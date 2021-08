Maduro: variante Delta nos invita a cuidarnos, no podemos relajarnos

El presidente de la República, Nicolás Maduro pidió mantener los cuidados frente a la pandemia del covid-19 y recordó que la variante Delta es altamente contagiosa.

“Aunque la variante Delta no está circulando a nivel comunitario en el país, ya conseguimos 4 casos más esta semana. Debemos mantener los cuidados, no podemos relajarnos. No es tiempo de relajarnos y debemos pedirle a los demás que se cuiden”, apuntó durante jornada de trabajo donde ofreció el balance semanal de la lucha contra la pandemia del covid-19 en el país.

Precisó que durante esta semana se detectaron 6.851 nuevos casos, mientras que la tasa de incidencia se ubicó en 21 por cada 100 mil habitantes. “Nos mantenemos en la segunda ola de covid en el país que se inició con las variantes P1 y P2 del Brasil”, indicó.

Instruyó a la Comisión Presidencial para el Control, Prevención y Atención del Covid-19 “adaptar muy bien los protocolos para caerle encima a la variante Delta así como le hemos caído a la variante brasilera, a la variante británica“.