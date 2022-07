Entender el mercado: La propuesta digital

La intención de este escrito es entender el mercado y en particular cuál es la innovación que la propuesta digital ofrece.

Un entendimiento desde dos perspectivas: el mercado como negocio y espacio de intercambio, y el mercado como proceso de descubrimiento de precios.

Un análisis desde las dos dimensiones de compra-venta disponibles: en línea y fuera de línea.

Como siempre, buscando realizar un análisis desde el territorio, partiendo de los hechos concretos de nuestra realidad y poniendo especial énfasis en los países de la región de América Latina y el Caribe, dentro del inevitable marco mundial.

No importa cómo se hagan la consulta y la transacción comercial y financiera, en línea o fuera de línea, en la mayoría de los casos, en este universo, se trata del intercambio de un bien físico que deberá ser enviado, almacenado, transportado, expedido o entregado. O en el caso de un servicio, será un satisfactor de una necesidad que deberá concretarse en el mundo físico como una entrega, un transporte, el suministro de energía eléctrica, agua potable o gas, la posibilidad de realizar una llamada telefónica, de tener acceso a internet, de entretenerse con la oferta de canales variados que ofrece la televisión paga, etc. Es decir, una transacción que implica una contrapartida en la economía real. La economía donde el alza de los precios perjudica. Esa es la economía que nos interesa, en donde el hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión están causando estragos en la humanidad.

Las preguntas de rigor para contextualizar, problematizar y provocar:

En línea

¿Ha comprado o por lo menos realizado una consulta, en alguna plataforma de comercio electrónico nacional o internacional?. De ser afirmativa su respuesta. ¿Esta experiencia ha sido con una casa comercial o con una persona natural igual a ud. o con una empresa?.¿La experiencia de compra venta de un producto de consumo masivo, un insumo o un equipo para la producción de su empresa ha sido al detal o al mayor?. ¿La experiencia ha sido para obtener un servicio?. ¿La experiencia obtenida ha sido buena? En cuanto a atención, calidad del producto, precio. ¿Ha pagado en moneda local, dólar, criptomoneda u otra divisa?. ¿Se ha sentido cómodo y seguro con la operación?. ¿Siente que le brindan la atención al cliente adecuada?. ¿Percibe en su transacción la participación de algún tercero intermediario que vela por el trato justo?. ¿Ud. siente que por la vía digital su experiencia de compra es más satisfactoria que por vía la forma tradicional?.

En línea o fuera de línea

¿Ud. busca precios antes de comprar para que le rinda su presupuesto?. ¿Cuándo lo ha hecho nota la diferencia en la experiencia?. ¿Ud. realiza compras diarias, semanales, quincenales y mensuales?. ¿Ud. programa sus compras?. ¿A Ud. le gustaría ahorrarse el tiempo y el esfuerzo de la búsqueda de precios?. ¿Planificar sus compras y realizarlas con regularidad le da seguridad y tranquilidad?

¿Ud. ha usado el servicio de delivery?. ¿Lo ha usado para comprar comida elaborada o también para la compra de insumos para hacerla, para comprar productos de limpieza, higiene personal, medicamentos, ropa, utensilios de cocina, lencería, equipos electrónicos, celulares, laptop, tabletas, etcétera?.

¿Cuando va de compra , ha hecho cola para pagar o para entrar?¿Cuanto tiempo de espera en una cola tolera?. ¿Cuando va de compra siempre consigue el producto que busca?. ¿Ud. siente seguridad de que va a conseguir el producto regularmente y al mismo precio o similar?. ¿Ud. compra en un super o hipermercado, bodega establecida, vendedor informal?. ¿Ud. paga con dinero electrónico o con efectivo?. ¿Ud. vive de su salario , pensión o jubilación?.

Desde mediados de los 90 ‘s del siglo XX, emergen, impulsadas por la plataforma digital abierta habilitada por la tecnología world wide web, propuestas de comercio electrónico o comercio en línea. Centros comerciales en la internet, clasificados, ventas en línea de productos de consumo masivo perecederos principalmente ropa, calzado, libros, equipos electrónicos, consolas de vídeo, inmuebles, vehículos. En su gran mayoría eran propuestas de alcance local, centradas en las ventas minoristas, de tipo relación empresa-consumidor y consumidor-consumidor (B2C y C2C, por sus siglas en inglés). Para la fecha ya existían experiencias de por lo menos dos décadas de comercio electrónico entre empresas-empresas (B2B, por sus siglas en inglés) bajo el estándar de intercambio de datos (EDI, por sus siglas en inglés).

El comercio electrónico mundial alcanzó los US $26,7 billones, según nota de prensa de la presentación del informe de “Estimaciones del comercio electrónico global 2019 y evaluación preliminar del impacto de la COVID-2019 en el comercio minorista en línea 2020”, presentado el 3 de mayo del 2021 por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 3-mayo-2021).

El citado informe reseña el aumento del porcentaje del comercio minorista en línea, que pasó de 16%, en el 2019 a 19%, en el 2020, del total de las ventas minoristas de las economías de siete países, como consecuencia de las restricciones de movilidad establecidas para detener la propagación de la COVID-19. La lista de los países son: Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos. Corea, China y el Reino Unido encabezan el tope de los tres primeros, con un aproximado de 1 de cada 4 compras al detal son realizadas en línea. Como pueden apreciar ninguno país de América Latina y el Caribe.

De este comercio electrónico de US $26,7 billones, el 82%, US $21,803 billones, representa comercio en línea B2B y apenas US $4,870 billones las compra-venta B2C. 10 países del mundo concentran ~ 75% de este comercio y son, por orden descendente: Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia, España. Curioso en todos el comercio electrónico minorista no pasa el 28%, excepto China donde es de 59%. Nuevamente, los países de la región están fuera de este ranking de comercio electrónico. De este comercio electrónico B2C, apenas el 9%, US $440 millardos es transfronterizo. La proporción de consumidores que realizan compras en línea foráneas aumentó del 20% en 2017 al 25% en 2019, según la nota.

También se presenta en la nota mencionada, una lista de 13 de las principales empresas de comercio electrónico B2C del mundo, en orden descendente por valor bruto de mercancía, de las cuales: 11 son de Estados Unidos y China, una de Canadá y una de Japón. Siete son de; “Comercio electrónico, una de “Venta de bienes de consumo” (Walmart) y cinco de “Medios y servicios de internet”. Destacan Alibaba, Amazon, JD.com, en “Comercio electrónico”. En “Medios y servicios de internet”: “Shopify”, “Uber” y “Expedia”.

En el mundo hay 1,48 mil millones de usuarios de compra en línea para el 2019, un 27 % de la población mundial mayor de 15 años, pero desigualmente distribuida por ingresos por países. Así, en los países de ingreso bajo esta proporción apenas llega al 2% de su población, contrastando con los países de ingresos altos donde el 53% de la población mayor de 15 años compra en línea. ( THE UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2020, Spotlight on Latin America and the Caribbean).

En contraste, el comercio electrónico empresa – consumidor o B2C en la región de América Latina y el Caribe.

Los mayores mercados de comercio electrónico empresa-consumidor, B2C, en la región están concentrados en cinco países, en orden descendente, son: México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Estos representaron US $71 millardos en ventas B2C (2019), frente a US $73 millardos de toda la región, es decir, el 97%. (ib.)

El 21% de la población mayor de 15 años de la región de América Latina y el Caribe compra en línea para el 2019, correspondiendo a un 6 % de los compradores en línea a nivel mundial. (ib.)

En los países de América Central el comercio en línea B2C foráneo representan entre el 60 % a 90% , principalmente de los Estados Unidos para el 2019(ib.) Habría que preguntarse cómo es está proporción del comercio B2C en el resto de los países de la región de América Latina y el Caribe.

De los cinco mayores sitios de tienda en línea y/o marketplace (por número de visitantes) de la región, cuatro son locales, para el 2019. Por orden descendente: Mercado libre de alcance América Latina, B2W de Brasil, Amazon alcance mundial, Casa Bahía alcance Brasil, Diafiti de alcance América Latina. Entre los cinco concentran casi un tercio de las ventas en línea B2C, sin contar el monto correspondiente a Amazon. (ib.).

Podríamos adelantar que en la región esta modalidad de comercio en línea B2c está incipiente. Ya sea porque no existe una propuesta lo suficientemente atractiva para los consumidores de la región, ya sea que las oportunidades de negocio no estimulan a los inversionistas o puede que el número de países y gobierno, con sus regulaciones y economías diversas, se convierte en una barrera de entrada para las grandes empresas de tecnología de vanguardia en el sector.

Veamos, sucintamente, algunas de las propuestas digitales para estos mercados al detal, empresa-consumidor, B2C. No se incluye ni la relación comercial entre pares o particulares, C2C, ni la relación comercial entre empresa-empresa, B2B. Están fuera del campo de indagación de esta reflexión.

Amazon (5 de Julio de 1994). Cuatro principios guían a la empresa: Obsesión por el cliente más que enfoque en el competidor, pasión por la invención, búsqueda de la excelencia operacional, pensamiento a largo plazo.

Atienden a cinco segmentos de mercado o clientes: consumidores, vendedores, desarrolladores y empresarios, creadores de contenido, anunciantes o publicistas.

Su propuesta de valor abarca comercio en línea y más, pues ha identificado necesidades en todos los procesos que conforman el mercado, en los cincos segmentos atendidos, y los ha convertido en productos o servicios. Ya sea que se ofrezcan en la dimensión física o digital, en línea o fuera de línea. Ofrece soluciones y propuestas integrales. En algunos casos hasta produce el bien o el servicio, tales como fabricación de equipos electrónicos como tabletas, lectoras de libro electrónico kindle, televisores inteligentes, equipos inteligentes para el hogar, servicios de centro de datos o computación en la nube, creación de contenido, etcétera.

El proceso de descubrimiento de precios puede que sea alguna de sus propuestas de valor, en algunos o todos sus segmentos de clientes. Puede que en algunos casos se reserve esta información para sí, para desarrollar nuevos negocios al detectar oportunidades. Por lo menos en el caso de las ventas en línea, le permite al potencial consumidor: comparar, hacer búsquedas por precios, calidad, características del producto y hasta conocer las experiencias de otros consumidores relacionadas con el producto.

Curioso, no incluye entre sus propuestas de valor productos o servicios financieros propios. Ofrece en tiendas físicas productos de consumo masivo para la satisfacción de sus necesidades fundamentales como alimentación, aseo personal y del hogar, medicamentos. En tales casos, cuenta con una red de tiendas físicas dispuestas en EE.UU., el Reino Unido y Canadá. Para Diciembre del 2021, cuenta con 672 tiendas físicas en Norteamérica y 7 internacionales. Sus ingresos netos para el 31 de diciembre fueron de: US $469,822 millardos. Representando los ingresos de las tiendas en línea el 47%, los servicios a clientes vendedores 22% y Servicios Web Amazon (AWS, por sus siglas en inglés) el 13%. Es decir, el 82%. (ANNUAL INFORMATION FORM AMAZON INC., Diciembre 2021)

Shopify (Septiembre , 2004). Es un proveedor, de origen canadiense, de vanguardia de infraestructura esencial en internet para comercio (infraestructura como servicio, IaaS, por sus siglas en inglés), ofreciendo herramientas confiables para iniciar, desarrollar, mercadear y gestionar el negocio de comercio minorista de cualquier tamaño. Con una plataforma y servicios desarrollados para dar simplicidad con confiabilidad, a la vez que mejora la experiencia de sus clientes donde sea que se encuentren. Sus clientes son los comerciantes, ese es el segmento de mercado que atienden.

“Nuestra misión es hacer que el comercio sea mejor para todos, y creemos que podemos ayudar a los comerciantes minoristas de casi todas las formas de integración vertical y tamaños, desde empresarios aspirantes hasta empresas con operaciones directas al consumidor a gran escala, para que desarrollen su potencial en todas las etapas de su ciclo de vida empresarial. Nuestros esfuerzos de marketing se centran principalmente en vender a pymes y emprendedores, mientras que nuestro equipo de ventas directas aborda principalmente las necesidades de los grandes comerciantes.” (ANNUAL INFORMATION FORM SHOPIFY INC., Diciembre 2021).

Tiene productos para: pagos, apoyo financiero, envíos, puntos de venta (PoS, por sus siglas en inglés), servicios de email, servicios de generación de contenido de TV y fílmico, servicios de comercio internacional, servicios de contabilidad para los clientes comerciantes, entre otros. Todos buscan potenciar, formalizar, apoyar y fortalecer la operación y el negocio de sus clientes: “los comerciantes”.

Tiene 2.063.000 clientes, en 175 países y su plataforma maneja 11 idiomas. Sus ingresos , diciembre 2021, fueron de ~ US $ 4,612 millardos y en porcentaje, provienen de: 6,9 % de Canadá, 64,5 % de Estados Unidos, 17,3 % de la región de Europa, Medio Oriente & África, 10,1 % de la Región Asia Pacífico & 1,2 % de la región América Latina y el Caribe. Su plataforma está dispersa geográficamente en: 55 % en Norte América, 25 % en la Región de Europa, Medio Oriente & África, 15% Asia Pacífico y 5 % México y América del Sur. (ib.)

Cuenta con más de 10.000 empleados y contratistas en todo el mundo, a diciembre de 2021.(ib.)

Nada mencionan del proceso de descubrimiento de precios, abordan otros procesos del mercado pero poco o nada ofrecen para mejorar la experiencia de los consumidores de esos mercados. Puede que esta responsabilidad la dejen al comerciante cuando éste desarrolla su comercio en línea con las facilidades y herramientas que Shopify le ofrece.

Esta empresa es aliada de Walmart, proveedor de expendio de productos de consumo masivo mundial, para desarrollar su market place.

Mercado Libre (2 de agosto de 1999). Es el mayor ecosistema de comercio electrónico de la región de América Latina y el Caribe. Opera en 18 países: Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y El Salvador. (ANNUAL MERCADOLIBRE , Inc., 2021)

Un ecosistema de comercio electrónico integrado por seis servicios: servicio de marketplace, plataforma fintech o para la intermediación financiera, servicios de logística de envíos, servicio de soluciones de publicidad, servicios de clasificados y servicio de tienda en línea. Pero estos servicios no son ofrecidos por igual en todos los países. El servicio de market place en los 18 países mencionados. Mercado Pago y Mercado Envíos solo en: Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. Mercado Crédito sólo en: Argentina, Brasil, México y Chile. (ib.)

Tiene 29.957 empleados en 8 países de la Región de América Latina y el Caribe y en Estados Unidos. Concentrando en Brasil, Argentina, México, Colombia y Uruguay, 97%. Para diciembre del 2021. (ib.)

Sus ingresos fueron, diciembre 2021, de ~ US $7 millardos. 65,6 % por servicios asociados con comercio y 34,4 % por servicios financieros. Tres países concentran el 93% de los ingresos: Brasil con 55,3%, Argentina con 21,66 % y México con el 16,58 %. (ib.).

B2W.SA (2006) Resultado de la fusión de las empresas brasileñas de comercio electrónico en internet Americanas.com y Submarino.com. Lojas Americanas controla el 60% de la compañía. Lojas Americanas es una cadena minorista de Brasil fundada en 1929, con más de 1.945 tiendas físicas en 26 estados de Brasil y el Distrito Federal. B2W es propietaria de Shoptime, canal de televenta de Brasil, fundado en 1995. B2W opera a través de la tienda en línea Americanas.com, el market place Submarino.com.br y la tienda en línea Soubarato.com.

“B2W Compañía Digital se especializa en la distribución en línea de productos para el público en general (CD, DVD, libros, juguetes, computadoras, teléfonos celulares, cámaras, perfumes, vinos, etc.). Además, el grupo propone servicios en línea de impresión fotográfica, reserva de billetes, organización de viajes, compra de tarjetas de prepago, etc.” (marketscreener)

La comercialización de los productos y servicios se realiza a través de Internet, catálogos y televisión (televenta).(ib.)

“B2W Digital, minorista en línea brasileño y la mayor compañía de comercio electrónico de América Latina, desembolsará 13mn de reales (US$4,3mn) por el 100% de e-smart, desarrollador local de plataformas para tiendas virtuales, dio a conocer B2W en su informe de resultados…

La empresa también indicó que la adquisición contribuirá al crecimiento de Seller, plataforma de comercio electrónico de B2W para minoristas, y Marketplace, su servicio que reúne a distintas tiendas en un solo portal.

La última adquisición B2W había sido la firma local de logística Direct Express en junio del año pasado por 127 mn de reales.” (mayo-2015, Bnamaricas)

El mercado es más que un sitio de intercambio es un conjunto de procesos complejos, que implican múltiples tareas y actividades, muchas variables. Procesos afectados por factores endógenos y exógenos. Este conjunto de procesos complejos hacen de puente entre el bien o servicio producido y ofrecido, y la concreción de la compra, el uso y el consumo. Se podría incluir hasta el proceso de manejo de los desechos que genera. Es decir, cubre todas las etapas que van desde la producción de valor hasta la realización del valor.

¿Tiene futuro el comercio electrónico en los países de la región de América Latina y el Caribe?. ¿Hay expectativas e interés por parte de comerciante, gobierno, consumidores, inversionista en el empleo de las tecnologías de información para mejorar, desarrollar, modernizar y optimizar esta área de negocios?. ¿Las propuestas digitales actuales poco o nada se adecúan a la realidad del mercado de productos de consumo masivo y a sus participantes?.

El proceso de descubrimiento de precios, es un proceso del mercado, es el que motiva esta reflexión e indagación, pues ello ayudaría a nuevos estudios del fenómeno económico de formación de precios y en consecuencia, nuevas estrategias de abordaje para el control de la inflación.

¿Qué hacer?

Promover los emprendimientos que hagan propuestas de valor que incluyan y exploten el proceso de descubrimiento de precios e integren las compras en línea y fuera de línea, y los mercados y tiendas física y digital.