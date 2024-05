Maduro insta a estudiar influencia de la tecnología en los niños y niñas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este miércoles a estudiar la influencia de la tecnología en la educación, los niños, niñas y jóvenes.

Además, ordenó a su equipo de gobierno que en 10 días tenga lista una propuesta para abordar el fortalecimiento de la familia y la educación, “frente a las nuevas amenazas de los antivalores, la anticultura y la drogadicción”.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro remarcó que las nuevas tecnologías están afectando las relaciones sociales, la educación y a las nuevas generaciones, planteando que se trate el tema para la adaptación cualitativa de la educación venezolana.



“Se puede hablar de una… pic.twitter.com/5bNcXqNV1O — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 22, 2024

Maduro señaló que la influencia de las tecnologías en los niños y jóvenes es un tema vital que se tiene que abordar a tiempo, reseñó AVN.

Precisó que “está afectando a las relaciones sociales, está afectando la capacidad de atención, está afectando desde el punto de vista psicosocial las nuevas generaciones”.

Y agregó, “es un gran tema que yo planteo para la adaptación cualitativa de la educación venezolana y que la educación venezolana también se adapte a esa situación, le dé respuesta y ponga nuestra juventud otra vez a escribir, a leer, a crear con sus manos”.

El jefe de Estado dijo que es necesaria “una reeducación”, en principio, de los adultos, para luego reeducar la familia.

“Estamos a tiempo”, recalcó, y añadió que el concepto de familia es la base fundamental de la sociedad, por lo que se debe fortalecer para la convivencia, los valores y el futuro de un país.

Hacer grandes cambios

En este sentido, continúo alertando acerca de “la influencia que hoy tienen en la educación las nuevas tecnologías, es un tema para el cual tenemos que prepararnos y hacer grandes cambios”.

Un tópico que genera preocupación por la incidencia negativa que tienen “las pantallas en la capacidad de atención de niños, niñas, jóvenes y de uno mismo. Se viene hablando ahora de la generación ansiosa en el mundo”, sostuvo.

El concepto presentado por psicólogos expertos en esa materia de Estados Unidos y España que deja ver que “si un muchacho no está pegado a una red social se siente aburrido, a veces ustedes ven por ejemplo, en el comedor una familia reunida a comer y no se hablan, todo el mundo está viendo su WhatsApp, sus redes sociales, un video ¿O miento? ¿Pasa o no pasa?”, reflexionó.

Reiteró que es un comportamiento que va trascendiendo y cada vez se hace más común, refirió prensa presidencial.