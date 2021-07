Inmunizan con Abdala en jornada especial en Caracas

Con la vacuna Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, inmunizarán, con las tres dosis aseguradas, a 10.000 personas en las jornadas de vacunación que iniciaron el pasado 26 de junio, en tres puntos de control ubicados en el urbanismo Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, Caracas, como parte de un programa piloto de inmunización con las dosis del antídoto cubano que arribaron recientemente al país.

Así lo indicó el médico especialista en Gastroenterología, Oraldo Fragoso, miembro de la Coordinación Médica cubana del Distrito Capital y quien está a cargo del punto de vacunación del Complejo Cultural Infantil Andrés Eloy Blanco.

Con tres años de servicio en Venezuela, el joven médico explicó que la vacuna Abdala tiene una efectividad demostrada del 92,28% contra el SARS-CoV-2 tal como lo avala el Ministerio de Salud cubano.

“Acá tenemos previsto inmunizar a diez mil personas. A los 28 días de haber aplicado la dosis de Abdala ya el paciente crea inmunidad contra el SARS-CoV-2”, dijo Fragoso. En entrevista con Últimas Noticias, el especialista detalló que el esquema de vacunación de este fármaco consiste en aplicar tres dosis: de cero, 14 y 28 días.

El médico aseveró que en el país la vacuna está garantizada en su totalidad a las personas que reciben la primera dosis, quienes mediante una tarjeta de vacunación deberán asistir a las dos siguientes citas que culminan a los 28 días luego de la primera aplicación.

“Confíen en la ciencia y la misión médica cubana que tenemos 18 años brindando amor y salud al pueblo venezolano y lo seguiremos haciendo con la vocación internacionalista de servir”, instó el doctor al invitar a las personas a vacunarse.

Vacuna desarrollada en Cuba contra el covid-19 se aplica en tres dosis.



Experiencias. Las jornadas de vacunación con el fármaco cubano Abdala, primera vacuna creada en Latinoamérica contra el coronavirus, se efectúan en tres puntos de control en Fuerte Tiuna: Complejo Cultural Infantil Andrés Eloy Blanco, el Simoncito y La Constituyente.

Los asistentes al servicio sanitario llegan al lugar convocado por miembros de los consejos comunales de su sector. Al entrar son desinfectados y posteriormente registrados con datos personales y de antecedentes de salud, control cardiovascular, vacunación y luego esperan un lapso de 30 minutos sentados en unas cómodas gradas de madera, para ser evaluados ante algún síntoma adverso, situación que no se ha registrado en ningún punto.

En un recorrido realizado por del equipo reporteril, se constató que la jornada en el punto de control Andrés Eloy Blanco recurrió con rapidez y sin novedad más allá que la satisfacción expresa en el rostro de cada persona después de vacunada.

“En mi núcleo familiar somos cuatro personas, dos niñas, mi hija y yo. Yo ya estoy vacunada y mi hija mañana, así que estoy contenta porque pronto todos estaremos inmunizados. La verdad es que sentía miedo pero esto es natural y necesario, así que todos a vacunarse”, expresó Ana Luisa Molla, habitante de la parroquia El Valle, quien fue vacunada en la jornada.

Entretanto, Ángel Terán de 67 años de edad, vecino de la parroquia La Vega, al ser vacunado indicó: “Me voy a casa contento, porque quería que me vacunaran desde hace tiempo y ahora me colocarán tres dosis, es decir, ahora menos me dará coronavirus, aunque igual me cuido”.

La vacuna Abdala fue anunciada como un antígeno experimental anticovid-19 el pasado 19 de marzo, luego de superar la primera fase iniciada el 2 de diciembre de 2020. Actualmente los datos científicos aportados por el doctor Fragoso, indican que ha sido ensayada en más de un millón de vacunados y ha presentado un alto grado de seguridad y eficacia.

Asimismo, tiene una composición muy similar a la vacuna de la hepatitis B, creada también por CIGB.

El pasado 24 de junio, Venezuela recibió el primer lote de vacuna Abdala, como parte del acuerdo entre ambas naciones para distribuir un total de 12 millones de vacunas en el país, que llegarán de manera progresiva entre julio y octubre.