Prácticas de intrusismo médico ponen en riesgo la salud

En Venezuela son muchos los casos en los que personas inescrupulosas ejercen ilegalmente la medicina, lo cual, aparte de constituir un delito, puede ocasionar daños irreparables en la salud de las víctimas e incluso la muerte.

En febrero de 2023 se produjo la muerte de Ana Rosa Mavarez en Cumaná, estado Sucre, cuando se sometía a una lipoláser en una clínica ubicada en un centro comercial.

En abril de 2022, en La Victoria, estado Aragua, un hombre que se hacía pasar por ginecólogo implantó palitos de chupetas, a 20 mujeres para simular un anticonceptivo subdérmico. Esta actividad la realizaba en tres clínicas de la ciudad, pese a no tener credenciales de médico.

También, fue sonado el caso del cantante Jesús Hidrogo, conocido como “El Duke”, producido en junio de 2023, quien quedó en coma durante dos meses, luego de someterse a un procedimiento de transplante capilar.

En los nombrados episodios existe intrusismo médico, el cual tiene que ver con la usurpación de funciones inherentes a los profesionales de la salud.

De acuerdo con el artículo 22 del Código de Deontología vigente en Venezuela, se define este delito como: “la incursión en el desarrollo del ejercicio profesional médico legalmente consagrado”.

De acuerdo con Marliz Díaz, directora general del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en Venezuela se han producido múltiples casos de intrusismo médico, los cuales han sido denunciados ante los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Indicó que estos hechos violan la Constitución, así como las leyes de salud y del ejercicio de la medicina.

Destacó que durante la pandemia por covid-19 se registraron muchos casos de personas usurpando funciones de médicos y enfermeras, aplicaban tratamientos y prescribían medicinas sin estar acreditados.

“Se empezó a aplicar la modalidad a domicilio, entonces algunas personas que tenían un conocimiento muy básico de lo que pudiera parecerse al ejercicio de la medicina comenzaron a ejercer estas funciones”, indicó.

La profesional de salud subrayó que estas prácticas violentan la legislación vigente y pueden ocasionar la muerte a quienes reciben la precaria asistencia.

“Esto pasa a ser un delito de homicidio con todos los delitos conexos que van surgiendo, donde se incluye el forjamiento de documentos”, dijo.

Usurpación de funciones

En los últimos años se ha evidenciado la proliferación de personas inescrupulosas que realizan prácticas de ortodoncia en puestos ambulantes.

La titular del Sacs advirtió acerca de estas prácticas, las cuales, aparte de estar realizadas en lugares no aptos para este fin, son efectuadas por personas que no están calificadas, pues no son odontólogos ortodoncistas.

Las consecuencias de un tratamiento de ortodoncia realizado por personas no expertas van desde exponerse a una hemorragia digestiva (debido a que podrían tragarse partes metálicas), infecciones bucales, hasta contagiarse de hepatitis o VIH.“Las personas corren el riesgo de contraer enfermedades, pueden hasta perder la vida”, resaltó.

Asimismo, Díaz hizo mención del caso de los cosmetólogos que tienden a usurpar funciones de los médicos dermatólogos.

Alertó a la población acerca de las diferencias entre uno y otro profesional. “Solo los dermatólogos pueden realizar procedimientos que son invasivos”, dijo.

Se incluyen como funciones exclusivas de los dermatólogos, la formulación de medicamentos e intervenciones quirúrgicas de distintos tipos.

Registro en línea

Todo profesional de la salud que debidamente haya culminado estudios en las distintas ramas médicas está en la obligación de registrarse ante el Ministerio de Salud para ejercer sus funciones en el país.

Díaz destacó que hasta la fecha existen 700.999 profesionales registrados en el territorio nacional.

Para consultar si un profesional ejerce legalmente los pacientes pueden ingresar al portal web: www.sacs.gob.ve, dar clic al link Sacs, seguido de consulta y de profesiones de salud. Por último, deberá indicar el número de cédula y de matrícula, el cual se encuentra comúnmente en los récipes otorgados por el médico.

Bases legales

El artículo 4 de la Ley del Ejercicio de la Medicina estipula que para ejercer en la República Bolivariana de Venezuela la profesión se requiere: 1. Poseer el título de Doctor o Doctora en Ciencias Médicas, Médico Cirujano, Médica Cirujana, Médico Cirujano Militar, Médica Cirujana Militar, Médico Integral Comunitario o Médica Integral Comunitaria, expedido por una universidad venezolana, de acuerdo con las leyes sobre la materia.

2. Inscribir el título correspondiente en la Oficina del Registro Principal, de conformidad con la Ley”.

El artículo 103 del texto legal estipula que ejercen ilegalmente quienes: “1.-Habiendo obtenido el título de médico realicen actos o gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legalmente la profesión o lo hagan encontrándose impedidos o inhabilitados por las autoridades competentes. 2. Quienes sin poseer el título requerido por la presente Ley, se anuncien como médicos, se atribuyan ese carácter; exhiban o usen placas, insignias, emblemas o membretes de uso exclusivo para los médicos”.

Advierten sobre el uso del ácido hialurónico

Aunque a nivel mundial está muy de moda el uso del ácido hialurónico en la rama estética, en Venezuela la aplicación de esta sustancia está reservada solo a profesionales de la salud.

La directora general del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, Marliz Díaz recordó que, si bien es cierto, esta sustancia también es usada para procedimientos terapéuticos, como lo son: regenerar tejidos tras lesiones o mejorar el movimiento, estos procesos solo pueden ser llevados a cabo por médicos certificados en el país.

Explicó que en el año 2012, el Ministerio de Salud prohibió el uso, producción y la importación de sustancias inyectables, como el ácido hialurónico y los biopolímeros. Sin embargo, el ácido hialurónico fue excluido de la prohibición, de acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.068 del 12 de febrero de 2021 en la Resolución No. 020 de fecha 19 de enero de 2021 de ese despacho.

Según la Resolución 039 del MPPS, con fecha del 26 de marzo de 2021, los médicos especializados en cirugía plástica y dermatología son los únicos autorizados para utilizar la sustancia con fines estéticos.