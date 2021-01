Solo si pagan 65 dólares reciben título universitario

Sí y solo sí cancela 65 dólares un graduando del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño podrá llevar a su casa el título universitario logrado con méritos académicos durante cinco años de estudio.

La denuncia fue remitida por los estudiantes de esa institución universitaria privada, en carta pública, a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en octubre pasado, pero aún no tiene el acuse de recibo y menos aún la actuación del organismo defensor de los derechos de los usuarios y consumidores.

En la misiva los estudiantes apuntan que: “Somos 165 universitarios que culminamos nuestras carreras cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley de Universidades. Hacemos un llamado a todos los entes públicos como última instancia para solucionar el problema que nos ocasiona la notificación enviada el 17 de septiembre, cuando la institución nos inforna que para entregar los títulos debemos pagar cada uno 65 dólares”.

En la carta a las autoridades del Instituto Universitario denuncian que “esta cifra es exagerada, tomando en cuenta la situación actual. La respuesta fue un rotundo No añadiendo que si no pagamos no harán engrega de los títulos universitarios”.