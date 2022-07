Vacuna contra viruela común también sirve para la viruela del mono

La viruela del mono avanza y la Organización Mundial de la Salud ya la declaró emergencia de interés internacional. En ese orden se realizan investigaciones para dar con vacunas que sean eficaces y especializadas para esta enfermedad, de la que se registran más de 15.000 casos en 75 países.

Instancias como el Centro de Virología y Biotecnologías Vector de Rusia realiza ensayos clínicos de una vacuna de cuarta generación, llamada Ortopox Vac, que se elaboró con virus vivo atenuado de la vacuna contra la viruela. En los ensayos el preparado ha demostrado que provoca una inmunidad estable y es segura.

Sin embargo, expertos afirman que las vacunas que ya existen para la viruela clásica pueden servir. A pesar de ello, no solo en Rusia hay nuevas iniciativas, ya que en mayo pasado la compañía estadounidense Moderna anunció que está trabajando en los primeros ensayos para dar con una vacuna contra la viruela del mono. De acuerdo con la OMS las vacunas que han sido aprobadas anteriormente han demostrado su eficiencia.

Están disponibles de segunda y tercera generación, pero con limitaciones de producción y los efectos son casi parecidos: fiebre leve, cansancio en inflamación de los ganglios linfáticos, así como dolor de cabeza, malestar general y en la zona de la inyección. Uno de estos antídotos es Imvanex de dos dosis, elaborado en Dinamarca, y aunque ya estaba aprobado desde 2013 para prevenir la viruela, la Unión Europea hace pocos días la refirió como el único preparado autorizado en el bloque para inmunizar contra la viruela del mono.

En otros países también se evaluó como Islandia, Liechtenstein y Noruega, y en el año 2019, para considerar una protección cruzada contra la del mono, fue aprobada en EEUU con el nombre de Jynneos, luego que un estudio clínico demostró su inmunogenicidad. También ha sido indicada en Canadá, debido a que los datos dan cuenta de que es 85 % efectiva para prevenir la viruela del mono a partir de un estudio clínico y análisis en animales.

Otra de las aprobadas es LC16 de una sola dosis, desarrollada en Japón y disponible solo en ese país. Está hecha con una mínima capacidad de replicación. Igualmente, se está reservando en Norteamérica la ACAM2000, usada para la cepa convencional, pero la Jynneos es la que mayormente se está distribuyendo en EEUU, porque la ACAM2000 puede causar efectos secundarios en personas con el sistema inmune comprometido.

Por lo general, en adultos sanos, cualesquiera de las tres vacunas pueden usarse, sin embargo, para paciente con inmunosupresión y dermatitis atópica es recomendable Imvanex. Además, en gestantes y lactantes, tanto la danesa cómo la japonesa, son las recomendadas, mientras que, en niños, solo la LC16 ha sido aprobada en Japón, pero para otras consideraciones para este grupo, los especialistas de la OMS señalan la Imvanex.

Otros tratamientos

Existen otros tratamientos indicados para tratar la viruela como el tecovirimat, que es un antiviral que interfiere en la proteína VP37 de los ortopoxvirus, género al que pertenece el variola virus. No obstante, no se dispone de suficientes datos que verifiquen su total eficiencia contra la viruela del mono, igual con el cidofovir y brincidofovir, aunque han demostrado su actuar contra el poxvirus en in vitro y animales. Hay otros fármacos, en este caso como la inmunoglobulina Vaccinia (VIG), que se debe considerar para expuestos con inmunodeficiencia grave.

Distribución

El director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, informó en junio pasado que evaluaban las vacunas disponibles para distribuirlas entre las personas de mayor riesgo. “Hay antivirales y vacunas aprobadas para la viruela del mono, pero su suministro es limitado”, señaló.

En ese sentido, el organismo ha dado a conocer que está desarrollando un mecanismo de coordinación para la distribución de suministros basado en las necesidades de salud pública y en la equidad. Su director agregó que no recomiendan la vacunación masiva y dijo que las vacunas deben ir dirigidas a proteger al personal que labora y que esté expuesto en los centros de salud y laboratorios.

La enfermedad y su desarrollo