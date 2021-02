Piden dólares más bolívares en efectivo por productos

El venezolano ha buscado las maneras de adaptarse a las diferentes dificultades causadas por la situación económica actual, entre ellos una de las más notorias ha sido la circulación del dólar en los diferentes mercados y la falta de bolívares en efectivo.

En un recorrido del equipo de Últimas Noticias en los diferentes mercados populares de la capital se pudo evidenciar cómo los comerciantes han establecido precios combinados para los productos a objeto de obtener en una venta dinero en efectivo tanto en divisas como en bolívares.

Al caminar las calles aledañas a El Cementerio y la avenida Nueva Granada están los llamados bachaqueros o vendedores ambulantes que ofrecen esta variedad de productos con precios mixtos, como el refresco de cola negra de marca Glup que tiene un precio desde 1 dólar y 500.000 bolívares hasta 1 dólar y 700.000 bolívares.

Otro que se destaca por su precio mixto es el café de marca Santo Domingo en la presentación de 200 gramos que tiene un precio de 2 dólares y 200.000 bolívares. Además, los vendedores tienen a disposición una gama de productos como arroz, harina, azúcar y sal, pero estos tienen los precios exactos en divisas.

En el centro, en la avenida Fuerzas Armadas, específicamente debajo del puente, los vendedores tienen también precios mixtos. Destaca el cereal de marca Corn Flakes con un precio de un $1 y Bs 300.000 y el café Maratá en la presentación de 200 gramos por $1 dólar y 200.000 y de 500 gramos en un $1 y 700.000.

“Me costó conseguir el efectivo, pero prefiero comprar a los bachaqueros porque me ahorra mucho, yo en el supermercado consigo el Corn Flakes desde tres a 4 millones, un dólar más”, comentó Rosgreiry Subero, compradora. Precisó que en ese espacio se consiguen muchas marcas de productos que no hay en otros establecimientos.

En el oeste

Al recorrer el populoso mercado de Catia se consultó entre la gente dónde se conseguían los productos más económicos. La mayoría de los transeúntes sugirió asistir a la calle de los colectivos en Propatria.

Al llegar al lugar es imponente la cantidad de vendedores ambulantes, que están transversal a la plaza Pérez Bonalde, y tienen sus productos montados sobre cajas con los precios marcados tanto exactos como mixtos. Allí aceptan efectivo y el trueque de productos.

Al revisar los precios mixtos resaltó el aceite Vatell por 2 dólares y 500.000 bolívares, las toallas sanitarias varían según la marca, si es la Always original se consiguen tres paquetes por $1 y Bs 200.000. Además, venden también la harina de maíz precocida por $1 y Bs 800.000 y el shampoo de diferentes marcas por $1 y 500.000 bolívares.

“Uno viene para acá para ahorrarse un dinerito, pero hay que estar pilas porque te pueden jugar vivo con los precios, yo compré unas toallas que en los chinos me salen en 800.000 cada una y un aceite que me salió barato por la marca”, aseguró Bárbara Ayala, quien estaba comprando en la zona comercial.

Las bodegas no se quedan atrás

Las conocidas bodegas en las zonas populares de la ciudad capital son una de las pioneras en la modalidad de venta mixta en divisas más bolívares. Uno de los primeros rubros que se empezó a vender así fue el refresco Glup y han ido agregando más productos con este método. Luis Blanco, bodeguero de Catia, comentó que inició esta práctica porque no tenía punto de venta. “Ya la gente no carga tanto efectivo en los bolsillos, menos en bolívares como para pagar una harina por ejemplo”. Aunque refirió que el pago móvil es una alternativa, no todo el mundo está acostumbrado a esta forma de pago y no es práctica al momento donde se necesita rapidez. Agregó que la venta mixta o es una alternativa para poder obtener dinero en efectivo y divisas al mismo tiempo. “Es más probable que la gente tenga un dólar en efectivo y algo en bolívares , así que al vender con precios mixtos resuelven cómo pagar”, dijo.