OMS atribuye a antivacunas la nueva ola de contagios

A casi dos años de la pandemia del coronavirus el mundo se vuelve a enfrentar a una nueva ola de contagios; está se diferencia de las anteriores por varios agregados el más resaltante es que la población ha logrado desarrollar la inmunidad inducida contra el covid-19 gracias a las vacunas, que si bien no logran evitar los contagios reducen las posibilidades de morir.

Actualmente se han administrado 8.505.197.852 de dosis de vacunas a nivel mundial, se han registrado 270.971.044 casos del virus y van 5.316.472 fallecidos, según datos de la universidad Johns Hopkins, Estados Unidos.

En este sentido, un estudio reciente arrojó que las personas que tienen un esquema de vacunación completo reducen 25 veces el riesgo de morir a causa del covid-19, según la publicación del ministerio de sanidad de España.

En la investigación participaron 92.000 pacientes de covid entre ellos vacunados y no vacunados, donde además se determinó que la posibilidad de requerir hospitalización para las personas no vacunadas es 18 veces mayor que para las inmunizadas.

Entre tanto, también se precisó que para las personas vacunadas el riesgo de infección es ocho veces menor que para las que no se han vacunado.

Nueva ola

La Organización Mundial de la Salud informó que el continente europeo se volvió a convertir en el epicentro de la pandemia, uno de los principales motivos de ello ha sido la poca aceptación de las vacunas, explicó el director del organismo para Europa, Hans Kluge.

Aunado a ello se le suma la aparición de la variante ómicron. La enfermera en Urgencias del Hospital de St. Mary’s, en Londres, María Santomil, agregó que la situación se ha vuelto a complicar, hasta la fecha, se han reportado más de 400 casos de la nueva cepa.

Alertó que alrededor de 80% de las personas que están en la zona de urgencias con coronavirus y necesitan soporte respiratorio no están vacunadas.

Puntualizó que la mayoría se niega a creer que tienen covid-19 y lo asocian a una neumonía, destacó que este comportamiento no es solo en los jóvenes sino en personas en rangos de 40 a 60 años que se niegan a inmunizarse.

En Reino Unido, 69,74% de la población cuenta con el esquema de vacunación completo contra el covid-19, no obstante, la rápida propagación de la ómicron hizo que el gobierno adelantará la fase de refuerzos de vacunas para mayores de 18 años, prevista inicialmente para dentro de un mes.

En el caso de España el aumentó de contagios no ha llevado a colapsar el sistema sanitario, como en anteriores olas, según datos de las autoridades en esta temporada los centros médicos han mantenido 2,4% de ocupación en salas de emergencia y 5,97% en terapia intensiva. “Es una nueva mirada a los niveles de riesgo”, expresó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En la nación española 80,8% de la población ha recibido al menos una dosis y 79,3% cuenta con la pauta completa de vacunación.

Por otro lado, en Alemania la campaña de vacunación no ha sido tan efectiva como en las naciones vecinas, es por ello que ante el repunte casos el país se vio afectado y llego a registrar hasta 40.000 casos en 24 horas una cifra que fue récord de contagios, asimismo llegó a registra 510 fallecidos por día, cifra que no se veía desde el pasado mes de febrero.

Ante el creciente número de contagios, las autoridades alemanas intensificaron la inmunización de la población, tomando una serie de medidas, para cumplir el objetivo de que la gran mayoría se administre las dos dosis de la vacuna y posteriormente la dosis de refuerzo en 2022.

Esta jornada logró que en las últimas semanas la tasa de infecciones por covid-19 comenzará a disminuir. El Instituto Robert Koch publicó que el número de casos por cada 100.000 habitantes fue de 402,9 mientras que en días anteriores el nivel era entre 413,7 y 442,7.

Entre las medidas se administraron más de un millón de dosis de vacunas por día, según los últimos reportes se alcanzó la cifra de 69,5% de la población vacunada con el esquema completo y 22,5 % recibió el refuerzo.

Latinoamérica. Otra de las naciones que ha hecho énfasis en la campaña de inmunización es Cuba, la cual se convirtió en el país que ha aplicado más dosis en el mundo. Según las autoridades sanitarias se han colocado 254 vacunas por cada 100 habitantes.

En la nación se han presentado 963,751 casos de covid desde el inicio de la pandemia, mientras que solo llevan registrados 8.313 fallecidos.

Según la Universidad de Oxford, Cuba se encuentra entre los cinco países del mundo con mejor índice de vacunación, con 90% de su población inmunizada. En la región le sigue Chile que aparece entre los diez países con mejor índice de vacunación, con el 85,12% de la población protegida contra el coronavirus.

Inmunidad híbrida

La Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, dio a conocer los resultados de una investigación de se precisa que la mejor protección contra la nueva variante se observó en personas con inmunidad híbrida, es decir, vacunadas antes o después de infectarse con covid-19. En el estudio los especialistas compararon la respuesta inmune a la ómicron en individuos con varios tipos de inmunidad contra el coronavirus, entre ellas postvacunal, convalesciente y la superinmunidad. Esto arrojó que la mejor protección contra la variante la ofrece la inmunidad híbrida obtenida mediante la vacunación tras haber sufrido la enfermedad, le sigue la protección que se obtiene con la combinación inversa (vacunarse y luego contagiarse), y con una eficiencia menor pero notable la que se obtiene con la combinación de vacunas.