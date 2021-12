Patologías respiratorias se incrementan en época del Capin Melao

Desde la colonia existe en Venezuela la certeza de que en la época decembrina, cuando el clima se torna más frío y húmedo, y florece el capin melao en el Waraira Repano, los habitantes de Caracas deben cuidarse porque esta planta de origen africano, tallo largo y hermoso resplandor rojo libera pequeñas partículas que al ser inhaladas causan la aparición de patologías respiratorias.

Se le conoce coloquialmente como alergia de Navidad y suele confundirse con una llamada gripe decembrina. Esta alergia es causada por polen que suelta la espiga de la planta y que se esparce con el aire, produciendo reacción en los asmáticos, en quienes tienen rinitis y otras personas con potencial genético para las alergias.

Al disminuir la temperatura y mantener la humedad, aumenta la posibilidad de que las personas padezcan reacciones por la presencia de alérgenos como el moho, el polen y otros hongos. En esas condiciones, crece el Capin Melao, cuya alergia se denomina enfermedad o alergia al polen y su efecto es consecuencia de la sensibilidad que tiene la población caraqueña por la sumatoria de los alérgenos ambientales. El de esta hierba, que tiene un efecto potente, puede causar varios síntomas como congestión y estornudos, irritación en los ojos, tos seca y picazón en la garganta.

Luis Requena, médico especialista en Salud Pública, comentó a Últimas Noticias que este es un fenómeno alérgico que causa hipersensibilidad e hiperreactividad bronquial, lo que hace que el bronquio reaccione de manera exagerada ante el alérgeno que contiene el polen de la planta, y se cierra, y que particularmente en los asmáticos provoca sibilancias (pitidos). Es una reacción extrema o anómala del sistema inmune ante la sustancia, el polen, que se identifica como extraña o nociva en el cuerpo, incluso si no lo es. Sin embargo, los síntomas se dan en una pequeña cantidad de personas.

El efecto de la planta es un elemento de mayor sensibilidad en personas atópicas al factor que juzga como dañino, el polen, y pueden ser niños, adultos mayores y personas con asma, rinitis, sinusitis o dermatitis. Quiere decir, que el polen de esta planta es un exacerbante, pero no solo en personas que viven perennemente con síntomas, sino también en los no alérgicos que por lo general se sienten bien, pero atraviesan cuadros sintomáticos que duran solo pocos días, en ninguno de los casos con fiebre y decaimiento, en ese caso se trataría de una infección y no de una alergia. Para el tratamiento se usan antihistamínicos en tabletas y nebulizados, así como esteroides por un lapso de pocos días.

Diferencias con las infecciones. Requena comenta que los síntomas de esta alergia pueden generar confusión en el contexto de la actual pandemia por covid-19, y agrega que ante eventos como este, la diferencia se puede determinar de varias maneras.

Una, porque existe una causa-efecto, y normalmente las personas alérgicas saben cuál es el alérgeno que los afecta. Quienes son sensibles al polen, deben tomar previsiones en esta época. También indica que esta diferencia se puede determinar mediante pruebas de laboratorio al calcular el nivel de los esosinófilos. Lo normal es que estén por debajo de cinco, una persona alérgica registra niveles de 15 o 20 % de las células blancas.

Además, se puede saber mediante una medición de inmunoglobulinas E, que son las que median la respuesta alérgica. Al respecto, ante la época de floración del Capin Melao, lo importante es saber mediante un diagnóstico médico que tan propenso es el organismo a sus efectos, caso contrario, las molestias causadas se consideran normales por la exposición al polen y no debería extenderse por más de siete días.

No es un problema de salud pública. Un estudio de la Facultad de Medicina de la UCV refiere que, aunque el polen de las gramíneas, familia a la que pertenece el Capin Melao, es una de las causas más relevantes de polinosis en el mundo -enfermedad causada por una reacción alérgica frente al polen-, en Venezuela son pocos los reportes de reacciones alérgicas a estas, pero, si es cierto que entre los meses de noviembre y marzo se registra un aumento de las patologías alérgicas en Caracas.

Con relación a esto, Requena aclaró que esta alergia es algo normal y que no implica un problema generalizado o de salud pública, ya que las alergias por lo general no superan el 20% de la población.

Recomendaciones para sobrellevar la alergia