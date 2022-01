Maduro: no habrá método 7+7 hasta nuevo aviso

«Venezuela no abandonará los métodos adoptados para acabar con la pandemia del covid-19, pero tampoco habrá método 7+7 hasta nuevo aviso. Mientras no sea necesario no lo aplicaremos», así lo aseguró este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante una reunión con los diputados y diputadas del bloque de la Patria, aseguró que Venezuela cuenta con un proceso de vacunación avanzado y los mejores tratamientos del mundo para combatir el covid-19.

«Nosotros no vamos a renunciar al método comprobado del 7+7. Si nos toca algún día reactivarlo, lo vamos a hacer», reiteró en referencia a una información falsa que circuló por las redes sociales a principio de semana, donde se aseguraba que comenzaba una nueva semana de cuarentena radical.

Anunció que Venezuela registra 4 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.