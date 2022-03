Jacqueline Faria, del Movimiento 80 a protectora de la UCV

Nunca pudo imaginar Jacqueline Faria que 40 años después de que fuese castigada con la expulsión de la Universidad Central de Venezuela por defender un jardín de la amenaza del concreto, le tocaría como profesional de la Ingeniería dirigir un proyecto de envergadura para la rehabilitación integral de los espacios de la Ciudad Universitaria.

Los actuales trabajos de la Misión Venezuela Bella en los terrenos de la Universidad Central, que contemplan la refacción de más de 40 edificios y de miles de metros cuadrados de áreas verdes, plazas y vialidad, no podían tener una mejor conductora que esta ucevista con trayectoria en la defensa del campus universitario que a comienzos de los 80 formó parte de un grupo político que insurgió desde las aulas para enfrentar las arbitrariedades de un decano que marcó una época en la UCV por sus desafueros. Hablamos de Piar Sosa Oca, el decano de Ingeniería, que con su decisión de tapar con cemento un jardín de la Facultad de Ingeniería, sin darse cuenta dio impulso a un movimiento político que al poco tiempo adquiriría alcance nacional y llegaría a dominar las federaciones estudiantiles en la mayoría de las universidades del país.

Faria como estudiante de Ingeniería, la primera a la izquierda, con sus compañeros del grupo Gida y el Movimiento 80 en la UCV.

Piar Sosa llegó al decanato de Ingeniería en 1976 y desde entonces se destacó entre las autoridades de la UCV por su estilo confrontativo y sus provocaciones. Se propuso aplicar a los estudiantes un reglamento de permanencia, el temido RR (reglamento de repitientes), y fue uno de los pioneros en la UCV de la implantación de las pruebas de aptitud académica para el ingreso de los bachilleres a Ingeniería, en vez del tradicional proceso de preinscripción y asignación de cupos que era responsabilidad del Consejo Nacional de Universidades. A esto hay que sumarle el talante agresivo de Piar que todo lo pretendía hacer con escándalos e imposiciones hasta el punto que más de una vez se dejó ver en el recinto universitario con un revólver en la cintura.

Generación boba al ataque

Quien siembra vientos recoge tempestades, dice el refrán y así le pasó a Piar Sosa. Era el comienzo de la década de los 80, en Venezuela mandaba el socialcristiano Luis Herrera Campíns, que compartía el poder con los adecos gracias al Pacto de Punto Fijo; la izquierda era casi inexistente, sus parcelas de poder se limitaban a algunos sindicatos y los centros de estudiantes, sobre todo en las universidades llamadas autónomas que concentraban la casi totalidad del estudiantado universitario. El MAS y el MIR dominaban en las federaciones, pero no lograban entusiasmar a los alumnos que se abstenían en masa en las elecciones estudiantiles. En el país los problemas sociales se agudizaban mientras la izquierda tradicional no lograba sobrepasar su cinco por ciento histórico, lo que dejaba a las grandes mayorías sin posibilidad de expresar sus demandas. Los jóvenes se debatían entre el tirapiedrismo de unos pocos y la apatía de la mayoría, era la llamada generación boba que parecía destinada a pasar desapercibida en la historia de este país, sin las glorias de los jóvenes de los 60 que se fueron al monte a combatir contra las injusticias. Pero, además de tirapiedras y apáticos, una parte de los jóvenes de la generación de los 80 optaron por otras vías para canalizar sus inquietudes sociales a través de la participación en movimientos enfocados en problemas concretos de las comunidades, como la protección de la naturaleza o la lucha por el derecho a la tierra. En la UCV nacieron grupos ambientalistas como el Cecobio y el Gres, en la Facultad de Ciencias y en Ingeniería surgió el Grupo Ingeniería de Arborización (Gida) que jugaría un rol importante en los acontecimientos que llevaron a la creación años después del Movimiento 80.

Últimas Noticias del 3 de diciembre de 1980. Los estudiantes destruyen con un pico el piso de cemento impuesto por Piar Sosa. Foto J.L. Blasco

El latazo de pintura contra Piar

Fue precisamente el Gida el que alentó la movilización de los estudiantes de Ingeniería para la protección del área verde amenazada. La decisión de estos jóvenes de llevar a sus últimas consecuencias la defensa del jardín condujo a un choque frontal entre el decano y los alumnos.

“Una de las tantas cosas que hizo Piar Sosa fue acabar con las áreas verdes de la facultad. Había una caminería junto a un jardín (alrededor del edificio del decanato) y él quería taparla con concreto. El Gida se movió para impedirlo y con ellos se movió toda Ingeniería contra esta medida arbitraria”, recuerda Jacqueline Faria cuatro décadas después del incidente.

El resultado de esta confrontación fue que la facultad se paralizó durante meses cuando los estudiantes pasaron a la ofensiva tras varios encontronazos en los pasillos. La presidenta de la Misión Venezuela Bella hoy en día resalta que la defensa del jardín por parte del Gida no fue tan solo un asunto de protección del ambiente, había un trasfondo político que era la necesidad de enfrentar los abusos del decano que pocos meses antes había expulsado a cinco estudiantes por otro incidente causado por el propio Piar Sosa cuando personalmente arrancó una pancarta colocada en un muro de la facultad. En ese momento sus relaciones con el estudiantado no podían ser peores, Piar venía aplicando el RR a los dirigentes estudiantiles que no eran de su gusto y los alumnos lo repudiaban a gritos en los pasillos, en ese clima ocurrió el incidente de la pancarta que terminaría con cinco bachilleres botados.

Alejandro Hitcher también fue protagonista de esta historia ucevista de los años 80 como parte del estudiantado de la Facultad de Ingeniería que enfrentó al despótico Piar Sosa: “cada vez que llegaba a la facultad no lo dejábamos entrar a la Escuela Básica, lo teníamos vetado, él podía entrar nada más al edificio del Decanato que estaba en construcción. Ese día estábamos reunidos todos en la planta baja y Piar Sosa llegó con unos vigilantes y arrancó la pancarta. Se formó un atajaperro y le tiraron un latazo de pintura, eso fue un escándalo”, recuerda.

Hitcher ejercita la memoria para nombrar a los cinco estudiantes, todos de la Escuela Básica de Ingeniería, botados por el latazo de pintura contra Piar Sosa: Luis Rivero y Jorge Dávila, de Bandera Roja; David González, de la Liga Socialista; el adjunto a la Presidencia del Centro de Estudiantes, Eli Villasana y un quinto alumno de nombre Édgar.

En los años ochenta, con su compañera Nancy «Pelusa» De Angelis.

Los pleitos entre Piar Sosa y los estudiantes continuarían todo ese año 1980. El 27 de noviembre, día de las elecciones estudiantiles de la UCV, la disputa por el jardín llegó a su clímax cuando en medio de una movilización general los integrantes del Gida y otros estudiantes rompieron con picos parte de la placa de cemento recién vaciada. Uno de ellos era Jacqueline Faria, quien recuerda haber visto a Piar Sosa en la ventana del Decanato contemplando la escena con gesto amenazante. Al poco rato llegaron los reporteros, subieron a hablar con el decano y al salir informaron a los estudiantes que Piar había decidido expulsar a 25 estudiantes, la mayoría de los cuales se encontraban presentes en la movilización. Entre los expulsados estaban Faria y quien sería su compañero de vida Rolando Corao.

“Ese día se volvió loco Piar Sosa y ahí arrancó el conflicto que no terminó nunca, hasta el día que elegimos a José Ignacio Sanabria como nuevo decano”, recuerda Alejandro Hitcher sobre el momento de máxima tensión durante el mandato de Piar en Ingeniería.

Cuando los estudiantes se enteraron de las expulsiones, fueron en cambote a buscar al decano, pero este se montó en su carro y arrancó. Por los lados de Arquitectura lo alcanzaron, Piar se bajó del carro, echó dos tiros al aire y logró escapar, según el relato de Carlos García, delegado estudiantil al Consejo Universitario electo ese día y uno de los expulsados, en declaraciones a Últimas Noticias.

Fue el último arrebato de este personaje en los predios ucevistas. A partir de ese momento la facultad se paralizó y no volvería a funcionar hasta la elección de un nuevo decano cuatro meses después. En el interín, el Consejo Universitario dejó sin efecto las expulsiones, Piar Sosa finalmente fue derrotado y más nunca se supo de él, en cambio el movimiento estudiantil que allí surgió se extendió por toda la Universidad Central y más allá.

Número equivocado

“El Movimiento 80 en realidad nace como Movimiento 15. El número 80 lo agarramos frente a la quinta Selenia (sede de la Comisión Electoral de la UCV, en La Floresta) cuando fuimos a inscribir la plancha y nos dimos cuenta de que nos habían robado (el MAS) el número 15. Estábamos en los ochenta y de allí salió el número”, refiere Jacqueline Faria sobre el origen del nombre de esta agrupación estudiantil.

“Era un movimiento antipartido en aquel momento. De rechazo a los partidos de derecha, por supuesto, porque éramos de izquierda, pero también a los partidos de izquierda que se habían metido dentro de un cascarón producto de la derrota de la guerrilla y el fracaso en la toma del poder, allí surge este movimiento antipartido”, continúa la jefa de Venezuela Bella.

El Movimiento 80 comienza a ganar espacios en la UCV, aparecen la plancha 69 en la Facultad de Ciencias y la plancha 4 de Medicina, entre otras, y se unen en un mismo esfuerzo con sus compañeros de Ingeniería. “Eran grupos que buscaban reivindicaciones para los estudiantes, pero tenían formación de izquierda, así fuimos creciendo en las facultades hasta llegar a ganar en la FCU con William Peña en el año 1985”, detalla Faria.

Agrega que la gestión que hizo el Movimiento 80 en la FCU de la UCV impactó en el resto de las universidades hasta llegar a dominar todas las federaciones de las casas de estudio superiores, desplazando de ellas a los partidos de izquierda que se habían enquistado en los centros de estudiantes. Así el movimiento se extendió por todo el país como un ente inorgánico sin estructura partidaria, pero ligado a la gente a través de su implicación en los problemas concretos de las comunidades.

Hoy, como presidenta de la Misión Venezuela Bella, en los predios del Decanato de Ingeniería. Foto J. Méndez.

Después de graduarse, Jacqueline Faria continuó ligada a los dirigentes estudiantiles que encabezaban las federaciones universitarias, mientras que con varios de sus colegas del Movimiento 80 de Ingeniería conformó un grupo que se dedicó al activismo social a través de la atención directa de comunidades en cuanto a los problemas con el suministro de agua potable. Con el tiempo, este grupo de ingenieros entraría en contacto con Hugo Chávez, justo cuando el comandante acababa de salir de la cárcel y andaba por toda Venezuela construyendo el movimiento político que lo llevaría en poco tiempo al poder. A Chávez le entregaron un documento con ideas y planteamientos en sus áreas de competencia cuyo contenido motivó al futuro presidente a llamarlos a integrarse al proceso que nacía en esos años finales del siglo XX. Desde entonces, Jacqueline Faria ha sido partícipe del gobierno revolucionario, primero como presidenta de Hidrocapital, pasando por varios despachos, hasta hoy cuando preside la Misión Venezuela Bella.

Es en su condición de presidenta de Venezuela Bella que a Jacqueline Faria le ha tocado meterse otra vez en la Ciudad Universitaria de Caracas a lidiar con los problemas de infraestructura y servicios que han llevado a la cuasi paralización de la institución. El presidente Nicolás Maduro le encomendó especialmente esta tarea al llamarla protectora de la UCV, denominación simbólica, pero con una alta carga de motivación para esta egresada de la casa que vence la sombra.

Faria explica que para los trabajos en terrenos ucevistas han dado prioridad a la adecuación de aulas con la finalidad de que los alumnos puedan volver a las clases presenciales en el menor tiempo posible. “Entramos en todas las facultades para recuperarlas, para encenderlas, y ponerlas a tono para que vengan los estudiantes a sus clases y la UCV vuelva a brillar”. En total, han sido rehabilitados 24 edificios de aulas y laboratorios que están listos para que se reactive el proceso de enseñanza en las diferentes carreras.

Agrega que el estudiantado se ha mostrado agradecido, pero no dejan de hacer sus demandas relacionadas principalmente con la dotación de insumos. “Aquí lo que estamos haciendo es defender el derecho al estudio, que la universidad tenga la capacidad de entregar los títulos que los jóvenes están esperando”. Luego de varios meses de trabajo, la cara de la Ciudad Universitaria de Caracas comienza a cambiar y son varias las escuelas que han retomado las labores docentes de manera presencial.

Al recorrer las caminerías de la UCV, como encargada de la restauración de su alma máter, Jacqueline Faria seguro recordará aquellos años de fervor estudiantil cuando su generación enfrentó el despotismo de un decano del que hoy nadie se acuerda.

Tres momentos clave

Yoel Amaya es ingeniero mecánico; como integrante del Movimiento 80 fue presidente de la FCU de la UCV. Amaya reconoce tres hechos claves en la conformación y desarrollo del movimiento. El primero de ellos fue la convocatoria del Congreso de Estudiantes de Mérida en 1984, cuando los grupos autónomos de base que habían surgido en las diversas facultades de la UCV entraron en contacto con la finalidad de unificar los planteamientos al evento y nombrar delegados.

Joel Amaya

El segundo hecho fue la denuncia de la masacre de Tazón ocurrida en septiembre de 1984. “Entonces se dio todo un debate cuando Chirinos decidió retirarse y se hicieron asambleas en las facultades y las escuelas”.

El tercer momento se da en 1985 cuando los grupos de base conformaron la plancha 80 y eligieron a William Peña como candidato a la presidencia de la FCU, quien lograría el triunfo.

“Desde la Federación de Centros con William Peña a la cabeza nos relacionamos con el movimiento popular, tanto urbano como campesino, con el magisterio, con Aristóbulo Istúriz, con la Asociación de Empleados de la UCV, donde estaba el chino Kahn y con el movimiento campesino por el derecho a la tierra. Estuvimos con la gente de Los Cañizos-Palo Quemao, una lucha histórica. Decíamos que la universidad era parte del pueblo y teníamos que estar en las luchas del pueblo. Empezamos a involucrarnos como estudiantes en las luchas del día a día, así que cuando llega el Caracazo ya el Movimiento 80 estaba articulado a nivel nacional”.

—¿Cómo se da el entronque con el chavismo?

—Después que Chávez sale de la cárcel se da una relación orgánica entre muchos dirigentes con el MBR 200 y el llamado a las elecciones. Hubo un proceso de conexión e implicación con las luchas de Chávez. Los que eran cuadros del Movimiento 80 se involucraron en el proceso revolucionario de Hugo Rafael. Es como el poema de Argimiro Gabaldón que dice que las luchas separadas de los pueblos son como ríos que van a caer al mar de la historia.

—¿No han pensado en reunirse?

—Ha habido intentos, hemos hecho reuniones para expresar algunos puntos de vista, pero hasta ahí.