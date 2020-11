Usuarios relajan medidas biosanitarias en el transporte

Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró en marzo pasado la pandemia del covid-19, el Gobierno nacional suspendió las actividades laborales no esenciales y las académicas, y estableció una cuarentena radical en el país. En lo sucesivo definió un protocolo de bioseguridad más amplio, aunado a las recomendaciones previas a la entrada en vigencia del estado de alarma.

La vida comercial del país entró en pausa y con esta el transporte público, que por un considerable período de tiempo quedó supeditado al traslado del personal de las industrias prioritarias: comunicaciones, alimentación, servicios y otros sectores. Tal es el caso del Metro de Caracas, en el que hasta ahora, en algunos casos, los usuarios han optado por relajar su autoprotección.

A pesar de los constantes llamados a la reflexión de las autoridades competentes, durante un recorrido del equipo de Últimas Noticias por algunas zonas de la capital, se observó el desinterés e incumplimiento de personas al hacer uso de las unidades de transporte y la falta de mecanismos de protección.

Transcurridos casi dos meses y medio de la declaratoria de la pandemia, momento en el que Venezuela sólo tenía, hasta el 31 de mayo, 1.512 contagios y 17 decesos, según datos de la plataforma Patria, el Ministerio para la Salud estableció una normativa sanitaria de responsabilidad social para ayudar a mitigar y erradicar los brotes del covid-19. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.891 el primero de junio pasado.

Al respecto, la resolución refiere que los prestadores de servicio de transporte público o privado, en cada una de sus modalidades, deberán velar porque los usuarios y usuarias cumplan con la normativa, además de definir señalizaciones en las paradas y estaciones para el distanciamiento entre personas; control de temperatura al ingreso de las unidades, y entre otras medidas, “los pasajeros deben mantener un puesto de por medio de distancia”, refiere la resolución 090 de la cartera de salud.

Sin embargo, y pese que el presidente de la República, Nicolás Maduro, detalló recientemente que lograron aplanar la curva de contagios, en estaciones del Metro como Plaza Venezuela, La Hoyada y Capitolio se constató que pasadas las 7:00 de la noche, el control de acceso es limitado o inexistente.

En otras como Plaza Sucre, la puerta de entrada es la misma por la que salen los usuarios que retornan, lo que origina que se formen colas y así no se garantiza el distanciamiento entre las personas. Muchos, en cambio, esperan que disminuya la afluencia para salir.

Por otra parte, durante dos recorridos por las mismas estaciones en horas de la mañana, se observó que los funcionarios no aplicaban el control respectivo a quienes ingresan al metro. Algunos optan por atender sus teléfonos o conversar con particulares, además de que no poseen guantes y hacen mal uso de los medios de protección. En la estación Capitolio también se pudo notar que no hay control en los torniquetes, lo cual causa aglomeraciones entre quienes buscan salir apresuradamente.

Horarios

Y es que, tras la flexibilización del transporte a mediados de año, el horario acordado era entre las 7:00 de la mañana y 5:00 de la tarde. Posteriormente, con el establecimiento de la flexibilización amplia cada siete días, el transporte labora hasta más tarde.

En la parada Casa Blanca que cubre varias rutas de Catia, Gramoven y Nuevo Horizonte, parroquia Sucre, los autobuses trabajan hasta más de las 8:00 de la noche y sin restricción del número de usuarios para el traslado. La misma situación fue verificada en horas de la mañana tanto en la semana radical como flexible.

Gremios. En junio, el ministro Hipólito Abreu también señaló que el instrumento para prevenir la propagación del virus fue acordado con los gremios del transporte. Así, evaluaron la ventilación, el uso del tapabocas y la desinfección.

Puntualizó el alto funcionario que quienes hacen uso del transporte superficial o subterráneo deben usar obligatoriamente una mascarilla y elementos de protección.

En la Línea 1, por ejemplo, las estaciones Pérez Bonalde, Caño Amarillo, Parque Carabobo y otras no están prestando servicio comercial.

Los trenes en horas pico también trabajan a máxima capacidad y los vendedores ambulantes ya entran nuevamente en la escena diaria del metro.