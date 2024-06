Vicepresidente supervisó centro de operaciones del Metro de Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inspeccionó uno de los centros de operaciones del Metro de Caracas para constatar el correcto funcionamiento de éste.

Rodríguez indicó, a través de un video divulgado en su cuenta X, que desde este espacio el personal del sistema de transporte subterraneo monitorea que las estaciones se mantengan en buen estado y no sean vandalizadas.

“Desde acá los trabajadores del Metro están vigilando que no ensucien, que no dañen las instalaciones, que no saboteen, que no vandalicen las estaciones que el presidente Nicolás Maduro ha recuperado para los usuarios dal Metro”, detalló.

De igual manera, subrayó que el Gobierno Bolivariano se mantiene en supervisión permanente para que todos los servicios estén en funcionamiento para el pueblo venezolano.

Gracias al esfuerzo del Pdte. @NicolasMaduro, l@s caraqueñ@s siguen viendo los avances del Plan Metro ¡Se Mueve Contigo!



Hoy inspeccionamos uno de los centros de control de operaciones del @metro_caracas. Desde aquí, sus trabajador@s están mosca cuidando las estaciones. pic.twitter.com/NTe64BAKNQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 5, 2024

Es importante recordar que el pasado jueves 31 de mayo las autoridades lideradas por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvieron un encuentro para hacer seguimiento al desarrollo del Plan Metro se mueve contigo.

En el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Comercio, Finanzas y Economía en Caracas, las autoridades revisaron los avances de este plan que se adelanta para mejorar las instalaciones y el servicio del subterráneo capitalino, precisó nota de prensa.