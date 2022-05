Juan Bravo: “el gran pecado del mundo de hoy es la indiferencia”

El año pasado, el papa Francisco erigió una nueva diócesis en Venezuela. La Diócesis de Petare. Esta abarca las cinco parroquias civiles del municipio Sucre del estado Miranda: Fila de Mariches, Leoncio Martínez (Dos Caminos), Caucagüita, La Dolorita y Petare.

Aparejado a la creación de ese nuevo gobierno eclesiástico, el Sumo Pontífice designó a Juan Carlos Bravo Salazar (El Pilar, Sucre, 1965) como obispo de esa Diócesis. Monseñor Salazar se vino de Acarigua (Portuguesa), donde ejercía también como obispo y se alojó en una vivienda asentada en el municipio Sucre. Por el patio de esa casa deambula un morrocoy que sus dueños le heredaron a Monseñor. “También hay un gato y un pez”, dijo el obispo antes de iniciar la entrevista para ÚN.

En medio de esa fauna, Monseñor acondicionó una habitación como capilla para celebrar misas privadas mirando por las ventanas a los barrios José Félix Ribas, 5 de Julio y parte del casco colonial de Petare.

En tres meses que lleva instalado como el primer obispo de Petare, Monseñor ha recorrido parte de sus 400 barriadas hablando con los habitantes y tomando uno que otro café. “Ya visitamos El Coliseo”, comentó en alusión al principal retén de Polisucre, donde rezó con los presos y escuchó sus dramas. Monseñor habló de cuál es el peor pecado, del fin del mundo anunciado por la Nasa, de la segunda venida de Jesucristo y hasta comentó las últimas declaraciones del cardenal Baltazar Porras.

—El ex presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Baltazar Porras, dijo que la actual política de Estados Unidos hacia Venezuela creaba incertidumbre y sugirió no levantar las sanciones impuesta por la administración estadounidense contra el país. ¿Qué opina?

—Yo no tengo una opción política. Yo soy sacerdote de Jesucristo. Y más que sacerdote de Jesucristo soy un cristiano que intento vivir según el Evangelio. Por lo tanto, yo no puedo opinar sobre cuestión política porque no es mi materia. No estoy inmerso en el mundo político que me involucre.

—Hecha esa aclaratoria…

—Creo que hay problemas políticos en Venezuela; pero esos problemas políticos lo deben resolver los políticos. Tal vez esas sanciones han ayudado a visibilizar el mal de algunos políticos nuestros. Pero también esas sanciones a lo mejor han ayudado o han empeorado la causa y la vida de nuestros pueblos. Y creo que Jesús defiende es la vida, la gente. Y en la vida de la gente, creo que lo fundamental que quiere hacer Jesús es que realmente todos podamos tener la misma dignidad, los mismos derechos. Esas opiniones del cardenal (Porras) se las respeto, como ser humano puede dar su opinión; pero yo quiero vivir más una opción que busque el Evangelio, la verdad y la vida.

—¿Por qué el papa Francisco decidió crear la Diócesis de Petare?

—Fueron estudios que se hicieron porque La California y Petare pertenecían a la Arquidiócesis de Caracas. Y Caracas es un mundo tan grande y tan complejo, Petare necesitaba una atención mucho más cercana como iglesia.

—¿Qué representa Petare para la iglesia venezolana?

—Petare es un signo para el mundo, para la sociedad y para Caracas de la realidad y el dinamismo que ha vivido la iglesia petareña desde sus orígenes.

—Usted tomó posesión el pasado 10 de enero. ¿Qué le dijo a la feligresía?

—Para mí lo más importante es que el obispo viene para servir a esta Diócesis. El mensaje central de ese día es que la fuerza del evangelio tiene la capacidad de transformar todo, al ser humano. Y que estamos llamados a ser testigos del evangelio en medio de la sociedad. Pero lo que más se le quedó grabado a la gente fue lo de las alpargatas.

—¿Ofició la misa con alpargatas?

—No. Usé esa imagen. Pero después me dieron unas alpargatas. Porque en el llano se dice: a ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo. Entonces, ese día de la instalación yo decía que soñaba con llegar a lo más alto de Petare y bajar con las alpargatas llaneras que me puso la Diócesis de Acarigua para abrazarlos a todos y convocarlos a construir una sola iglesia.

—¿Usted nació en el llano?

—No. Soy oriental. Nací en un pueblo que se llama El Pilar, cerca de Carúpano, Sucre. Pero desde los cinco años me mudé a Guayana. Me mudaron. Me crie en Guayana. Soy guayanés por crecimiento, oriental por nacimiento y llanero por adopción. Estuve seis años en Guasipati y de allí me mandaron a Acarigua, donde estuve de obispo seis años.

—Viene de Bolívar, donde se observa una violencia entre grupos criminales por el control de algunas minas y llega a Petare, sitio al cual igualmente hay brotes violentos protagonizado por bandas criminales.

—Para un cristiano y alguien que cree en Jesús no es un instrumento de violencia sino de paz. Y la paz no se construye alejándose. La paz se construye metiéndose, sumergiéndose en el mundo, en la sociedad, que requiere instrumentos de paz. Petare tiene todas esas características de muchos momentos de ser violentos o a lo mejor hasta ciertos mitos de violencia. La presencia de la iglesia en medio de las comunidades de Petare es una presencia de paz, de integración, de familiaridad y fraternidad. El mandato que hemos recibido de Jesús y del encuentro con el resucitado es ser instrumentos de paz.

—Entonces esa violencia en Petare lo reta a usted.

—Yo no le tengo miedo a ser instrumento de paz. Es el compromiso serio de asumir ser agente de paz en un mundo tan violento y corrompido. Tal vez la violencia que percibo en Petare es la rapidez y agitación con que se vive. Tú vas a la Redoma de Petare y ves la cantidad de gente que fluye, van, vienen, el tráfico. Toda una cantidad de gente vive tan a prisa, que a veces no vivimos conscientes de la vida, sino que vivimos conscientes de la prisa que el mundo nos va llevando y por eso vamos perdiendo de perspectiva la paz y la relación entre nosotros.

—En medio de esa vorágine, aunado a la situación pandemia, ¿el npetareño mantiene su fe en Dios?

—En el mundo de Petare, la gente, a pesar de que estuvo un tiempo de distanciamiento, de encierro, no fueron como afectados por ese llamado a vivir cerrados. Vivieron el dinamismo ordinario. Rápidamente se engancharon en lo ordinario. La experiencia en Semana Santa es que la gente pudo volver a sus tradiciones y a sus templos. Percibimos una religiosidad popular muy fuerte.

—¿Qué querrá Dios para Petare?

—Voy a usar el comodín de llamar a un amigo…Hemos comenzado a hacer la Diócesis. La Diócesis se está haciendo. No venimos con recetas, ni planes, ni proyectos pre establecidos. La Diócesis tenemos que construirla juntos. Comprometernos a trabajar juntos y en saber cuál es la iglesia que Jesús quiere.

Tenemos un equipo de espiritualidad comunitaria, estudio y discernimiento. Somos como 30 personas: obispos eméritos, religiosos, religiosas y muchos laicos. Vamos orando juntos, desde el Evangelio, viendo a Jesús y en ese caminar es cómo él nos va inspirando en la Diócesis que tenemos que construir. Aquí lo fundamental es saber qué es lo que nos pide Dios. Y él nos está pidiendo aquello del Evangelio de mJuan, capítulo 17: Dios no nos pide que nos saquen del mundo, sino que nos metamos en el mundo, que es lo mismo que nos pide el Papa Francisco.

—¿Para qué quiere Jesús que estemos metidos en este mundo cundío de tentaciones?

—Para construir la unidad. Y ese es el Ministerio propio del obispo y es lo que debe hacer la iglesia. Es cómo integrar toda la diversidad de acciones que existen tanto de iglesias como de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades, organismos internacionales, para pensar en el bien común. A eso nos llama el Señor: a meternos cada día más para poder descubrir la presencia de Dios en medio de esa realidad.

—Hemos observado casos de violencia intrafamiliar en Petare: femicidios y abusos sexuales, entre otros.

—¿Cuál es la raíz de toda esta violencia intrafamiliar? Creo que el hacinamiento en que viven. Vivir en unas casitas tan pequeñitas, una familia de cuatro, cinco hijos y no tener muchos espacios recreativos. Hay muchos elementos que confluyen en esa violencia.

—Estamos en el mes de María. ¿Qué reflexión tiene al respecto?

—En la partida de nacimiento de la Diócesis el papa Francisco comienza diciendo: “como una buena madre que se desvive por evangelizar…”. Estamos llamados en primer lugar a caracterizarnos por ser una buena madre que se desvive por evangelizar. Pero después hay una imagen interesante de la lectura de Juan del Viernes Santo: Jesús está en la cruz y allí está su madre y el discípulo a quien amaba, Juan. Y desde la cruz Jesús le dice: ahí tienes a tu madre y a ella, mujer allí tienes a tu hijo. Y dice el texto del evangelio que el discípulo se llevó a María a su casa. Una de las características principales de un discípulo de Jesús es aquel que acoge a la madre y se la lleva a su casa.

—Haciendo una catequesis del pasaje del evangelio cuando los discípulos no pescaron nada, el papa Francisco dijo el domingo 1° de mayo que “cuando en la vida tenemos las redes vacías, no es el momento de compadecernos; es el momento de volver a comenzar con Jesús”.

—Los discípulos estaban cansados, frustrados y agobiados. Jesús encuentra una barca vacía y unas redes vacías. Pero creo que allí está la vida y la esperanza cristiana. Es decir, Jesús en el sepulcro. ¿Dónde se basa nuestra fe? En un sepulcro vacío. Fueron las mujeres al sepulcro el Domingo de Resurrección y encuentran un sepulcro vacío.

—Esa escena les llena de tristeza a esas mujeres, según lo narrado en los evangelios.

—Dios no va donde las cosas están llenas; Dios va al vacío. Dios va al vacío del ser humano que lo encuentra triste, frustrado, con hambre, amargado. Y que lo encuentra vacío de sí mismo y lleno de todos estos temores. Dios viene a llenar es el vacío: llenó el vacío que quedó en el sepulcro, de vida; también llena el vacío que nos debe dar seguridad y confianza ante nuestras angustias. No estamos llamados a vivir en un Dios que no se compadece.

—Monseñor, ¿cuál considera usted que es el peor pecado?

—Yo en eso comparto totalmente lo que dice el Papa Francisco: el gran pecado del mundo de hoy es la indiferencia. Eso lo creo profundamente. Ser indiferente es más terrible que odiar. Aunque eso suena duro. Pero creo que cuando tú odias te involucras, cuando amas te involucras y puedes salir del odio y puedes salir del amor, pero de la indiferencia cómo se sale.

—Es un camino sin retorno

—Cuando yo soy indiferente ya nada me importa: ni me importa el odio, ni me importa el amor. Y cuando soy indiferente no me involucro en nada sino me centro en mí mismo y me lleno de mí mismo. Vivimos en un mundo donde la indiferencia se hace muy presente.

—¿Y cómo puedo vencer ese estado de indiferencia?

—La única forma de vencer la indiferencia es cuando soy capaz de vaciarme de mí para tener diferencia con el otro. Y para que, encontrando la diferencia que pueda en el otro, pueda caminar junto al otro en construir el proyecto de Dios, el proyecto de sociedad, el proyecto humano o algo en la vida.

—En todo caso, ¿a qué nos conduce la indiferencia?

—La indiferencia creo que conduce al aislamiento y el aislamiento conduce a la muerte. Luchar contra la indiferencia del mundo creo que es el gran reto no solo de la iglesia sino también de construir una sociedad que se hace responsable y dueña de su propio protagonismo y de su propia acción.

—¿Cómo resumiría usted la contribución de la iglesia católica a la paz en Venezuela?

—La contribución de la iglesia está en lo que la iglesia hace cada día. Y en eso la iglesia está presente en la acción social fuerte de nuestros barrios y de nuestros pobres. Eso yo creo que es el anuncio. Es decir, la iglesia debe ser una iglesia que anuncia y cuando la iglesia anuncia, es porque es capaz de decir que nuestra opción por Jesús nos lleva a estar al lado de los más pobres y de los más necesitados. Y teniendo una opción por Jesucristo entonces no puedo ser indiferente ante el sufrimiento mhumano.

—¿Y la iglesia venezolana está en ese camino?

—Nosotros estamos llamados a ser buenas nuevas. Cuando Jesús va al templo y le dan el libro del profeta Isaías, pues Jesús dice ‘el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para ser buena nueva para los pobres’. Ese es el primer rol de la iglesia y de todos los cristianos: ser buena nueva para los pobres.

—Esa lectura del profeta Isaías también dice que el señor lo envió a anunciar la libertad de los cautivos.

—Tanta gente que vive cautivo y presos de muchas cosas. También dice esal ectura: ‘anunciar el año de gracia del señor’; es decir, anunciar que la paz y la gracia de Dios llega a los corazones.

Creo que la iglesia debe seguir haciendo con mayor fuerza el anuncio que hace, siendo testigo de lo que cree en medio de nuestro pueblo y en medio de nuestros barrios. Y la denuncia es simplemente una consecuencia del anuncio de todo lo que va en contra del plan de Dios para la sociedad y para el mundo.

—Los sacerdotes hablan poco de la segunda venida de Jesucristo.

—Jesús lo dijo. Que él volverá y volverá con gran poder y gloria. Y ahora lo interesante es a qué viene el Señor. Y lo dice en Mateo, capítulo 25: vendrá y se sentará, llamará a los de aquí y a los de allá. Y les dirá: tuve hambre, tuve sed, tuve preso. Y unos van a decir, cuándo hicimos eso. Y otros dirán: bueno es que no nos dimos cuenta.

Al Detal

”La salvación no es una cosa de un momento; es un proceso de una vida que trata de configurarse con la persona de Cristo. La vida cristiana es una comunidad que está en camino y que peregrina hacia la salvación. Esa es la meta y nosotros no podemos perderla de vista”.

“En esto al final consiste la salvación eterna: preparar el camino de nuestra acción, de saber que el otro es mi hermano y que cuando tuve hambre, tuve preso, tuve sed… fui capaz de hacerlo no porque tú lo mereces sino porque lo estoy haciendo por Cristo”

“Creo que necesitamos entrar en un mayor conocimiento de Jesucristo y del Evangelio para que realmente nuestra vida tenga una incidencia en el cambio social y en el compromiso social, en la paz”.

“Jesús cuando nació se hizo el príncipe de la paz; pero después de su resurrección todos los saludos que hacía se resumían en esta frase: ‘la paz esté con ustedes’.

“Petare es un mundo tan grande que es algo infinito; mientras más te acercas más grande es. Y mientras más te metes en los barrios, la realidad es más compleja y dinámica. Eso lo percibí en estos pocos días”.