Ministro Paredes: No hay lugar donde no esté presente la GMBNBT

El ministro del Poder Popular para Obras Públicas y presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (Gmbnbt), G/D Raúl Alfonzo Paredes, resaltó este martes, el avance que ha tenido el Gobierno Bolivariano, en el embellecimiento y mejora de las infraestructuras y el hábitat familiar, en las comunidades venezolanas, refiere nota de prensa de la institución.

Paredes, indicó que la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor es “esencia del pueblo, no hay lugar donde no esté presente directa o indirectamente”. Respecto a esto, señaló que este programa no delega en empresas o corporaciones la realización de las obras, como la rehabilitación de viviendas.

Asimismo, destacó que el presidente Nicolás Maduro, decretó el relanzamiento de la Gmbnbt, que contempla siete vértices, siendo el primero de ellos la organización del poder popular, “La organización popular es el vértice clave, podemos tener de todo, pero si no hay la organización popular la gran misión barrio tricolor estaría incompleta, ellos son los que conocen, priorizan, ejecutan. Para mí es el más importante”, sostuvo.

Además, informó que la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha sido afectada por el bloqueo económico, “ El bloqueo nos afectó porque de 2018 que teníamos un tope de 400 mil viviendas rehabilitadas en un año, en el 2020 pudimos cumplir solo con 92 mil, el bajón fue muy fuerte”, detalló.

Detalló que gran parte de los materiales, maquinarias y repuestos eran traídos desde China y con la situación del bloqueo se vieron obligados a buscar sustituciones en el país para poder seguir con los planes de atención.

Finalmente, celebró que la Misión ya superó el hito inicial de 1.800.000 viviendas rehabilitadas, «logramos abordar 1.810.576; con los trabajos que se adelantan en una comunidad cercana a la cinta costera turística del estado La Guaira, donde estamos interviniendo 800 casas”.