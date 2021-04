Yerlith combate al covid-19 desde la primera línea

El Distrito Sanitario número 2, ubicado en la parroquia Sucre del municipio Libertador, ha sido uno de los tantos espacios públicos que se ha mantenido en pie de lucha durante la pandemia del coronavirus. Día a día recibe posibles casos del virus para realizar las pruebas PCR, asimismo mantiene la atención a los caraqueños en sus diferentes especialidades para garantizar la salud.

Entre los tantos hombres y mujeres que hacen vida en este recinto y se han mantenido en primera línea en la batalla contra el virus covid-19, está la licenciada en enfermería Yerlith Suárez, quien ha ejercido esta loable labor desde hace más de 10 años en diferentes espacios como en la unidad de pediatría del Seguro Social en La Guaira.

A esta enfermera la caracteriza su humanismo y la comprensión que tiene con cada uno de sus pacientes. Desde muy pequeña soñó con ser parte del equipo de batas blancas y concretó su sueño en la facultad de enfermería de la UCV.

Cuando inició la pandemia esta joven se encontraba en un año sabático, pero al ver la rápida propagación del covid-19, volvió a las filas de los batalladores de la salud, en esta ocasión en el Distrito Sanitario número 2 en el Departamento de Epidemiología.

Ella vive en el estado La Guaira, pero esto no ha sido obstáculo para ejercer en la capital, no tiene vehículo personal, por lo que día a día toma una camionetica Caracas – La Guaira, para llegar a su puesto de trabajo.

Comentó que prefiere la movilidad en semana radical porque baja el número de personas en la calle, aunque ella cumple con todas las medidas de bioseguridad, para protegerse ella y su familia.

“Soy muy estricta con las medidas, la prevención es la clave contra el virus”, asegura.

Vacuna

Esta enfermera es una de los más de 90.000 trabajadores de la salud que hasta la fecha han sido inmunizados contra la enfermedad en el territorio nacional.

En horas de la tarde del pasado 18 de marzo recibió la noticia con mucha alegría de que iba a ser vacunada contra el covid-19, pero que aún no tenían certeza si seria con la vacuna rusa Sputnik V o la china.

Explicó que en ese momento “se me generó la duda de la efectividad de las dos vacunas, los síntomas que se pudieran llegar a producir o las contraindicaciones de cualquiera de las dos”.

Ante estas interrogantes decidió dedicar el fin de semana anterior a la inmunización a investigar las características de ambos medicamentos, lo que la hizo sentir confianza para ponerse cualquiera de ellos.

La tarde del lunes 22 de marzo recibió en el Distrito Sanitario N° 2 la primera dosis de vacunación con el fármaco Vero Cell. Durante la jornada de inmunización le explicaron las indicaciones de los síntomas que podría generar la vacuna.

Detalló que el día en que le administraron la dosis no presentó ningún efecto secundario, a eso de las 9 de la noche sintió un leve cambio de temperatura y al medirla comprobó un ligero quebranto en el cuerpo, pero nada más.

Dos días siguientes a la vacuna “sentí malestar gripal y dolores articulares, pero muy leves”, del resto no sintió algún otro efecto referente a la vacuna, comentó la especialista.

Posteriormente, la segunda dosis se la colocaron el 12 de abril, sin efectos adversos hasta la fecha.

La vacuna Vero Cell es un medicamento monovalente compuesto por antígenos del virus Sars-CoV-2 inactivado. Al administrarlo produce una respuesta inmune humoral que estimula la producción de anticuerpos neutralizantes contra la infección del virus.

Después de 14 días de la segunda dosis del fármaco, la seroconversión de anticuerpos neutralizantes sube a un 99,25% contra el virus.

Inmunizada

Al contar con las dos dosis de la vacuna, la especialista ha cumplido su ciclo de inmunización contra el covid-19, comentó que esto le da una mayor seguridad al salir día a día y trabajar en la primera fila.

No obstante, esto no altera su rutina de prevención, mantiene el uso del tapabocas y el lavado constante de manos, al ser del sector salud mantiene una mayor rigurosidad al ingresar a casa. “Dejo un tubo con agua y cloro en la entrada allí dejo mis uniformes, esto es muy importante para nosotros porque el virus lo podemos llevar en la ropa”, señala.

Enfatizó que es importante que la población entienda que el tener la vacuna no te hace inmune al virus, solo disminuye su letalidad.

“Mi familia, como el resto de la población, debe esperar su turno para vacunarse, es por eso que mi deber es seguir protegiéndome por ellos, si yo no lo llevo, ellos no lo contraen”, dijo.

Esta etapa ha sido toda una experiencia para ella: “en la carrera te dan muchos elementos, pero vivir la pandemia es otra cosa, el miedo es válido”, describió que una de las cosas que las personas no dicen es “el miedo, la zozobra”.

Para ella uno de los síntomas más fuertes que da el virus es el miedo que puede presentar el paciente “es la incertidumbre y la depresión y la angustia cuando se enteran que están positivos, siempre me pongo del lado de la persona para comprender eso”, acotó.