Mantienen a raya a los buhoneros en el Metro de Caracas

Reforzar la seguridad ciudadana del transporte subterráneo de Caracas es una de las líneas de acción del plan El Metro Se Mueve Contigo, por lo que se desplegaron más de mil funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policía de Miranda y cuerpos policiales municipales.

Durante el lanzamiento del plan, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos Ichaso, anunció la creación de un cuadrante de paz especial del Metro de Caracas, el cual cuenta con 48 subcuadrantes en las estaciones del metro, ferrocarril de los Valles del Tuy, Cabletren y Buscaracas.

Durante un recorrido por las estaciones de las líneas del metro, se pudo constatar que en la mayoría de las paradas del sistema los funcionarios policiales y de la Fanb mantienen activo el operativo, reduciendo considerablemente la cantidad de buhoneros y los robos.

Desde la estación terminal Propatria, pasando por Pérez Bonalde, Plaza Sucre, Agua Salud y Caño Amarillo, los efectivos de seguridad, así como trabajadores del metro y de otros entes que ejecutan el plan El Metro se Mueve Contigo, permanecen en cada una de las áreas sin dar cabida al comercio informal. La apreciación es así en horas de la mañana, donde los picos de mayor tráfico han bajado entre las 9:00 y 10:00 am.

Realizan recorridos por los andenes del subterráneo.

En La Hoyada instalaron punto de atención de emergencia.

En las estaciones Capitolio y La Hoyada, unas de las más transitadas a diario por los usuarios, se observa un gran contingente entre Fanb y PNB, articulados con la Milicia Nacional Bolivariana.

“No hay duda que la seguridad es lo que hace falta en las estaciones para que desaparezcan esos vendedores que a veces hasta roban a los usuarios. Yo creo que contar con la policía o la guardia en las estaciones nos da más seguridad para usar el sistema”, dijo Alexis Uzcátegui, usuario de Capitolio.

La estación El Silencio, transferencia de la línea 2, cuyo pasillo posee un largo recorrido, está vigilada por funcionarios del plan y la seguridad propia del transporte subterráneo. Allí tampoco se registró la presencia de ningún buhonero en las estaciones.

Bellas Artes, Parque Carabobo y Colegio de Ingenieros son estaciones, aunque concurridas, un poco más solitarias en cuanto a la seguridad. La cantidad de efectivos disponibles son pocos y algunos buhoneros aprovechan para comercializar yesqueros, chicles, caramelos y tapabocas.

La estación Plaza Venezuela está blindada en cuanto a seguridad se refiere, pues, desde los pasillos donde cargan y desalojan los trenes hasta las áreas comunes están plagadas de guardias nacionales y policías. Todos con ojo crítico y alerta ante cualquier situación. “Señor, por favor, use el tapaboca dentro del vagón”, le dijo un funcionario de verde oliva a un pasajero, mientras pasaba revista antes de que el tren partiera con dirección a Palo Verde.

“Me he sentido más segura al ingresar a la estación porque la salida hacia el bulevar de Sabana Grande tiende a ser sola al caer la tarde, pero desde hace días contamos con la presencia de la policía y espero que se mantenga”, dijo Yetsenia Cañas.

Las estaciones Sabana Grande, Chacaíto y Chacao brillan por la ausencia de buhoneros a las 12:30 del mediodía, una hora donde habitualmente se aglomeran en los trenes. Lo que se respira en las estaciones es pulcritud por la limpieza de los espacios.

Siguiendo por Altamira, Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos y La California, un comerciante informal con discapacidad visual acompañó el recorrido, pasando desapercibido ante las autoridades que en cada estación se acercaron a vigilar durante las paradas.

“El metro es nuestro principal transporte. Yo me traslado a diario y me bajo en Plaza Sucre, esa estación es profunda y a veces cuesta salir rápido por las escaleras dañadas, lo que se presta para el robo. Afortunadamente, desde hace días, he visto a los de la PNB dentro y fuera de las estaciones y eso los ahuyenta, ojalá que siga así”, aportó Adriana Pino, usuaria de la estación Miranda.

Para María Quintero, usuaria de la estación Petare, lo único que considera que se debe priorizar es la vigilancia y que se mantenga en la temporada decembrina. “Ese mes ocurren muchos robos y en el metro cuando queda solo los malandros aparecen”.

Las estaciones Petare y terminal Palo Verde solo se observó a una buhonera con bebé de unos doce meses en brazos, vendiendo caramelos Chao. Su presencia por los vagones se desvaneció cuando aparecieron sorpresivamente tres GNB, quienes detectaron a la comerciante, la cual fue abordada de manera respetuosa hasta ser sacada de la estación terminal.

“He notado que se ha reducido el comercio de los buhoneros pero siempre hay otros que burlan la seguridad. Creo que la fuerza policial debería permanecer siempre y no solo por campañas o temporadas”, acotó Luiger Pérez, usuario de la estación.

Policía ferroviaria.

El vicepresidente para la Seguridad Ciudadana dio a conocer que colocarán en funcionamiento el servicio de policía ferroviaria.

En ese sentido, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se inició el programa de formación especial en el área, en el que participan 300 funcionarios de la PNB. l

Emergencias

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó, en su cuenta de twitter, que se priorizaron siete estaciones del Metro de Caracas para atender emergencias.

El operativo se mantiene activo en las estaciones La Hoyada, La Rinconada, Las Adjuntas, Propatria, Palo Verde, Plaza Venezuela y La Paz, donde el Sistema Integrado de Atención de Emergencias presta sus servicios a los usuarios. Pérez Ampueda precisó que cada punto de control cuenta con atención y equipamiento de alta tecnología del sistema unificado de drones, carpas de triaje, vehículos multipropósito, asistencia masiva de víctimas, Grumae, AFT, Epra, así como también desfibrilador para atender emergencias cardíacas.