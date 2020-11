Karina Velásquez: No soy una mami

Karina Velásquez no pensó que la cuarentena le permitiría estar en dos videoclips que están marcando la hora dentro de la música urbana. Uno de ellos, el de Tu foto, de Ozuna, tiene casi 900 millones de vistas en el canal de youtube del artista. El otro, Otra botella, con Gente de Zona y Gerardo Ortiz, tiene casi cuatro millones y medio.

Y lo agradece, entre otras cosas, porque debido a la pandemia su fuerte, el cine, ha estado con la santamaría abajo por muchos meses. Sin embargo, ella no pierde la fe en que cuando la situación mejore, pueda volver a eso, ya que si algo ha estado haciendo todo este tiempo es enviando material para castings virtuales.

En el tintero, no obstante, tiene tres películas listas. Asimismo, aunque no le quita el sueño, le gustaría volver a las telenovelas, porque es un género con el cual puede darse a conocer a mucha más gente

—¿Se sintió cómoda haciendo videoclips de reguetón?

—Te confieso que me pareció extraño y hasta pregunté qué me quieren, si esto es reguetón. Para una mami y yo no solo no soy una mami, sino que quería drama. Me explicaron que buscaban una actriz, porque necesitaban que actuara. Por eso estoy ahí.

—¿Cómo fue trabajar en ello?

—Con ambos. En Otra botella, por ejemplo, querían hacer algo de comedia y drama y el resultado es un material refrescante. Fue fabuloso hacerlo con ellos (Gente de Zona y Gerardo Ortiz), porque me encontré con gente cálida y cercana. Ozuna también es tremendo artista. Disfruté mucho ambas.

—Siempre ha sido más actriz de cine

—Creo que el cine me consiguió a mí. Ha sido una experiencia fascinante poder estar en tantas películas, la mayoría exitosas no solo de público sino de crítica. Ahora tengo tres proyectos, los cuales no se han podido estrenar, que me tienen muy emocionada. Uno de ellos es Tarkary de Chivo, de Francisco Denis. Es una historia de humor negro, en la que interpreto a una escritora con una relación compleja con un colega. Después está Campeón, de Javier Mujica; una cinta de acción muy masculina, donde le doy vida a Alexa, quien se dedica al boxeo y hace cosas que, normalmente, están destinadas a los hombres. Y Blindado, de Carlos Malavé, que es candidata a los Goya.

—¿Prefiere cintas de comedia o de acción?

—Ese tipo de papeles como el de Alexa me gustan porque rompen los esquemas. Me encanta asumir personajes donde la mujer interpreta roles donde se supone que la masculinidad está empoderada. Pero nosotras estamos apoderándonos de terrenos que han estado limitados.

—¿Le ve chance a Blindado para ganar el Goya?

—Todos estamos ligando, porque nos deja saber que nuestro cine siempre ha estado a la vanguardia.

La Pandemia

La pandemia, aseguró Karina, le ha permitido reencontrarse con su familia y con ella misma. “Ha sido un tiempo de muchos cambios, de mucha reflexión. Han sido meses de muchas crisis, de bajos y altos, de miedo y angustia. De no saber hacia dónde vamos caminando. Es un tiempo de despertar y que me ha servido para también descubrirme, reinventarme, salir del confort que para mí es una constante”.