Irsa Elena: Una abuela que batalló contra el cáncer

En 2016, Irsa Elena Fernández, con 81 años de edad, fue diagnosticada con carcinoma de seno T3 N2 Mo ST-IIIa en el lado izquierdo, un golpe duro para la familia que junto a ella comenzaron la lucha contra el temido cáncer.

La abuela fue diagnosticada luego de un antecedente con uno de sus hermanos que falleció de cáncer de mama en el año 2001. “Por ser hombre no le dio importancia a la protuberancia que salió en su pecho izquierdo y al momento del diagnóstico estaba muy avanzado”, relata Maira Aponte, hija de Irsa Elena.

Este antecedente del hermano, es un “caso atípico y muy extraño” según los médicos, considerando que en la familia no hay indicios de que alguna mujer lo haya padecido. Maira a raíz de eso anualmente llevó a su madre a consulta hasta que resultó el diagnóstico, puesto que no estaba exenta de sufrir cáncer, pese a que su origen aparentemente no es hereditario.

“Me hacía los exámenes porque el oncólogo me lo recomendó y soy de generación que se cuida un poco más, pero mi mamá no, y costó convencerla de acudir cada año a un chequeo”, puntualizó.

Afortunadamente el caso de Irsa Elena pudo ser tratado. La masa tumoral era de 130 x 95mm; los primeros cuatro ciclos de quimioterapia “los redujeron un poco, pero no lo suficiente para poder operar. Es así como comenzó el tratamiento de quimioterapia con radioterapia.

“Durante las quimioterapias, mi mamá las toleró física y emocionalmente bien, terminaba cansada y con hambre, eso nos daba mucha risa. Sin embargo, las radioterapias si la afectaron, le provocaron una dermatitis muy fuerte, por su edad, la piel es más delicada”, expresó Maira.

Reiteró que no les fue fácil recibir la noticia, ” hubo momentos muy duros emocionalmente, se sentía cansada, se ponía de mal humor, pero logramos que todo saliera bien”. Irsa Elena siempre supo su diagnóstico y aceptó hacerse el tratamiento, “decía que si había posibilidad no se iba a dejar vencer”, agregó.

Uno de los métodos utilizados por la familia para sobrellevar la situación, fue mantenerla entretenida con sus nietos y bisnieto. Además, “le gusta mucho ver televisión, sobre todo programas de cocina”.

Casi un año después del diagnóstico, se le practicó una mastectomía radical modificada y un vaciamiento axilar izquierdo, esto último a modo de prevención. El estudio patológico determinó que era un carcicoma ductal invasivo que no llegó a afectar los ganglios.

“Actualmente, con 86 años está bien, cada seis meses tiene control, sus estudios y evaluaciones hasta ahora han estado bien”, asentó.

Irsa Elena como sobreviviente del cáncer, aplaude que cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las instituciones promueven acciones para la prevención y ayudar a quienes padecen esta enfermedad, a través del Día Mundial contra el Cáncer.

Temida enfermedad

El cáncer es una enfermedad que causa millones de muertes anualmente y deja secuelas en otro importante número de personas a escala global, en sus diversas formas, los más comunes: de mama, próstata y pulmón. De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente americano el cáncer es la segunda causa de muerte.

El organismo precisa en su último informe que unas 4 millones de personas fueron diagnosticadas, sólo, durante el 2020, mientras que a cerca de 1,4 millones, esta enfermedad les cobró la vida. En promedio, 57 % de los nuevos casos y 47 % de los fallecimientos corresponden a pacientes de 69 años, e incluso más jóvenes.

En entrevista con Últimas Noticias, el médico internista y oncólogo, Juan José Celis, miembro de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, explicó que todo cáncer es una célula en estado normal que se empieza a dividir y a crecer de manera incontrolada, quizá para hacer metástasis por vía de la sangre y los ganglios. Eso es proporcional a qué tan avanzada esté la enfermedad.

Acotó que en Venezuela hay “alta incidencia de cáncer de mama, cuello uterino, colon, pulmón, leucemia y linfomas”.

Estadísticas

La OPS detalla que, en hombres los diagnósticos más frecuentes son: 21,7 % en próstata, 8,9 % de pulmón, 7,8 % colorrectal, 4,5 % en la vejiga y 3,4 % son melanomas de la piel. Entre las féminas, tienen mayor ocurrencia el de mama con casi 26 % de los casos; pulmón 8,5 %, colorrectal 7,9 %, tiroides 5 % y cervicouterino 3,8 %.

En cuanto a decesos se refiere, 18 % de los hombres perdieron la batalla contra el cáncer de pulmón; de próstata 11,1 %; colorrectal 9,4 %, hígado 6,1 % y estómago 5,6 %. En las mujeres, la incidencia de muerte se debió a cáncer de mama en un 13,2 %, pulmón 12,3 %, colorrectal 7 %, cervicouterino 5,3 % y ovario 3,9 %, específica el organismo internacional.

Cáncer y covid

Los pacientes oncológicos son parte de la población vulnerable y susceptible a la enfermedad covid-19, una afección sistémica que aún está latente en las sociedades desde que se declaró pandemia en marzo del pasado año. La relación entre ambas enfermedades se presenta en etapas; la cuarenta impide que muchas personas no se hagan las pesquisas oportunamente.

“Las mujeres no se realizaron sus monografías como corresponde ni el hombre acudió anualmente a su urólogo”, dijo Celis; esto va a tener consecuencia en la disminución de los casos porque no serán diagnosticados de forma temprana.

Particularmente el cáncer de mama, se detecta a través de la monografía. Alertó que la pandemia resultará en casos de cáncer en estado avanzado, con tratamientos menos exitosos, por eso considera que el cáncer “no se pone en cuarenta ni se deben suspender los tratamientos por el tema pandemia. Es una enfermedad que no va a esperar, hay que atacarla, no se puede perder tiempo”, enfatizó.

El paciente oncológico tiene un sistema inmune comprometido, quiere decir que, sus defensas naturales están alteradas por el cáncer y la quimioterapia. Es por eso que el covid es mucho más agresivo en estos enfermos, porque “está agarrando a una persona que tiene un pobre sistema de defensas”, añadió el médico.

Recomendaciones para la prevención