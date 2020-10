Misión Venezuela Bella alcanza 3 millones 655 mil desinfecciones

Desde el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela «Maca Socialista» en el municipio Sucre del estado Miranda, se llevó a cabo la jornada número 29 de limpieza y desinfección, cumpliendo las lineas del Ejecutivo Nacional, para cortar con las cadenas de transmisión del coronavirus, tal como lo informó la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jackeline Farías, quien estaba acompañada por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villaroel.

«Al día de hoy tenemos 3 millones 655 mil desinfecciones realizadas» a nivel nacional, indicó Farías. Recordó que desde el 15 de abrirl de este 2020, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de cumplir a cabalidad con esta labor, en pro de la salud de la población.

«Hoy tenemos una curva aplanada, hoy tenemos una pandemia controlada en nuestro país», recalcó la también Jefa del Distrito Capital. No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a no relajar las medidas y a mantener el lavado permanente de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas, para continuar controlando el virus y no sufrir un rebrote como está ocurriendo en los países europeos.

Finalmente agradeció a los 160 mil hombres y mujeres que se colocan en la primera linea de batalla para desarrollar estas jornadas junto BNBT, Protección Civil, las Bricopt, la Misión Vivienda, la Misión Árbol y el Movimiento por la Paz y la Vida, haciendo más seguros y sanos los espacios para el pueblo.

Embellecer desde el arte

Por su parte, el ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel, agregó que además de la prevención también se prioriza el embellecimiento a través de murales y ornamentos que enaltecen y honran el legado de cultores y poetas venezolanos. Como es el caso de Aquiles Nazoa, que ya cuenta con un mural en los espacio de este urbanismo, para exaltar su obra, y mantener viva la identidad nacional en nuestras comunidades.

«Queremos materializar sus obras a través de murales, como estos que vamos a inaugurar(…) Inspirados en poemas como «La historia de un caballo muy bonito», «Creo en los poderes creadores del pueblo», o como el de «La ratoncita presumida». indicó

Finalmente, Dulce María Cedeño vocera de esta comunidad junto al alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, agradecieron a las autoridades presente su trabajo y acompañamiento, y se comprometieron a mantener el cuidado y embellecimiento de este urbanismo creado bajo las políticas de la revolución.