Wuikelman Ángel: Es necesario promover la formación técnica en el país

Su relación con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) la comenzó en las aulas de clases, donde se formó como aprendiz en el área de finanzas, luego de que al graduarse de bachiller no podía continuar sus estudios por no tener asignado un cupo en una universidad pública.

Con el paso de los años, Wuikelman Ángel Paredes se formó como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello y realizó una Maestría en Psicología Social en la Universidad Central de Venezuela. También cursó estudios en Derecho Cooperativo y Solidario en la Universidad de los Andes y se graduó como TSU en Administración y Finanzas en el Instituto Universitario de Tecnología Venezuela (Iutv).

Después de liderar proyectos jurídicos, de planificación, derechos humanos, investigación social y formación al ejercer varios cargos en instituciones de la administración pública como Petróleos de Venezuela y el Ministerio para la Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, el 16 de septiembre de 2014, Paredes retornó al Inces al ser nombrado en la Gaceta Oficial N° 40.498 como presidente del instituto, creado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa el 22 de agosto de 1959 como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince), ahora Inces.

Al cumplirse 62 años de la fundación del Inces, Ángel promueve desde el ente la creación de un subsistema de educación técnica y profesional para impulsar el desarrollo económico y productivo del país. “Si hay algo en este momento que es necesario es promover la importancia de la formación técnica en el país. En la educación media se debe incorporar formación del hacer técnico para que el estudiante vaya al nivel universitario con una base. Esa formación debe ser dual, debe hacerse en el campo práctico”, aseguró en entrevista con Últimas Noticias.

Ese concepto de la educación- asegura- lo seguirá promoviendo en su nuevo cargo como viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio de Educación, de acuerdo con el decreto N° 4.564, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.193, de fecha18 de agosto de 2021.

Además, plantea la transformación de las entidades de trabajo como un elemento de promoción para contribuir a la construcción de un modelo económico productivo y la adaptación del sistema educativo al mundo digital con la puesta marcha de un campus virtual para los aprendices del Inces.

—¿Cuál es el planteamiento del Inces en materia educativa en su aniversario 62?

—Lo primero es la necesidad de que evaluemos de manera seria la instauración de un subsistema de educación técnica y profesional para visibilizar la importancia de la formación profesional que siempre ha sido subvalorada y que se construya la cultura de valoración de lo productivo porque si no seguiremos siendo una cultura rentista y no se desarrollará el país. Eso no ocurre ahora en la educación media ni universitaria, por eso la importancia que aparezca un subsistema, sin restarle importancia a la educación como derecho, a la visión que tiene el Estado venezolano que la educación debe ser garantizada como derecho en todos los niveles. En ese recorrido de la academia, incluso de la educación primaria, tiene que aparecer una formación de lo práctico, del hacer. La educación nuestra está basada en el conocer, el convivir, pero no aparece el hacer. El segundo aspecto a tratar en este aniversario es la transformación digital. Con la pandemia nos vimos obligados a incorporar elementos que para nosotros eran ausentes y aprendimos que se puede realizar la formación apelando a la tecnología de la información, pero tenemos vacíos en la formación en competencias digitales. La tercera línea es seguir insistiendo en que no podemos volver a la dependencia del petróleo, estamos obligados a que el aprendizaje central de asedio de las medidas ilegales, coercitivas y unilaterales sea un aprendizaje profundo, en el sentido de que estamos obligados a producir en el país lo que requerimos para poder funcionar. Se plantea una reflexión seria y profunda de los cambios que se deben incorporar en el sistema educativo bolivariano para poner a dialogar los avances que tiene la educación venezolana con la tarea de producir bienes y que esa formación comience desde el primer nivel, desde la edad más temprana, concedido en términos de cultura. Finalmente, en el Inces apostamos por la transformación digital, que conlleva dentro de ellos la oferta de un campus virtual que aporta a quien está interesado en la formación técnica profesional.

—¿De qué se trata ese campus virtual?

—Casi todas las instituciones educativas del mundo, pero en particular en Venezuela, no hacen uso de lo digital como una herramienta que complementa la formación. En el Inces nos hemos obligado a desarrollar un campus virtual por la pandemia, donde el estudiante puede encontrar materiales, contenidos, videos, prácticas, una cantidad de recursos didácticos. El lanzamiento del campus virtual Inces viene a representar una respuesta para aquellos que requieran formarse a distancia, tendrán el máximo apoyo de nuestra institución. Vamos a comenzar con un número base de formaciones para ir perfeccionando lo que allí va a encontrar el participante. Va a dar respuesta a formaciones totalmente virtuales hasta formaciones semipresenciales con contenidos. Entre las opciones que se ofrece está la formación en el campo de las redes sociales, marketing digital y las nuevas formas de emprendimiento. Igualmente, se ofrece formación en las áreas de dispositivos, herramientas y aplicaciones de la comunicación digital, electricidad en construcción, edición de páginas web, habilidades socioemocionales, tecnología de la información de la comunicación en la educación, herrería, electrónica básica, plan de negocios, entre otra ocupaciones productivas. Está activo en el enlace web campus.inces.edu.ve, donde los interesados deben ingresar, completar los datos solicitados y escoger la ocupación productiva en la cual quiere formarse. Todo el proceso de formación se realiza de manera online, clases y evaluaciones, así como la entrega del certificado validado a través de un código QR por el Inces. El campus virtual significa que es una herramienta que da respuesta a la nueva realidad para el desarrollo de la competencia digital.

—¿Van a trabajar en un proyecto de ley para impulsar la educación técnica en Venezuela?

—Estamos trabajando en un proyecto de Ley de Educación Técnica porque al no estar en la ley, el Inces no tiene un ente rector. Nosotros asumimos el rol de diseñador de políticas públicas, ejecutor y evaluador. La propuesta la tenemos conversando en la comisión de la Asamblea Nacional, pero aún no hemos presentado el proyecto. La formación para el trabajo es una situación que viene siendo revisada a nivel mundial como una contradicción del sistema educativo. El sistema educativo no forma a la gente para el trabajo, no solo en Venezuela, a nivel mundial. Te formas como licenciado en Comunicación Social, pero es en la práctica en el que te haces reportero. La formación profesional es la que está pensada para cuando tú estás en la práctica profesional, es decir, el sujeto al cual va dirigido el diseño de la formación profesional no es estudiante es trabajador. Por eso los aprendices no son estudiantes son trabajadores y en la Ley Orgánica del Trabajo el aprendiz es una modalidad de trabajo con una condición especial, no un estudiante. De allí en adelante el aprendizaje a lo largo de la vida son concepciones de la formación profesional, pensando en tu condición de trabajador, en tu ocupación, no en tu título académico. Hay un catálogo de ocupaciones profesionales que tienen unas competencias profesionales que van a incorporar esas personas. No son titulaciones universitarias ni de educación media, son profesiones que el Inces forma. El mundo entero crítica que el sistema educativo no te desarrolla esas competencias, esas capacidades. No las desarrolla de forma estructurada como si desarrolla las titulaciones, el conocimiento del desempeño mismo. Por eso es importante una legislación que regule la formación técnica.

—¿Qué país está avanzado en esa visión?

—Alemania es la referencia mundial de la formación dual, que se hace teoría y práctica a la vez. En cambio, nosotros primero estudiamos en universidades donde no se nos da un desempeño práctico. Después que nos graduamos vamos a trabajar y luego en la práctica no tenemos cómo contrarrestar la teoría. Así es todo el sistema educativo, incluso en nuestro sistema profesional los aprendices nuestros hacen un año de teoría y un año práctico. En el mundo se está revisando eso. La velocidad en la que va la tecnología tiene en jaque la educación porque la tecnología va a una velocidad muy alta y los sistemas educativos van muy lentos, las actualizaciones de contenido, curriculares. Hay carreras que se están formando ahora que en cinco años no tienen sentido. En Venezuela además de estas condiciones compartidas por el mundo, no tenemos un subsistema de educación y formación técnica profesional. Estamos basándonos en un apoyo que nos está dando la Unesco para proponer eso. Al Inces lo sacan del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y los pasan como ente adscrito al Ministerio de Educación buscando que el Inces comience a desarrollar algunas estrategias de educación inicial y educación media para que los muchachos empiecen a realizar prácticas. El nombramiento ahora del viceministerio viene a fortalecer esa tendencia que venimos presentando desde el Inces.

—¿Se ha estado reactivando la formación en las entidades de trabajo?

—Sí, eso depende del territorio, si la entidad tiene brotes de covid-19 no podemos realizar allí la formación por medidas de prevención. Estamos presenciales en algunos lugares. Con la pandemia nos concentramos en cómo elevar las formaciones que están basadas en competencias digitales como formación en redes sociales, diseño web, marketing digital, community mánager. Los otros módulos están semipresenciales, depende de la realidad de cada estado. Hemos puesto el acento en no promover la formación exclusivamente en nuestro centro porque pensamos que no tiene sentido eso. Si alguien se va a formar en Últimas Noticias lo lógico es que haga la formación en ÚN, no que vaya al Inces. Eso nos ha costado muchísimo porque tiene una serie de implicaciones como quién va asumir el local, el equipamiento, los gastos de quien se está formando. En las empresas básica habíamos arrancado así como en Corpoelec y Cantv. Vino la pandemia y los avances que teníamos retrocedieron, ahora lo estamos retomando.

—¿Con qué empresas impulsan la formación en la práctica?

—Con Hidrocapital, Cantv y Corpoelec que son empresas de servicios públicos fundamentales. Los más afectados han sido los servicios. Sin servicio no vas a poder pasar al desarrollo de la economía. Creemos que hay que apostar a subir la calidad de servicios que tiene un montón de variables, pero una es la formación, la capacitación. Si nosotros vamos a construir una economía diversificada, dónde están los planes para formar los técnicos que hagan posible eso, tenemos que formar buzos, electricistas, mecánicos, carpinteros. No están, y tenemos que inventarlos nosotros mismos con apoyo de las entidades de trabajo. Actualmente, firmamos convenio con Cantv para la certificación de saberes en el sector de telecomunicaciones, con el objetivo de dar respuestas técnicas y tecnológicas.

Igualmente con Corpoelec establecimos una alianza para producir partes y piezas, estas antes se importaban y ahora se producen en los talleres y laboratorios de los centros del Inces. También en Hidrocapital se formará aprendices y se entregarán certificados de saberes para reparar las averías en los sistemas de las hidrológicas.

—El Inces formó parte de la Fuerza de Tarea Especial José Gregorio Hernández en la recuperación de los hospitales por la pandemia ¿Cómo ha sido esa experiencia?

—El Inces participó con un conjunto de instituciones en esa tarea. Tuvimos resultados espectaculares reparando equipos médicos, incubadoras, equipos hospitalarios y haciendo reparación de la infraestructura de los hospitales. Ese tipo de prácticas es la que pensamos que el país debe incorporar en todos los niveles, incluso en las empresas privadas, porque perdimos de alguna manera la cultura del mantenimiento, hay que establecer nuevamente una lógica del mantenimiento preventivo y correctivo. La lógica del consumo nos llevó a que si algo se dañaba lo descarto y ya.

—¿Tiene previsto realizar una segunda etapa?

—Ya nos estamos preparando para arrancar la segunda etapa de la Fuerza de Tarea Conjunta José Gregorio Hernández con las unidades educativas a través del plan Escuelas Abiertas, ejecutando todo lo que equivale al proceso de mantenimiento, reparación de instalaciones eléctricas, bombas de agua, filtraciones, rehabilitación del conuco escolar y espacios de preparación de alimentos. Esto se realizará con los estudiantes y vamos a poder garantizar varias cosas, una de ellas que el estudiante sea consciente, que quiera mucho más espacio y que obtenga un conocimiento adicional que el Inces se lo va a certificar. Esto también nos conlleva a cumplir uno de los requisitos que plantearon los muchachos de educación media en el encuentro con el Presidente. Ellos pidieron que para ser bachiller se le agregue como requisito indispensable haber realizado una formación del Inces.

—¿Cómo se preparan para retomar la formación presencial en el Inces con el regreso a las aulas?

— Estamos impulsando que la formación sea en el espacio real del proceso del trabajo. La idea es que cada entidad de trabajo nos coloque las variables que intervienen en el proceso educativo y formemos a los aprendices en el lugar. Nosotros colocamos la metodología, el enfoque curricular, el seguimiento y control, la evaluación, pero que el docente, el espacio y los recursos didácticos sean aportados por las entidades que lo requieren. Primero porque el que sabe está en el sitio. El electricista que tiene 25 años en Corpoelec está allí y es quien puede formar a otros.

