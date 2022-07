La vacuna de la covid aumentó la menstruación en el 42% de mujeres

La vacuna de la covid aumentó el sangrado menstrual en el 42% de las mujeres, señala un estudio de EE.UU., aunque otro 43% no notó alteraciones. Sobre todo a partir de la primavera del año pasado en España (antes en EE.UU.), cuando se empezaron a vacunar mujeres en edad fértil, hubo muchas que comentaron en las redes sociales posibles efectos de la vacuna en su menstruación. Cuando se vacunaron adolescentes, se temió que pudiera tener efectos futuros en su salud reproductiva.

Un estudio realizado entre 35.000 participantes ha analizado las percepciones que tuvieron las mujeres, aunque también resta gravedad a los cambios reportados, según han señalado las investigadoras principales, Katharine Lee, de la Universidad de Tulane, y Kathryn Clancy, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Los 35 mil encuestados encuestados fueron vacunados con Pfizer ( N = 21,620), Moderna, ( N = 13,001), AstraZeneca ( N = 751), Johnson & Johnson ( N = 3469), Novavax ( N = 61) u otros ( N= 204) vacunas, con 23 sin informar el tipo de vacuna

En enero, ya se publicó otro estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. que corroboraba retrasos, aunque ligeros, de una media de un día, y temporales, en el ciclo mensual de muchas mujeres tras la vacunación de la covid, pero no analizó el sangrado.

Un efecto comentado de la vacuna, el sangrado más abundante, lo observaron el 42% de mujeres que tuvieron la regla en las dos semanas posteriores a ponerse alguna de las inyecciones, según el nuevo estudio, publicado en Science Advances.

El 42,1% de las encuestadas en este estudio dijo que tuvo un flujo menstrual más abundante de lo normal en las dos primeras semanas después de vacunarse; el 43,6% afirmó que no vio cambios en su flujo y el resto estaban más dudosas, dijeron que o no habían visto cambios o quizás un menor sangrado.

Se analizó sobre todo a mujeres de menos de 45 años, pero también a algunas menopáusicas y en tratamiento hormonal para cambiar de género. El 39% de éstas y el 66% de las menopáusicas relataron sangrados tras la vacunación, así como el 71% de las que tomaban tratamiento hormonal anticonceptivo tuvieron sangrados anormales en su ciclo menstrual.

Las investigadoras vieron, no obstante, que estas alteraciones menstruales fueron temporales y también en muchos casos asociadas a determinados factores: hubo más sangrado entre las que habían estado embarazadas, las que tenían ciertas patologías como endometriosis, las que sufrieron otros efectos de la vacuna, como fiebre o fatiga, entre las menopáusicas más jóvenes y entre las hispanas.

En los ensayos de vacunas no se suele preguntar por los ciclos menstruales, por lo que el efecto secundario no estaba anunciado. Las investigadoras hicieron encuestas a personas que habían recibido la vacuna y no incluyeron a personas que habían pasado la infección, que señalan que puede causar cambios menstruales durante más tiempo.

Según las investigadoras, hay muchos mecanismos biológicos que pueden explicar la incidencia de la vacunación, que incentiva la respuesta del sistema inmunitario, en la menstruación, igual que se ve afectada por otros aspectos que estresan el organismo, pero está bien conocer este efecto de las vacunas porque puede ayudar a descartar casos de posibles enfermedades en que un síntoma es el cambio de flujo o sangrados fuera de lo normal en el ciclo.