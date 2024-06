Sandra Oblitas: nuestro modelo de país tiene una educación inclusiva

La ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, rechazó las pretensiones de un sector de la oposición cuyo candidato se ha pronunciado por la privatización de la educación, indicando que el modelo de país que tiene el Gobierno Bolivariano es la inclusión y la garantía del acceso a las universidades por parte de la población estudiantil.

Tal señalamiento lo hizo en el programa Café en la Mañana, que se transmite por VTV, en el que indicó que cuando no estaba la revolución bolivariana ingresaban “en el mejor de los casos, en los años anteriores a la universidad, el 30 por ciento de los que egresaban como bachiller. Ese es un modelo de exclusión y tenemos incluso datos de años en los que sólo ingresó el 8 por ciento. Eso significa 92 por ciento de exclusión”.

En contraste, refirió que en la actualidad se habla de un 100 por ciento de inclusión, lo cual – precisó- tiene que ver con el modelo, con unas condiciones, con un modelo de desarrollo, con una manera de entender lo que son los derechos.

“Ahí tienes Argentina, es un ejemplo claro, palpable, cotidiano para nosotros, cercano de lo que es voltear la lógica de Estado. Estamos, sin lugar a duda, en lo que es la dinámica de lo que es la inclusión, de la defensa de un modelo (…), debemos tener la claridad de lo que pretenden”, refirió.

A juicio de Oblitas, es necesario que la población tenga claridad de lo que estima concretar cierto sector contrario al modelo inclusivo. “Ellos sienten que les arrebataron el poder, ellos no hablan de derechos, ellos hablan de privilegios, de castas, suponen que sólo unos pocos tienen derechos”, advirtió.

No están autorizadas pruebas internas

Oblitas también se refirió a las “pruebas internas”, sobre las cuales dijo que no están autorizadas en principio.

“El ingreso se realiza a través del Sistema Nacional de Ingreso, que es lo que hacen las universidades. Hay algunas universidades que tienen unos convenios internos que aplican, que son convenciones contractuales, etc. Pero no es que estemos autorizando la realización de pruebas internas. Eso no está autorizado por el sistema universitario”, subrayó.

La titular de Educación Universitaria dijo que en definitiva el modelode acceso a todas las universidades públicas es a través de SNI, sin embargo, refirió que hay algunas universidades especializadas que tienen su propio mecanismo interno, como la UNES. “Ellos tienen unas evaluaciones específicas debido al carácter de la formación”.

Formación colectiva

Oblitas también explicó que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que agrupa a todas las casas de estudios de carácter universitario, está orientando sus encuentros para facilitar la construcción colectiva de la formación académica en el país, con respecto al Sistema Nacional de Ingreso.

“Allí lo que estamos es garantizando el ingreso de nuestros muchachos a la universidad que deseen”, señaló al explicar que el pasado martes hubo una reunión sobre el tema en el CNU.

Seis oportunidades para ingresar a la universidad

Explicó cómo es el proceso de admisión a la educación universitaria y, al respecto, dijo que son hasta seis las opciones que se brinda al bachiller para colocar en el sistema.

“Eso significa que en algunas de esas seis opciones que ha colocado, seguramente va a tener una vinculación para la aceptación de ese cupo universitario. Oportunidades, plazas, cupos hay por encima de las 339 mil”, detalló Oblitas.

Sin embargo, aclaró que si “todos aspiran a un mismo programa de formación en una misma universidad es matemáticamente imposible”, pero se garantiza el acceso a cualquier opción que haya aplicado de las seis en total.