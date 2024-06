Reportan en México primera muerte humana por gripe aviar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este miércoles la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se habría detectado en un laboratorio en México.

De acuerdo con la información, la víctima sería un hombre de 59 años que falleció el pasado 24 de abril y se desconoce la fuente de exposición al virus que se ha reportado en aves de corral en México.

“Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México”, advirtió la OMS en su sitio web, citada por EFE.

Según el organismo, el hombre, quien residía en el central Estado de México, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales.

Explicó que, el 23 de mayo, autoridades de salud mexicanas informaron a la OMS sobre el caso confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2).

Según los familiares, el paciente ya había estado postrado en cama por otras condiciones de salud que le aquejaban, pero el 17 de mayo desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general.

El 24 de abril buscó atención médica e ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ‘Ismael Cosío Villegas’ (INER), donde “falleció ese mismo día por complicaciones de su padecimiento”.

El caso se reporta después de que el virus de la gripe aviar H5N1 se ha propagado en las últimas semanas en vacas lecheras de Estados Unidos, país vecino de México.

Y aunque en aquel país en lo que va del año se han registrado tres casos en humanos, las autoridades sanitarias estadounidenses han aclarado que ninguno de los contagios están relacionados con el brote del virus en las vacas.

A finales de marzo trascendió que vacas lecheras de Texas y Kansas estaban infectadas de gripe aviar y, días después, funcionarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) confirmaron casos dentro de un rebaño de vacas lecheras de Michigan que recientemente habían estado en contacto con ejemplares de Texas.

El virus, identificado como el H5N1, es un subtipo de gripe aviar muy contagioso entre aves.

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno mexicano informó este miércoles que “no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección”.

En México, el pasado 5 de abril, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) declaró al país como zona libre de gripe aviar AH5N2 y dijo que el virus había estado ausente por más de 25 años, pues el último caso corroborado en producción comercial databa del 5 de junio de 1995.

Un virus nuevo en humanos

“Esto no hace más probable que el virus se transmita entre humanos. Es un caso aislado, , incidió el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) advierte que se trata de virus nuevos en humanos, por lo que a pesar de tratarse de un caso aislado y mientras el ser humano no pueda transmitir a otros humanos no es problemático”, sin descartar la alerta ante una posible nueva pandemia.

Y esa transmisión entre humanos que ahora no existe, sería un paso fundamental “para la aparición de una nueva pandemia”, apuntó el doctor, algo que por el momento contienen los estrechos sistemas de vigilancia.

Son casos aislados, puntuales, pero, alertó, “en el momento que aparezca la transmisión humana se produce inmediatamente una pandemia porque son virus cien por cien nuevos para el ser humano”, como ocurrió con el coronavirus SARS-CoV-2 ya que no existe una inmunidad previa.

La vicepresidenta para el área de salud, educación, ciencia y tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, comentó en sus redes sociales que las dos cepas del virus de la influenza A han afectado principalmente a aves silvestres y de granja, infectando a bandadas de todo el mundo. Desde 1996 se han notificado unos 900 casos humanos de H5N1, y aproximadamente la mitad de las personas que se sabe que están infectadas han muerto.