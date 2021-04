Ejido tiene casi listo monumento en honor a José Gregorio Hernández

“Normalmente, el doctor José Gregorio Hernández en la tarde merendaba una acema carachera, queso ahumado y chocolate”, relató el alcalde de Ejido, Simón Figueroa. Este dato histórico, junto a los innumerables milagros del Médico de los Pobres, inspiró al mandatario del municipio Campo Elías, en el estado Mérida, a edificar un monumento en honor al nuevo beato venezolano.

El proyecto se inició el año pasado, tras conocerse la aprobación de la beatificación del Venerable por parte de la Santa Sede. Se le consultó la iniciativa a los concejales y a las organizaciones populares, a lo que todos respondieron positivamente, indica el alcalde.

Asimismo, el lugar cuenta con la aprobación de los representantes de la iglesia católica como el presbítero Luis Enrique Rojas y las orientaciones de los padres Numa Molina y John González.

En un espacio de 2.000 metros cuadrados ubicado en la avenida Centenario, en la salida de Ejido en sentido Mérida, se efectúa la construcción de una capilla, un monumento y una cafetería que llevará el nombre Merendando con José Gregorio Hernández, áreas que se tienen previsto inaugurar este 26 de abril, cuatro días antes del acto oficial de la beatificación del médico.

“Tendremos un lugar para merendar como lo hacía el beato, con los alimentos que él consumía, estos productos estarán a disposición de los visitantes, será un sitio para el reencuentro de los venezolanos, para la paz, la espiritualidad, la recreación”, destacó Figueroa.

Afirmó que la idea del monumento recoge una profunda fe católica por parte de los ejidenses, así como la de su familia. “Hemos sido devotos y bendecidos con milagros a mi primo Eduardo Figueroa, y a mi hija María Valentina Figueroa”, comentó.

Apoyo incondicional

“Yo pongo el vitral, yo pongo el piso, yo pongo el pedestal, la arena, la piedra, yo trabajo los fines de semanas ad honorem”, son algunas de las frases de solidaridad y apoyo que ha recibido el alcalde para la construcción del recinto.

Resaltó que son innumerables las personas que han apoyado incondicionalmente el proyecto, entre ellos comerciantes, productores y familias devotas del santo del pueblo venezolano.

También el gobierno nacional ha sido una pieza fundamental con el aporte económico e insumos través de los Ministerios de Petróleo, Ecosocialismo y Vivienda. El monto de inversión por parte de la alcaldía de Campo Elías hasta la fecha ha sido de 200.000 dólares, refirió Figueroa.

Manos laboriosas

El escultor oriundo de Mucuchíes, Manuel Suescún, fue el encargado de hacer la imagen del beato y del Jesucristo de 1.60 metros que estarán en la capilla del santuario.

Figueroa detalló que la estatua fue realizada en un mes y medio, mide tres metros 10 centímetros y pesa aproximadamente 300 kilos.

“El artista Suescún me expresó su honor y gratitud por haber creado y moldeado esta imagen. También hago el reconocimiento, al equipo técnico del vaciado de la efigie fue un trabajo en conjunto artista y equipo técnico”, afirmó.

En agradecimiento a un milagro

La obra cuenta con un aproximado de 35 a 40 trabajadores quienes se fuerzan día a día para levantar la obra en honor al Dr. José Gregorio Hernández. José Argenis Parra pertenece a ese equipo de trabajo, obrero ad honorem y vecino del sector San Miguel de Ejido, fiel devoto del Siervo de Dios.

Labora en el monumento sin cobrar como parte de su agradecimiento por el milagro de sanación que le fue concedido a su esposa, María del Carmen Rosales, con quien comparte su vida desde hace 42 años.

Cuenta que ella enfermó de un prolapso en el aparato reproductor, por lo cual ameritó ser intervenida quirúrgicamente, le colocaron la anestesia raquídea de informa incorrecta, afectándole el nervio ciático, lo que trajo como consecuencia la aparición de una hernia de disco y tuvo que usar andadera. En los momentos más graves necesitó de una silla de ruedas para movilizarse. Fue sometida a cuatro resonancias magnéticas entre los años 2006 y 2008, requeridas para ser intervenida nuevamente.

“Vivimos esta fuerte situación por años, sin embargo, mi madre Emperatriz me inculcó la devoción a José Gregorio Hernández y se la trasmití a mi esposa y todos los días durante la noche le colocaba un cinturón que cubriera la lesión con una estampita del doctor José Gregorio Hernández. En el año 2010, fuimos a la consulta para finiquitar la operación, sin embargo, el médico tratante nos dijo que ya no había hernia, no se reflejaba en la última resonancia. Carmen fue recobrando poco a poco su caminar, gracias al Dr José Gregorio”, relató con mucha pasión y fe Parra, uno de los tantos ejidenses que colocan su aporte en el monumento para rememorar en su ciudad al Médico de los Pobres.