El dinero nuevamente ocupa nuestra reflexión, la realidad es obstinada, ella nos increpa reiteradamente sobre algunos temas, aquellos que deben ser tratados muchas veces hasta ser comprendidos y resueltos.

La divisa estadounidense, hegemónica, foránea, que entró en la cotidianidad de nuestro país desde hace casi un siglo, impuesta como un injerto con sus patrones de consumo y su modo de vida.

La moneda local, nacional, cercana, la nuestra, con significado, sentido y valor en nuestro territorio, en su gente. La que usaron nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, motivó trabajo, generó bienes y servicios, bienestar y orgullo. La moneda con la que pretendemos soberanía e independencia, aquella que nos legaron nuestros libertadores. La que llamamos bolívar para recordarnos de tanto significado, sentido y valor.

En Venezuela, ambas monedas libran una lucha en el campo de batalla psicosocial, en el terreno de lo cotidiano, del día a día, desencadenando emociones de: alegría, cólera y angustias, sentimientos de: amor, dolor, ansiedad, tristeza, depresión, frustración, al igual que afectos de simpatía, rechazo, cariño.

Hoy, el dólar duele, en la mayor parte de la población. ¿Tanta incidencia tiene en nuestras vidas?. ¿Por qué?.

Qué saldrá de esta confrontación-contradicción: la síntesis, una salida honrosa o el triunfo de una y la derrota de la otra. La pérdida de soberanía e independencia.

En esta oportunidad, vamos a echar el cuento de eventos que dispararon esta reflexión:

El efecto dólar en la economía doméstica

Ante el efecto dólar, ese que tiene a todos en una zozobra constante, no por captar la divisa en papel o moneda, pues este dinero es escaso o marginal como circulante en el país, sino para aprovechar y ganar o perder menos, por el repentino cambio de valoración de los bienes y servicio inducidos desde “fuera” por la apreciación de la divisa frente a la moneda nacional. Veamos tres casos, de la cotidianidad en Venezuela, que perfectamente pueden extrapolarse, como experiencia, a cualquier lugar de algún país de Nuestramérica.

El accesorio para la instalación de la lámparas leds

En esta situación de carestía, una institución que imparte educación recibe una generosa donación de 200 lámparas “leds” para iluminar todos los espacios: salones, oficinas, áreas comunes. Todo es alegría, fotos, agradecimientos, hasta se registró audiovisualmente el hecho para luego difundirlo en medios de comunicación social y en las redes sociales. Pronto esta alegría se desvanece cuando la institución procede a hacer la instalación con su personal, obreros, alumnos y docentes, todos le van a caer en cayapa (participación colectiva voluntaria) y hacer la instalación. Al realizar el presupuesto del material adicional que hace falta para concretar la instalación, el costo de los tensores, una guaya con características específicas para colocar las lámparas, se cotiza en la divisa del país que nos sanciona, en US $7, cada una. El monto total requerido para estos insumos necesarios en la instalación de las lámparas excede el presupuesto administrativo de todo un año de la institución. Lo insólito es que está institución está ubicada en la región del país con las mayores reservas de mineral de hierro y bauxita, asiento de grandes empresas productoras de hierro y aluminio primario. Como una irracionalidad podría calificarse el hecho.

Una mano de obra desubicada

La familia Méndez posee un carro de una marca norteamericana, adquirido ahorrando al máximo, es de segunda mano, de modelo reciente, menos de 10 años, pero está conservado. Sin embargo, como es de esperar por tiempo y uso, se daña un sensor de esos que indican en el panel frontal de alguna condición de falla, presente o por venir, con un rojo o amarillo, respectivamente. El padre de la familia, el señor Pascual lleva el carro al mecánico especializado, Juan Veloz, en libre ejercicio, pero con experiencia en esta marca norteamericana de automóviles, éste realiza el chequeo, en particular presta atención a la condición vinculada con la alarma y todo está OK!. Él comprueba que el sensor está dañado, recomienda cambiarlo, él no lo tiene. El junior de la casa busca en internet el repuesto, indicando el modelo obtiene el código de la pieza, como era de esperar resulta ser de China. El padre con esta información busca en una de estas plataformas digitales en la red de mercadeo al menudeo, pide en línea la pieza y la paga en divisa, la empresa de mercadeo al detal es una transnacional de origen estadounidense. Ya con el sensor, el sr. Méndez busca a Juan Veloz para hacer el reemplazo. Primero, le pregunta ¿cuánto le cobra por hacer ese trabajo?, a lo que éste responde con rapidez US $60. La pieza y el traslado sumaron un total de US $18. Al sr. Pascual le pareció irracional y sin sentido, cómo va a ser más cara la mano de obra, más de tres veces el valor del sensor, en que cabeza cabe. Juan Veloz, al ver su negativa le invita a hablar, es decir, a negociar, pero Pascual no tiene ningunas ganas de entrar en semejante ‘toma y dame’, ve mucha distancia valorativa. Ahora, todos los miembros de la familia están explorando por la internet para conseguir el manual de mantenimiento del vehículo, año y modelo, en algún foro por la internet o redes sociales, donde se muestre cómo reemplazar el bendito sensor. Mientras, Juan Veloz, sigue despotricando por el gobierno, por el país, quejándose de que no hay trabajo, de la pérdida de valor del bolívar y del costo de la vida.

El vendedor informal de aguacates y su lógica

Este es un emprendedor, con su camioncito que junto a dos ayudantes compra del productor del campo, traslada a la ciudad y vende al detal. Su negocio: traer aguacates u otro fruto de temporada, semanalmente, desde Yaguaraparo, Edo. Sucre, hasta Caracas, Distrito Capital, para venderlos un fin de semana en alguna urbanización o barrio popular. Un viaje de entre 574 Km a 709 Km, de 9 horas a 10 ½ horas. Si hay un esfuerzo, aunque no agrega valor directamente al producto, sin su aporte éste no llega al comprador-consumidor, o sea es un eslabón de la cadena de valor. Tiene tres semanas vendiendo aguacates, aprovechando que es temporada, ha viajado tres veces.

En ese mes (25 de Julio-25 de agosto) la divisa estadounidense experimentó una de esas fluctuaciones nerviosas, un alza de entre 17% y 54%, pasó de 6,01 Bs por USD a 9,30 Bs., por USD. En especial en 4 días, 22 al 24 de agosto, el salto fue de 34%. En ese mes, y en particular en esos cuatro días, se desataron los demonios, todos ajustaron sus precios de bienes al alza y los consumidores apuraron el paso de sus compras regulares, ahora nerviosas. Desde el 25 de agosto hasta el presente, 22 de septiembre, esa apreciación ha bajado, en promedio quedó en 20% del precio del 25 de Julio. A partir de este pico, diariamente se ha depreciado la divisa frente al Bolívar, ligeramente en promedio 0,41%, pero los precios alzados se mantienen no se ajustaron a la baja.

¿Cómo razonó su negocio el vendedor de aguacates, ante este fenómeno efecto dólar?,

Yo no quiero comer sólo. Yo quiero que coma el productor al que le compró la cosecha, yo quiero que coma el cliente, el que regularmente me compra. Si todos comemos, a todos nos va bien no solo hoy sino todo el tiempo. Yo dependo del bienestar de ellos y ellos dependen de mi bienestar.

En el caso del Juan Veloz y el reemplazo del sensor, dos comentarios:

Primero, la moneda no es ajena a la relación de percepción-valor entre el costo del bien y el costo de la mano de obra, de allí la sorpresa de Pascual Méndez ante la respuesta de Juan Veloz, la cual consideró desproporcionada, sin sentido, irracional. Es inevitable esta valoración relativa es automática. El dinero es sólo un artificio para expresar y representar una relación de equivalencia de valor general.

Segundo, Juan Veloz, perdió toda la perspectiva de su contexto, él es parte del problema y de la solución. Él desconoce el valor de su trabajo, será porque le ha intentado expresar en una moneda que le es ajena, que le es extraña, por más que suene por todas partes. Aquí el trabajo se paga en moneda nacional, salvo que se le trabaje a distancia a un cliente extranjero y éste pague en divisa, pero ese es el menor de los casos. Lo demás son distorsiones, insostenibles. La fijación en la divisa del norte le hizo perder la oportunidad de generar ingresos en bolívares.

En el caso de las lámparas leds, tres comentarios:

El modelo de negocios ‘cebo y anzuelo’ es una estrategia de negocios para crear o abrir mercados que consiste en atrapar al cliente con los consumibles, insumos o accesorios de un producto en la compra inicial del equipo o servicio. Por ejemplo, se compra una impresora láser, buenísima, o una impresora de tinta, a colores, ambas tienen un precio asequible, al comprarlas éstas vienen con un cartucho de tóner y los cartuchos de tinta, consumibles, respectivamente. Se inician las promociones y como consecuencia de ello las compras masivas. Una vez lograda la cuota de mercado comienza el calvario, los altos precios de los consumibles originales. Allí aprovechan los que rellenan los cartuchos, pero no es igual, en algunos casos hasta se dañan las impresoras. Total se termina por regalar o arrumar la impresora en un rincón, está buena pero no se puede mantener operativa.

Segundo, la inexistencia o debilidad del desarrollo de los derivados de las industrias básicas del hierro y el aluminio, es decir, las industrias intermedias y ligeras que le agregan valor al hierro y al aluminio, lo convierten en guayas, en aleaciones, en utensilios, en piezas para motores, núcleos de transformadores, en cables, en consumibles, etc.

Tercero, la ciencia, tecnología e innovación deben desatar, sistematizar, estimular la creación de soluciones desde lo pequeño y lo cotidiano. Deben convertirse en el centro para explotar todo el potencial creativo desde la escuela básica, desde los centros de formación profesional, desde las universidades, desde el barrio, desde los campos. Estás soluciones deben difundirse y estás experiencias socializarse como mejores prácticas en foros, todas tributando a los aprendizajes vicarios, a los emprendimientos, al crecimiento y el desarrollo económico. Aquí nadie sobra, todos hacen falta.

Hasta el presente hemos tratado el dinero en base a sus funciones, ya sea su rol como medio o mercancía. Este enfoque nos dificulta entender, en parte, los fenómenos socio-económicos monetarios, como los descritos anteriormente. Es una mirada instrumental, abstracta y distante de la realidad social que se vive y experimenta.

El sociólogo brasileño Edemilson Paraná nos da nuevas luces en relación al significado y sentido del dinero que con frecuencia olvidamos en los análisis y debates. En una entrevista realizada en marzo de este año, para la revista española diaria On Line “La Marea”: Nos da una centellazo:

“…contrariamente a lo que creen neoliberales como Friedman, el dinero es una relación social, no es una cosa. Como tal, no importa si es físico o no, si es papel, plata o dígitos en la pantalla. En cierto sentido, ya es «virtual» –de lo contrario, no podría funcionar correctamente como dinero–. Pero la «virtualidad» del dinero no tiene nada que ver con su «digitalidad» (subrayado nuestro), (marzo 2022, La Marea).

Entender el dinero como relación social, virtualizada, nos permite otra interpretación de los ejemplos que presentamos. Al referirnos a él como relación social de percepción-valoración, lo concebimos como forma general equivalente de valor entre bienes y servicios en una sociedad. De allí que la valoración equivalente entre las lámparas “leds” y los tensores, entre el sensor y la mano de obra que lo reemplaza, resultan irracionales al sustentarse en una relación social virtual ajena (el dólar, de circulación marginal y dominante como unidad de medida). Esta irracionalidad es una contradicción en sí misma.

De igual manera sucede, al considerar el dinero como relación social entre productores, comerciantes y consumidores. El dólar aunque se le emplee como unidad de cuenta o medida dominante, no se corresponde con esta relación social entre los sujetos mencionados. Reiteramos el dólar es escaso o marginal en la vida cotidiana del venezolano en cuanto a intercambios, sean en físico o digital.

Si el dinero no refleja estas relaciones sociales pierde el sentido y se llega a la irracionalidad. Reducir el dinero a cosa, le deshumaniza y disfraza su carácter socio-político.

Hagamos, considerando el dinero como relación social, una nueva lectura e interpretación de hechos como el que mostramos en los ejemplos, de seguro nuevas luces obtendremos.

En nuestro país el dólar es popular, pero es una ficción, una ilusión, más que una relación social virtual real para la mayoría de las y los venezolanos, de allí la frustración de no poder alcanzarlo, atraparlo. Es como la ilusión del que sueña con convertirse en un gran beisbolista, basquetbolista, futbolista, influencers, de esos que se promocionan en los medios masivos y las redes sociales, esos que ganan, descartar correo anterior miles de millones de dólares. ¿Las probabilidades son tan lejanas como ganar la lotería?. Puede que sean mayores, pero aún son bajas, el dólar es la excepción y no la generalidad en nuestra economía.

Pudiera considerarse al dólar como una adicción o una patología.

¿Qué hacer?

Nuestra propuesta es re-sembrar el bolívar, como los ingleses y estadounidense sembraron el dólar cuando iniciaron con sus empresas la explotación petrolera, en los inicios del siglo XX. El dólar vino con todo: cultura y modo de vida. Compitió con el bolívar, colonizó y luego se fue desvaneciendo en la realidad social del venezolano, quedando solo en el imaginario colectivo. Los campos petroleros, los comisariatos y la industria misma impuso: patrones de consumo, estándares de vida, aspiraciones, prácticas y formas de organización no solo en los lugares de trabajo sino también en los hogares. Esta vitrina se amplificó y multiplicó a través de la radio, el cine y la televisión.

El protagonismo del dólar en la opinión pública debe ser igual que su oferta, marginal. Para ello hay que insistir en publicitar los precios en bolívares, en especial desde las instituciones del Estado y las empresas públicas o mixtas donde éste tenga mayoría. Hay un exceso de promoción por todos los medios de la tasa de cambio de éste frente a la moneda nacional.

Hay que evidenciar la relación social detrás de cada transacción comercial o percepción-valoración monetaria.

Hay que visibilizar las contradicciones como las expuestas en los ejemplos, hacernos conscientes de las consecuencias de seguir alimentando la cultura del dólar con sus irracionalidades. Tarde o temprano el juego se tranca, como cuando se ‘mete una cabra mocha en el juego de domino’.

A los inversionistas