó a un niño llamado Nimrod, quien era bisnieto de Noé.

Aunque Semiramis fue la madre de Nimrod, más tarde se convirtió en su esposa. Esta mujer fue considerada una diosa, por lo cual, todos los que querían tener un acercamiento con ella, debían realizar un sacrificio que ella misma había escogido para su dios Moloch. Este consistía en tomar niños recién nacidos y lanzarlos a la hoguera.

Aunque algunos se encontraban de acuerdo con el sacrificio, otros no lo estaban, por lo cual todo esto derivó en el asesinato de Nimrod.

Una vez muerto, Semiramis quería probar que Nimrod era realmente un dios, por lo cual tuvo relaciones con uno de sus sacerdotes y quedó embarazada. Al hijo que tuvo le puso por nombre Tamuz, quien era considerado la “reencarnación” de Nimrod y nació un 25 de diciembre.

Durante años los babilonios adoraron a la figura de la Sagrada Familia, conformada por Semiramis, Nimrod y Tamuz, pero con la adaptación de estas costumbres a la cultura romana, con la llegada de la Iglesia Católica, comenzó a llamarse a estas deidades con los nombres cristianos de José, María y Jesús, de los cuales, más adelante, nacieron las celebraciones de Día de la Madre, del Padre o Navidad.

Honor a los padres

Sin importar su origen, el día es considerado un espacio para honrar a los padres, quienes han servido de sustento y apoyo a las familias.

En Estados Unidos, al parecer comenzó a celebrarse esta fiesta en honor a los progenitores por la inventiva de Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de la guerra civil estadounidense que se llamaba Henry Jackson Smart, quien había enviudado muy joven.

Al morir la esposa de Jackson Smart, este tuvo que dedicarse a cuidar a sus hijos por sí mismo en su granja en Washington, lo cual hizo con mucho amor.

Corría el año 1909, y una mañana del domingo, mientras Sonora escuchaba el sermón del Día de la Madre, decidió comenzar a festejar la dedicación y el esfuerzo de su padre. En 1924, el presidente Calvin Coolidge fue el encargado de apoyar esta iniciativa, la cual fue extendiéndose a lo largo del mundo.

Un día para compartir

En Venezuela, aunque el día no es tan popular, como la celebración de las madres, sí es recordado y separado como una ocasión para dar amor a papá.

En el bulevar de Sabana Grande, Caracas, los comerciantes ofrecen arreglos con peluches, tazas, perfumes, ropa o zapatos con descuentos para festejar hoy domingo.

María Alejandra Daconceicao, encargada de una tienda de adornos y detalles, comentó que, aunque este año no ha sido tan concurrido como el pasado, sí ha habido afluencia de clientes. “Lo que más he vendido es material para decoraciones que me han comprado instituciones”, apuntó.

Paola Moncada, habitante de Petare, señaló que este día es para quedarse en casa y celebrar con la familia.

“Pretendo compartir, visitar a mi papá, preparar una comida”, afirmó.

Con esa misma intención Rubén Piñate, lugareño de El Valle, piensa quedarse en casa para una comida familiar. “Vivo con mi pareja y mis hijos ya grandes. Este es un día para compartir, por lo menos nosotros en mi familia siempre lo pasamos juntos”, dijo.