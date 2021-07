Inician actos protocolares en honor a la Independencia de Venezuela

Con la izada de la Bandera Nacional en el Panteón Nacional, en Caracas, este lunes iniciaron los actos conmemorativos en ocasión del 210 aniversario de la firma del Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela, ocurrido el 5 de julio de 1811, así como la celebración del Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Posteriormente izada la bandera nacional y efectuado los honores correspondiente ante el sarcófago del Libertador, Simón Bolívar, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que habría que remontarse a los años anteriores, porque el 5 de julio fue una consecuencia de los actos genésicos que venía del 19 de abril de 1810.

Asimismo recordó la rebelión de los negros de Coro que buscaban zafarse de la tiranía, de lo oprobio de la opresión, de la búsqueda de libertad por lo que indicó “quizás en los hechos que acontecían en el mundo, despertando ese germen revolucionario, rebelde de los negros, de los pardos, de los blancos. Era una necesidad imperiosa más allá de la circunstancia que vivía España, era ya el momento como decía Bolívar de asumir con valentía y con coraje la determinación de ser libre e independiente”.

Por otra parte expresó, que esta fecha patria por unanimidad y al unísono se declaró en ese Congreso una Independencia absoluta “fue el término, no relativa, no a medias. Independencia absoluta de todas sus provincias, unidas con todo el derecho que teníamos como venezolanos y venezolanas que había parido esta tierra, hombres como Simón Bolívar, como Juan Germán Roscio, como Sebastián Francisco De Miranda, que días antes en la sociedad patriótica estaban alentando al pueblo y al Congreso a tomar las decisiones sin vacilaciones”, indicó.

Asimismo rememoró palabras del Sargento José de Sata y Bussy, firmante del acta de Independencia, “Dichoso el Estado Militar que surgió de aquella junta Suprema instalada el 19 de abril de 1810, que sumergido en una profunda e inalterable paz, sus armas se enmohecen para evitar su funesto ministerio, pero si la suerte nos lleva a tomar una camino diferente, si se nos quiere llevar nuevamente a la tiranía, la Fuerza Armada, los soldados, tomarán las armas para acabar con el oprobio y para siempre con la tiranía”.

En otro orden de ideas destacó el Ministro de la Defensa, el sentimiento de una nueva generación de hombres y mujeres que liberándose de la esclavitud, del coloniaje, del imperialismo, tomaron un concepto de paz, pero en libertad e Independencia, “Eran los principios que no podían ser negociables. Más adelante nuestro Padre Simón Bolívar diría ¡Independencia o nada!”.

Para finalizar aseveró “es importante que el mundo, quienes nos agreden con un garrote sistemáticamente entiendan que no es un capricho del presente, de los patriotas y las patriotas que están dando la cara por Venezuela. No es un capricho del Presidente, Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros, estemos plantados como se plantó Bolívar hace 210 años y otros Patriotas a decir basta! No hay ambigüedades”.

“Hoy la República Bolivariana de Venezuela mantiene esos principios intactos ¡Vamos galopando por los caminos de libertad, por los caminos de Independencia. Muchas batallas habrán que dar para continuar preservando lo más preciado que tenemos, nuestra Independencia. Un día de Patria, un día de reflexión, un día de ideas, de luces. Un día de victoria para el pueblo de Venezuela y un día también especial para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es su día, ¡Felicitaciones! En nombre del Presidente Nicolás Maduro Moros y el pueblo de Venezuela. ¡Qué viva la Patria!”, puntualizó el G/J Vladimir Padrino López.