Usuarios se quejan por falta de efectivo

“Además del aumento casi semanal que realizan las líneas de transporte, la falta de bolívares en efectivo es otro problema que tenemos que enfrentar los ciudadanos que andamos a pie en Caracas”, denunció María Rodríguez, vecina de Petare.

Agregó que en puente Baloa “tanto el colector como el fiscal o un grupo de chamos que siempre están en la parada cambian las divisas, porque no solamente son dólares, también cambian euros y pesos colombianos, a tasas muy bajas y claro uno acepta ese cambio tan bajo por la misma situación que no se consigue bolívares para pagar los pasajes. Esta semana, por ejemplo, estaban cambiando a 900.000 por dólar”.

En el centro de la ciudad, a la altura de la avenida Urdaneta en la parada para tomar las unidades hacia Chacaíto, al este de Caracas, a unos pocos metros de la cola oficial de pasajeros, una persona cambia un dólar a otra para que ésta pueda pagar el pasaje en soberanos a la unidad que está al turno.

“No tenía efectivo en bolívares porque es difícil encontrar. En el banco solo me dan 400.000 en el cajero y cuando tiene, pero pago 100.000 al día en transporte. Cambié el dólar que tenía porque me ofrecieron un millón en bolívares, y en la unidad, si pagas con esa divisa, te lo cobran muy por debajo del oficial”, contó una usuaria con residencia en Chacao.

En la ruta de los buses Mercedes Benz de Los Magallanes-Chacaíto, un chofer de la unidad manifestó que los “sueldos no son dignos” y al usuario le cuesta pagar el pasaje, entre otras cosas, por la falta de efectivo. “A veces llevo a la gente gratis porque los conozco como pasajeros habituales, pero otra veces me ha tocado cobrar en divisas y uno lo cambia bajito, porque si no, nos quedamos sin bolívares también”, reiteró el conductor.