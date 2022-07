Subvariante BA.5 genera nueva ola de infección del covid en el mundo

En la actualidad, cuando el mundo cuenta con diferentes vacunas y antivirales para contrarrestar la pandemia del covid-19 o Sars-CoV-2 y las personas comenzaban a relajarse y a retomar su cotidianidad, la nueva subvariante de Ómicron, conocida como BA.5, llegó para poner a los países otra vez en alerta ante las nuevas olas de contagios.

La BA.5 fue detectada en junio por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 62 países, y el sábado 16 de julio la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que la quinta subvariante de Ómicron está circulando en el territorio nacional, por lo que instó a todos los venezolanos mayores de dos años a vacunarse y a colocarse el refuerzo contra la enfermedad del coronavirus.

Según la OMS, la BA.5 es la más contagiosa hasta el momento porque tiene tres mutaciones clave en su proteína que evaden la inmunidad de los seres humanos, acción que provoca que ni las inoculaciones existentes ni las infecciones previas de covid-19 logren evitar su transmisión. En ese sentido, para prevenir contagios, además de ponerse la vacuna, es recomendable mantener las medidas de bioseguridad tal como se ha hecho desde el principio de la pandemia.

El ente internacional advirtió que la subvariante se convirtió en la principal fuente de covid en el mundo.

Repunte

Los contagios por Sars-CoV-2 en el mundo habían disminuido a partir de marzo de este año, pero en la segunda quincena de junio tuvieron un repunte debido a la llegada de BA.5.

Un informe de la OMS detalló que la semana pasada se registraron 5.700.000 de casos mundiales, lo que evidenció un 6% de aumento con respecto a la semana anterior. No obstante, el crecimiento en las infecciones no condujo a un alza significativa de muertes relacionadas al coronavirus, puesto que se anunciaron 9.800 fallecidos y la cifra no cambió al cotejarlas con la de la semana pasada.

El secretario general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el covid-19 seguirá describiéndose como una emergencia global.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la BA.5 podría ser predominante en América, donde ya se encuentra en al menos 22 países.

Síntomas

Pese a que la BA.5 se propaga con mayor facilidad, es menos agresiva que las otras subvariantes y por tanto resulta difícil distinguirla de una gripe o un resfriado. Asimismo, al ser un ramal de la Ómicron, sus síntomas son similares a los de las versiones anteriores, como las BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3 y BA.5.

Su sintomatología se caracteriza por fiebres o escalofríos, tos, fatiga, congestión nasal o moqueo, dolores musculares y corporales, dificultad para respirar, dolor de cabeza y de garganta, pérdida del olfato y/o del gusto, náuseas o vómitos y diarrea.

Estos indicios también son muy parecidos a los de las otras variantes del covid-19, entre ellas la delta. En ese sentido, la agencia gubernamental de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, subrayó que, a pesar de que la BA.5 no suele ser muy agresiva, a algunas personas puede afectarlas gravemente al punto de que necesiten hospitalización o incluso causarles la muerte.

Reinfección

Millones de personas en el mundo que poseían inmunidad natural o adquirida contra el coronavirus también se han visto afectadas con la aparición de la BA.5. Incluso, según investigaciones, aquellas que se han infectado nuevamente con la enfermedad adquirieron mayor peligro de padecer trastornos digestivos y renales, problemas pulmonares y cardiacos, fatiga y diabetes, así como complicaciones neurológicas después de cada reinfección.

Los síntomas pueden permanecer en los pacientes hasta por seis meses luego de haberse reinfectado. Igualmente, los expertos explican que la posibilidad de contraer de nuevo el coronavirus aumenta después de los tres meses de la infección inicial. Sin embargo, la vacuna y su refuerzo reduce la probabilidad de que la enfermedad se presente de forma grave.

Entretanto, las personas inmunocomprometidas deben tomar precauciones al momento de asistir a eventos y calcular los riesgos; acudir a actividades al aire libre representa poco peligro al igual que los de sitios cerrados donde requieran pruebas covid o el uso de tapaboca. Especialistas afirman que sigue siendo poco recomendable que vayan a reuniones.

Bioseguridad

A dos años de la llegada de la pandemia del covid-19 y sus múltiples cepas y subvariantes, la OMS mantiene las medidas para prevenir la enfermedad que ha cobrado millones de vidas.

El ente continúa instando a la población a usar tapaboca, lavarse las manos a fondo de forma frecuente con agua y jabón, usar antibacterial a base de alcohol en 70%, mantener una distancia mínima de un metro y medio de las demás personas.

También recuerdan que es importante evitar tocarse los ojos, nariz y boca, cubrirse la nariz y boca con el codo doblado o usar un pañuelo desechable al momento de toser o estornudar, permanecer en casa si no se encuentra bien de salud, acudir al médico si presenta algunos de los síntomas relacionados al Sars-CoV-2 y mantenerse al día con las informaciones sobre los brotes de la enfermedad.

Cuarto repunte en Venezuela

Desde mediados de junio en Venezuela se registra un aumento de casos de coronavirus, convirtiéndose en la cuarta ola del covid-19 que atraviesa el país.

El primer repunte de contagios fue en agosto de 2020 con 1.281 personas positivas; el segundo se dio en marzo de 2021 con 1.786 enfermos y el tercer ascenso ocurrió los primeros de octubre del año pasado cuando se mantuvieron por encima de los 1.400.

Actualmente, los especialistas afirman que el incremento en el número de contagios se debe a la subvariante BA.5 de la Ómicron.

De acuerdo con los reportes del Ejecutivo, el pasado 21 de junio se registraron 121 nuevos contagios comunitarios y seis importados, después de tener el día anterior 63.

Desde ese momentos hasta este domingo las cifras se han ubicado entre los 130 y 672 contagios. Los estados con mayor incidencia son: Miranda, Distrito Capital, Zulia, Carabobo y Aragua.

Datos