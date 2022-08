Taxistas tradicionales se las ingenian

Desde hace ocho años, el conductor de taxi Robinson Salazar se ha mantenido activo en la vía con una cartera de clientes que en los últimos años ha ido disminuyendo por la aparición de aplicaciones de servicios de taxi, así como causas que se vinculan a la realidad económica del país, aún golpeada por las sanciones impuestas del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

Los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles han ido ganando terreno en el país, desplazando de a poco el uso de los medios de transporte convencionales. “Al parecer las aplicaciones manejan un bajo costo de las carreras y un punto a favor es que tienen carros y motos en óptimas condiciones para el usuario”, expresó.

El joven taxista, padre de familia encargado del sustento de cinco personas, explicó que para poder mantener sus servicios activos debe costear no solo el gasto del hogar sino el mantenimiento del vehículo que es su principal instrumento de trabajo, pero el alto costo de repuestos automotores, y en ocasiones, la falta de gasolina, dificultan su labor.

“Es una realidad que vivimos todos los del gremio taxista, los repuestos están muy caros y la gasolina igual. Antes tenía una amplia cartera de clientes y ahora disminuyó porque muy pocos solicitan los servicios”, reiteró Robinson, que a su vez, reconoció que no desea incursionar en las aplicaciones de taxis porque asegura que no son bien pagados.

Entre las soluciones que los taxistas emplean para continuar al ruedo están la amplitud en métodos de pago como ofrecer precios más económicos y flexibilidad al pagar incluso, horas o días después de dar el servicio. Actualmente una carrera mínima o corta oscila entre los 3 y 4 dólares o su equivalente en bolívares, y en el caso de la larga, dependerá siempre de la distancia, indicó Salazar.

Baja demanda

El conductor de la línea de taxis Parque Central, Winston Barrios, con nueve años de experiencia al volante, cree que entre las razones por las cuales ha disminuido la cartera de clientes se debe a que pocos tienen el poder adquisitivo para pagar un taxi a diario. No obstante, acepta que existe un gran interés de los usuarios por los nuevos servicios de aplicaciones como Yummy Rides, por temas de seguridad y a veces, hasta de dinero.

“En años anteriores cuando la economía era un poco mejor mis días transcurrían entre ocho y diez carreras; ahora solo hago dos o cuatro carreras, si el día está bueno”, detalló Barrios.

Jairo Pereira, conductor de la línea de taxis Galerías Ávila, precisó que un taxi normalmente podía cobrar hasta 15 dólares por una carrera de media a larga distancia, pero en el caso de usar un Yummy Rides o un Ridery cobra entre 4 a 5 dólares el mismo recorrido.

“Antes las dificultades eran por la falta de efectivo y empezamos a incorporar el pago móvil y aceptar divisas que es lo convencional, pero ahora es la escasez de clientes. Creo que la competencia es injusta en el tema de precios por carreras, ellos manejan tarifas más accesibles, y nosotros nos adaptamos a la realidad del país”, acotó Pereira con cinco años ejerciendo como taxista.

Los choferes acordaron que la aparición de las aplicaciones de servicios de taxi y hasta camionetas como la llamada Wawa han contribuido a la disminución de hasta 80% de clientes, sumado a la pandemia por covid-19 que afectó notablemente a las líneas de taxi convencionales que aún luchan por sobrevivir.

Los taxistas consultados aseguraron que para lograr superar las dificultades las líneas de taxi tienden a bajar los costos de sus servicios para clientes fijos de manera que la cartera se mantenga activa, igualmente ofrecen flexibilidad en los métodos de pago bien sea con dinero en efectivo, digital o divisas; incluso, el intercambio de servicios, especialmente cuando se trata de comida, lo que ocurre generalmente con taxistas independientes.

Otra de las formas implementadas para preservar la clientela es acumular la cantidad de servicios en quince días o en el mes, si se trata de un usuario fijo que en días de quincena realiza el respectivo pago a los taxistas. Este método final, aunque no lo consideran -los taxistas-el más conveniente porque muchos no disponen de ahorros, es aceptado para no perder carreras.

Los servicios de Yummy y Ridery están activos las 24 horas.

Traslados vía apps son los más económicos

En Venezuela el servicio de taxi y mototaxi mediante una aplicación móvil inició con la empresa Nekso, en 2015, la cual se posicionó rápidamente ante los bajos costos. Para 2020 se amplió el mercado con los servicios de Ridery y Yummy Rides, donde el usuario marca una ruta y recibe una tarifa que deberá pagar por dicho servicio, generalmente dado en tiempo récord.

Aspectos como seguridad, comodidad y rapidez en el servicio son parte de las características que los usuarios destacan de las aplicaciones de taxi, tal como lo reflejan los comentarios en las redes sociales de dichas marcas.

Otro de los motivos por los que se ganan la preferencia de los usuarios es la responsabilidad y respeto que demuestran quienes están al volante. De igual forma, las ofertas y planes que ofrecen las aplicaciones al afiliarse por primera vez, entre lo que se cuentan descuentos de hasta 40% en las tres primeras carreras que se soliciten.

Asimismo, estas aplicaciones reciben varios métodos de pago como tarjeta internacional, Zelle, pago móvil, efectivo, y en el caso de no tener vueltos, este se le carga a la billetera.

Olinto Nadales, usuario afiliado, explicó que usa los servicios de Yummy casi a diario por cuestiones de trabajo y el fin de semana para trasladarse a diversos puntos. Recomienda el servicio llamado Mandaditos, para quienes requieren trasladar encomiendas pequeñas en la ciudad.

“Algo que me mantiene como cliente de Yummy es la educación, la rapidez y la seguridad, porque tanto motorizados como conductores de vehículos en traslados ejecutivos son conscientes del trabajo y responsabilidad que ofrecen. Para mí, el servicio es estupendo y generoso con el bolsillo”, aseguró.

Según su experiencia usando el servicio, una carrera mínima en moto puede ir desde 1,35 a 1,50 dólares y una larga, hasta 6 dólares. En cuanto a los vehículos los costos por carreras cortas están entre los 2,5 y 3,5 dólares y una larga puede variar entre los 8 y 9 dólares. Asegura que nunca ha pagado 10 dólares por un servicio.

Ridery es otro de los emprendimientos surgidos en 2021 y que se autocalifica como una empresa que revoluciona la movilidad en el país. Comenzó trasladando en sus primeros tres meses cerca de 2.000 personas y hasta diciembre ya contaba con 5.000 conductores en 12 ciudades del país las 24 horas del día.

Esta aplicación disponible para Android o IOS tiene entre sus características que toma en cuenta las necesidades de cada usuario, como la opción de Preferencias ideal para trasladar a menores de edad, en una silla para bebés. Además, ofrece servicios de Pet Friendly, Ridery Max para grandes cantidades de personas y Moto Ridery que traslada en menor tiempo al destino, con tarifas mínimas desde 1,50 dólares.