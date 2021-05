Psicología para todos | Maltrato prenatal

Se trata de un tema delicado del que se habla poco pues no existe la conciencia de su existencia. En algunas ocasiones puede haber dificultades para establecer límites entre los buenos tratos de lo considerado maltrato, teniendo en cuenta diferencias culturales, costumbres y tradiciones de cada población.

El maltrato prenatal consiste en el rechazo al feto, descuido intencional al no realizar los controles prenatales, consumo permanente u ocasional de alcohol y/o drogas, hábitos tabáquicos de la embarazada, aún conociendo el perjuicio que puede ocasionar al normal y sano desarrollo del feto.

Son más frecuentes cuando se trata de embarazos por accidente o no deseados, parejas en conflicto, embarazo adolescente, lo que no excluye otros factores, como crisis o enfermedades de origen psicológico. Pero también hemos conocido casos en que aún siendo un embarazo deseado, a la madre le resulta cuesta arriba abandonar sus hábitos de fumar o consumo e ingesta de alcohol, al considerar que “no es para tanto” o que existe “cierta satanización del tema”.

Es importante resaltar el maltrato, tanto físico como psicológico, a la mujer embarazada infringido por la pareja u otras personas, tales como padres, hermanos, autoridades, etc.

La resolución pacífica de los conflictos es algo que se debe aprender dentro de la familia y se aprende y enseña con el ejemplo. Debemos aspirar a desarrollar una clara conciencia colectiva acerca de un tema tan sensible, pues no basta con la existencia de leyes si no son aplicadas a tiempo y la comunidad no se identifica por carecer de información. Proteger al ser humano desde su gestación es garantizar una sociedad de personas más sanas, equilibradas y felices.