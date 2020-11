La diabetes y el covid: una peligrosa relación

Las personas con condición de diabetes que llegan a infectarse con covid-19 tienen un pronóstico peor, pues se ha observado que tienen más riesgos de tener un cuadro clínico grave, así como una mayor mortalidad, especialmente aquellos que no llevan un buen control de la glucosa en su sangre.

La doctora Sara Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes (Fenadiabetes), explica que con la aparición del covid-19, se pensó que quienes sufren diabetes tendrían mayor susceptibilidad.

“En los estudios epidemiológicos se ha notado que no hay un aumento de la susceptibilidad de los diabéticos para infectarse por covid-19, pero sí que quienes se infectan tienen un pronóstico desfavorable, con más riesgos de complicaciones, más posibilidades de ingresar a las unidades de cuidados intensivos y una mayor mortalidad, es decir, hay una relación importante”, aseveró.

Dijo que la condición médica ante la pandemia del paciente con diabetes, que tiene el azúcar controlada, es mejor que aquellos que tienen niveles muy irregulares del azúcar.

En entrevista concedida al equipo de Últimas Noticias indicó que los diabéticos son más vulnerables a las enfermedades infecciosas como las respiratorias, urinarias, debido a que tienen alteración de la inmunidad innata y adquirida y que a su vez descompensan la diabetes.

Además, aunque no se ha determinado con exactitud, algunos de los medicamentos y tratamientos que se están usando para enfrentar la crisis, pueden tener algún efecto secundario en los pacientes diabéticos, algunos antivirales pueden elevar el azúcar.

Brito comentó también que ha observado la presencia de diabetes en pacientes afectados por el coronavirus, y se está haciendo seguimiento para determinar si quienes superaron el covid-19 quedan padeciendo diabetes o se revierte al mejorar el proceso inflamatorio del cuerpo. Y es que, el coronavirus desata un proceso inflamatorio muy severo del organismo, resaltó.

“Es importante que el control de los pacientes, con la condición de diabetes, sea más estricto en este momento; que no se queden sin pastillas, sin insulina, para que, si se infecta por covid-19, el riesgo de gravedad sea menor”, señaló.

Agregó que el coronavirus ha dificultado el tratamiento de los diabéticos, porque no se pueden hacer los controles, sienten temor de exponerse yendo a las citas, y en general, ha hecho difícil el control de todas las enfermedades crónicas”, agregó.

Por otra parte, subraya que en el contexto actual, lo más importante es proteger al paciente diabético. Es por eso que, desde Fenadiabetes, han hecho una campaña de concientización entre quienes portan la condición de diabéticos para que tengan un mejor control y pueden responder favorablemente al covid-19.

Día mundial

La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés) designaron el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes por la creciente preocupación y amenaza a la salud que significa esta enfermedad.

En ese sentido, la diabetes es considerada una epidemia porque se presenta en un alto porcentaje en todas las naciones, vinculada principalmente a los hábitos alimenticios y estilos de vida.

Unas 460 millones de personas, aproximadamente, se cree que pueden padecer diabetes y un grupo de ellos no lo sabe. En el caso de Venezuela, la prevalencia es entre 7 y 8 % de la población, en su mayoría, personas de más de 50 años.

Brito acotó que esto se da cuando hay una secreción de insulina insuficiente o no actúa adecuadamente. La insulina, básicamente, permite que la energía ingerida mediante los alimentos pueda ser utilizada por las células. Si la insulina no actúa, la glucosa no entra a las células y se queda circulando en la sangre.

Existen varios tipos de diabetes: la más frecuente es la Tipo 2 que la padecen alrededor de 90% de los diagnosticados. Suele aparecer después de los 40 años con una importante carga genética. Normalmente, se trata con pastillas y antidiabéticos orales, con dietas y actividad física.

La Tipo 1 se presenta en niños o adolescentes, y por la producción de sustancias, destruyen su propio páncreas y lo hace depender de la insulina. Esta diabetes aparece bruscamente.

Asimismo, existe una diabetes gestacional relativa al proceso del embarazo, cuando la mujer libera una serie de hormonas que la predisponen a la enfermedad. Este tipo comienza y termina con el embarazo aunque puede causar una predisposición a desarrollar posteriormente una diabetes tipo 2.

Las embarazadas con diabetes gestacional “tienen un terreno fértil para la diabetes y esto puede tener efectos sobre el niño. Particularmente en el bebé, si la madre es obesa, sufre de hipertensión, entre otras enfermedades, el pronóstico metabólico a futuro del niño no será bueno”, enfatizó.

Recomendaciones

Evitar alimentos procesados; consumir una dieta balanceada con proteína, vegetales y carbohidratos complejos, son muchas de las indicaciones para prevenir esta enfermedad.

De acuerdo con Brito, el plato saludable debe contener en más de la mitad vegetales libres de almidón, la cuarta parte con carbohidratos complejos y la restante parte con proteínas saludables. Asimismo, los especialistas recomiendan dejar de fumar, debido a que esta práctica aumenta el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 y sufrir complicaciones como la enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal u ocular, entre otras. Igualmente, es importante que los pacientes se hagan controles de la diabetes en el año, además de los exámenes físicos y oculares de rutina.

Las personas diabéticas deben tener cuidados con los pies, debido a que los niveles altos de azúcar en sangre pueden disminuir el flujo sanguíneo y dañar los nervios. Al no tratarte las heridas y las ampollas, los médicos aseguran que pueden provocar infecciones graves. Agregan que la diabetes causa dolor, hormigueo o pérdida de la sensibilidad en los pies.

Agenda saludable

La Federación Nacional de Asociaciones y Unidades de Diabetes estima desarrollar diversas actividades para promoción de la salud, informó su presidenta Sara Brito. Este año, a propósito del Día Mundial de la Diabetes, se organizó un congreso con la participación de médicos de diversas especialidades, estudiantes y personal sanitario. Entre el 12 y 14 del mes de noviembre se estará realizando esta plenaria denominada X Congreso Nacional de Diabetes, en un formato virtual. Además, con el auspicio del Club de Leones, este año realizarán una Carrera-Caminata Virtual 5K para sensibilizar a la comunidad sobre la diabetes y fomentar la práctica del ejercicio físico como una manera de prevenir la enfermedad. Permitirá la participación de corredores profesionales y público general que convivan o no con la diabetes. La actividad será en beneficio de la Fenadiabetes. Los interesados en participar pueden comunicarse a los números telefónicos 0212-265.63.03 y 0412-119.57.27.