José Rausseo: Tenemos todo para que el cacao criollo recobre su sitial

Desde muchachito, José Rausseo vio a su padre cultivar las matas de cacao. Su papá no es que era uno de “los grandes cacaos” del estado Monagas, pero las pocas hectáreas (5 a 10) que poseía en Caripito le dieron para levantar la familia. Y cuando el muchacho creció, se tituló de administrador, trabajó en bancos de Caracas, su papá lo sentó en una silleta de madera y le preguntó qué cuándo iban a hacer algo para ayudar a los cacaoteros.

Al tiempo, Rauseeo le llegó a su papá allá en Caripito con el proyecto de una empresa que acompañara al cultivador de cacao. Años después de aquél diálogo familiar, Rausseo nos recibe en la sede de Cacaos Venezuela, empresa privada que queda en pleno centro de Caracas, Torre Profesional, avenida Lecuna.

“Te enseño a obtener ganancias”, dice uno de los lemas entronizados en las redes sociales de la empresa especializada en asesorías y consultorías. “Si alguien no sabe cómo cultivar cacao, venga que aquí lo enseñamos”, dice Rausseo al mostrarnos el fruto del árbol de cacao en su concha rojiza o amarillenta y luego convertido en barras de chocolate, vasitos del cremoso producto y hasta medianos paquetes de polvo para fabricar bebidas y pastillaje que adornan tortas, ponquecitos, panes, entre otros.

Rausseo aclara que Cacaos Venezuela tiene convenios con empresas estatales aprovechando el impulso que le dio el entonces presidente Hugo Chávez a la producción cacaotera venezolana, inspirado en los años 1.800 cuando el país llegó a escalar como primer productor de cacao a escala mundial, de acuerdo con el reconocimiento de organismos. Aunque en la actualidad el cacao criollo atesora unos 400 premios internacionales, según las cuentas de Rausseo.

—¿Cómo nació esta empresa?

—Esta empresa arranca con otro nombre en el 2014; arrancamos el proyecto un grupo de emprendedores y nos fuimos al estado Monagas, soy de allá; allí nos establecimos en Caripito. Quería aportar esos conocimientos que adquirí en la parte financiera aquí en Caracas.

—¿Por qué esa decisión?

—Mi papá siempre me preguntaba y decía que en Caripito no había un centro de beneficio (del cacao), no hay beneficio para los productores, tenemos ciertas carencias, hasta que un día llegué con un proyecto.

—¿Y en qué consiste ese proyecto?

—El proyecto consistía en que Cacaos Venezuela como un ente rector privado impulsaría el Banco del Cacao y el Instituto de Altos Estudios del Cacao y el Chocolate. Queríamos darle ese impulso al cacao viendo todas las debilidades que existían en ese momento.

—El proyecto nació en Monagas. ¿Se expandió?, ¿se estancó?, ¿se consolidó?, ¿estatus actual?

—El proyecto comenzó a expandirse. Estuvimos en el estado Sucre haciendo censo de productores, montamos una comercializadora en Yaguaraparo, hicimos una alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia)-Irapa, para recuperar el banco de genoplasmas que hay allí.

—¿Un banco de genoplasma en Irapa? ¿Qué se investiga allí?

—Allí hay la mayor diversidad de cacao del planeta. Eso es un banco de semillas que preserva todos los materiales genéticos de Venezuela. Ahí hay cacao incluso hasta de El Congo; ensayos que hay para ver la resistencia de plagas y enfermedades. Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de variedades de cacao. Ese instituto de Irapa garantiza cuáles semillas son aptas para la reproducción. Allí formamos técnicos.

—Prosigamos con los sitios por donde se expandió Cacaos Venezuela.

—Visitamos Río Caribe donde íbamos a hacer un central de beneficio. Viajamos a Delta Amacuro e hicimos alianza con las comunidades de San José de Tucupita; recuperamos un galpón del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi); un galpón del cacao Delta, lo asumimos y comenzamos a trabajar con productores.

—¿Qué otras alianzas han formalizado Cacaos Venezuela?

—Nosotros hicimos alianzas en Monagas con el Ministerio de Agricultura y Tierras que nos certificó el proyecto, uno de los más emblemáticos en el área del cacao. Con el Instituto Nacional de Tierras (Inti) también hicimos alianza. El Ministerio nos prestó sus técnicos para nosotros hacer el levantamiento social en Delta Amacuro.

—Porque la empresa no solamente es asesoría, sino producción y procesamiento del cacao.

—En ese momento hicimos el levantamiento técnico y social para tener la información asertiva y poder luego realizar las inversiones. En la parte social investigamos las condiciones del productor, su casa, familia. Y en la parte técnica todo lo relacionado a estimaciones de cosecha, condiciones de suelo, condiciones de plagas, cuánta inversión se requería, insumos, fertilizantes.

—¿Cuántos estados en Venezuela son productores de cacao?

—Puedo responderte por estimaciones, porque hay unos estados que están arrancando en esta nueva ola del cacao en Venezuela. Pero los principales productores son: Sucre, Monagas y Delta Amacuro, donde se produce 56% de la producción nacional. Miranda es uno de los estados emblemáticos porque tiene certificación de origen; Aragua tiene uno de los mejores cacaos de Venezuela: Cata, Cuyagua y Ocumare. Carabobo también está repuntando con cacao de excelente calidad. Yaracuy hace un esfuerzo, Barinas está sonando, incluso tenemos un premio internacional con uno de los cacaos de Barinas. Apure tiene un cacao de excelente calidad que ganó un premio internacional en 2019.

—¿Zulia?

—Por excelencia la costa sur del Lago de Maracaibo, todo lo que es Trujillo, Mérida, Caja Seca, Tucaní hasta la Sierra de Perijá. Y dentro del cacao del Sur del Lago está el Cacao Porcelana que es uno de los pioneros a escala mundial.

—Ahora que hablas del Cacao Porcelana, ¿cuántas variedades de cacao se producen en Venezuela?

—Hasta el 2017 se tenían categorizadas 24 variedades. Venezuela tiene la mayor biodiversidad en cacao del mundo. Y si existe otro planeta, ese no lo tiene. Este es el único país del mundo en ese sentido. Pero no solamente eso; dentro de los cacaos existen calidades y Venezuela tiene una de las mejores calidades.

—¿Eso lo dice José Rausseo?

—No lo digo yo; lo dice la Icco que es la Organización Internacional del Cacao. Nosotros somos el primer país del mundo que tiene 95% de los cacaos finos de aroma del planeta. Entonces tenemos: la mayor diversidad de variedades de cacao y la mayor cantidad de cacao fino de aroma del mundo.

—¿Y detrás de Venezuela…?

—En producción de calidad República Dominicana, que está haciendo un buen trabajo, los colombianos; Ecuador y Perú están dándole duro. Sin embargo, Venezuela es bendecida por todos lados. Geográficamente nosotros estamos en una franja del Ecuador que bendice nuestro cacao y por eso es que el cacao venezolano no se puede clonar en otra parte del mundo. Por más que lo han sacado para otros países.

—¿A cuánto asciende la producción anual de cacao en Venezuela?

—Por estimaciones hay aproximadamente unas 24 mil a 26 mil toneladas de cacao por año.

—¿Cuánto se exporta?, ¿Cuánto se procesa en el país?

—En algunos casos se exporta 40%, en otros casos se consume 40%, se exporta 60%. Todo va a depender de las negociaciones mundiales que se tengan y las condiciones políticas, climáticas y todo lo que es el comercio internacional.

—¿Cuánto de cacao consume el venezolano? Eso que llaman el consumo per cápita.

—Hasta el 2019 se tenía un promedio de 0,230% gramos por persona. De 2020 a 2021 hubo un incremento de 60% por el tema pandemia; como los mercados internacionales se paralizaron, los venezolanos tuvimos que reinventarnos y dentro de eso la gastronomía, la pastelería y fue allí que el cacao tuvo ese repunte. Todos nos volcamos a emprender y el de la chocolatería fue muy importante. Pasamos de 29% de consumo a 60%. El cuello de botella está en la producción.

—¿Por qué?

—Si Venezuela pasa de ser un país productor a un país productor y consumidor, el cacao que tenemos actualmente no va a alcanzar para la demanda nacional. No tenemos una cultura de consumo de chocolate a diferencia de Bélgica, Holanda, España u otros países europeos que consumen entre 3 a 19 kilos anualmente por persona. Estamos muy por debajo de ese consumo y nos podemos dar el lujo de exportar.

—¿Por qué ese resurgir en la producción del cacao aquí en Venezuela?

—Más allá del florecimiento, existimos grupos avocados a trabajar por nuestro país; por ver las distintas oportunidades que hay para que nuestro país de ser monoproductor pase a ser un país de diversos rubros. Lo decía un amigo productor, que después del petróleo lo que nos queda es el cacao. Es más fácil producir un quintal de cacao que un barril de petróleo.

—¿Ese florecimiento ha dado resultados?, ¿ha logrado estimular el comercio del cacao?

—¿Qué pasa detrás del negocio del cacao? Que hay mucho escepticismo y es como una caja de Pandora. Hay intereses de personas que no quieren que se sepa cómo se produce realmente el cacao. Hay personas que preguntan: ‘¿es verdad que el cacao dura 6 años para producir?’. ¿Qué inversionista va a querer invertir?

—En oriente lo dirían así: ¡qué esperanza para el que siembra coco!

—Pero eso es totalmente falso, lo de la larga espera en el retorno de la inversión en cacao. Hay variedades de cacao que producen prematuramente, pero, eso no está en los libros, no está en las comercializadoras que son las que de alguna forma tienen el monopolio.

—¿Tienen experiencias de producción de cacao en corto tiempo?

—Nosotros tenemos ensayos en Monagas con plantas de cacao que pueden producir entre 12 a 24 meses. Ahora, cuando tú tienes un plan de siembra bien estructurado hay alternativas que permiten al inversionista tener el retorno de su inversión a corto plazo.

—¿Qué se requiere para eso?

—Teniendo asesoría de primera mano como la que brindamos en Cacaos Venezuela. Puedes sembrar un rubro de mediano plazo como el cacao junto con rubros alternativos que son yuca, ñame, tomate, plátano, ocumo chino. Con eso tú puedes alternar el cacao y el plátano como lo hacen el Sur del Lago y otras partes de Venezuela, por ejemplo.

—¿Eso lo saben los inversionistas?

—Esa información no está a la mano del inversionista. Por eso es que nosotros somos unos locos empedernidos que estamos dando información para que vengan esos inversionistas tanto nacionales como extranjeros y vean que el cacao tiene una rentabilidad. Estamos buscando que el cacao en Venezuela tenga ese sitial que tuvo en la época de 1.800 y lleguemos a ser nuevamente un país exportador y apoyar al país para obtener ingresos de una forma diferente y que no dependamos 100% del petróleo. Tenemos todo para que el cacao venezolano recobre su sitial, el del año 1.800.

—¿Cuánto llegó a producir Venezuela en esa época de 1.800?

—En 1.800 nosotros llegamos a ser el primer país exportador del mundo, con una producción de 20 mil toneladas por año. Ahora, de 1.800 a 2.022 solo hemos incrementado 6 millones de kilos. Muy poco. Nos quedamos en el mejor cacao del mundo, el mejor aroma del mundo, pero no nos quedamos en la mejor producción del mundo.

—¿Qué hacer para recuperar esa época dorada del cacao?

—Tenemos que sentarnos todos en una mesa para que podamos hacer un plan que permita motorizar desde la producción hasta la exportación. Porque podemos incentivar la producción, pero si no tenemos una estructura con bases fuertes, que nos permita tener una comercialización afuera, no tiene sentido producir.

—¿Qué cosas están impidiendo construir esa estructura?

—Cada uno de los eslabones de la cadena tiene debilidades: la producción, la comercialización, los artesanos, las universidades, nuevas tecnologías. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo como Cacaos Venezuela, articulando con otras organizaciones, sectores, es poder desarrollar los eslabones para que no haya esa debilidad.

—¿Cuántos son los productores de cacao en Venezuela?

—Aproximadamente estamos entre 17 a 25 mil productores es la media que sacamos por la cantidad de hectáreas productivas que hay y por las toneladas.

—¿Cuántas hectáreas productivas?

—Tenemos un aproximado de 65 mil hectáreas de cacao actualmente en producción. La norma en cuanto a siembra te dice que una hectárea (10 mil metros cuadrados) de cacao debería tener 1.111 plantas; un kilo de cacao por planta. Aunque nosotros tenemos estudios que dicen que podemos tener de 3 a 9 kilos de cacao por planta.

—Pese a todas esas bondades, observo que usted anhela un “algo más”. ¿Qué hace falta para la consolidación del negocio cacaotero?

—Nuevamente, un plan de incentivos que permitan volver al campo, recuperar plantaciones. Es algo sencillo: nosotros podemos llegar a aumentar la producción el doble sin tanta inversión; solo con poda y fertilización orgánica que no te cuesta tanto dinero.

—¿Cómo es el ciclo del cacao?

—Esta es la fecha idónea para la siembra. La entrada de lluvias. Tú haces tus viveros con tiempo y cuando llega mayo, junio tienes que estar haciendo la siembra para que la planta tenga su hidratación. Los primeros dos años la planta tiene que tener 100% sombra. Luego de los dos años tienes que irle quitando sombra progresivamente. La planta de cacao puede tener una producción, con mantenimiento, hasta 60 años. Tenemos plantas en Delta Amacuro con 86 años y todavía siguen produciendo.

—¿Es posible la regeneración de ese tipo de plantaciones?

—Hay una técnica que se llama injerto malayo, que tú puedes injertar la planta ya vieja y la cortas y ya tienes una planta totalmente nueva. Queremos sentarnos con el Ejecutivo Nacional para hacer un plan de recuperación de plantaciones. Con ese plan, en un año, ya nosotros estamos doblando la producción. Serían 130 mil hectáreas en recuperación. Ya la segunda fase sería un plan de siembra adecuado a la capacidad del productor.

Al detal