Reabren los vuelos de Maiquetía a Canaima

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó a través de un comunicado que se reactivaron los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Maiquetía, aeropuerto Caracas y aeródromo Canaima, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por la pandemia del covid-19.

La medida fue dada a conocer a través de la cuenta twitter del Inac y en el texto del Notam C1085/2020 se precisó que la apertura de estos vuelos solo se realizará durante el periodo de flexibilización por el mes de diciembre.

Suspensión de vuelos

El presidente ejecutivo de la aerolínea Avior, Juan Bracamonte, informó que cumplirán con los pasajeros cuyos vuelos fueron suspendidos en las rutas desde y hacia República Dominicana y Panamá.

Precisó que el Inac cumple con las instrucciones del Ejecutivo nacional y de la Comisión Presidencial para controlar la situación del coronavirus en la nación.

“Tomaron la decisión y la estamos cumpliendo, vamos a cumplir con nuestros pasajeros y nos tenemos que reinventar con las rutas que quedan autorizadas que son Bolivia, México y Turquía”, acotó.

Puntualizó que la aerolínea no posee aviones para viajar a Turquía, pero no descarta la posibilidad de activar los otros destinos en Lationamérica. “Pudiéramos volar a Bolivia o a México en los próximos tiempos en vuelos no regulares”, comentó.

Por su parte, la aerolínea Laser Airlines informó a sus clientes que los boletos tienen una vigencia de un año, con lo cual podrán cambiar la fecha del destino en ese periodo una vez autorizados los vuelos. Asimismo, ofrecen a los usuarios la posibilidad de la exoneración de impuestos y el uso del dinero para usarlo en otro destino que cubra la empresa.

En este sentido, refieren a través de un comunicado por twitter que está disponible el número de teléfono 0212-7201433 y todas sus redes sociales para aclarar dudas e inconvenientes.