Internet, una independencia en pico e zamuro

En días recientes, en un coloquio en el que participaba una intervención motivó esta reflexión, la misma hacía referencia a los principios de la internet desde su creación, tales como: libertad, equidad, apertura, sostenibilidad; habiendo transcurrido por los menos más de tres décadas desde que se hizo pública y comercial la Internet ‒desde la innovación de la www en 1991‒ y habiendo alcanzado el medio siglo ‒desde la primera conexión de redes en Arpanet, en 1972‒, me surgía la duda sobre la vigencia de esos principios. En particular, con la aceleración de los cambios turbulentos en la Internet de las dos últimas décadas, donde ésta pasó, en el mundo, de 1.000 millones de usuarios ‒2005 Our World In Data‒ a los más de 5.000 millones de usuarios de hoy. Mucha agua del río ha pasado bajo el puente.

Hace 48 años, en el Foro Económico Mundial de Davos, 1996, John Perry Barlow, ciberactivista y defensor de la libertad de expresión estadounidense, hacía su célebre declaración de independencia de la internet en respuesta a una iniciativa legislativa conocida como la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que pasó a formar parte del Título V de la ley de telecomunicaciones de EE.UU. Esta norma pretendía proteger a los consumidores de contenido ilícito y nocivo, en especial a la infancia, a través del bloqueo y el filtrado, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal supremo de Justicia el 26 de junio de 1997 por violar la primera enmienda. Para tener una idea de lo que se aspiraba de la internet comparto algunos extractos de la declaración: “ vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente…El nuestro es un mundo que está en todas partes y en ninguna, pero no es donde viven los cuerpos…todos puedan entrar sin privilegios ni prejuicios otorgados por raza, poder económico, fuerza militar o posición de nacimiento…Sus conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros…En nuestro mundo, cualquier cosa que la mente humana pueda crear puede reproducirse y distribuirse infinitamente sin costo alguno…Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio” (Electronic Frontier Foundation, 8 de Febrero de 1996).

Sin embargo, en la actualidad las preocupaciones y amenazas sobre la Internet tienen casi una década, así por ejemplo, se tienen preocupaciones sobre: la ciberseguridad en la Internet por lo menos desde el 2016 (Internet Society Global Report -ISGR); la desinformación, noticias falsas y manipulación de la información notorios con el mediático caso del Pizzagate 2016; sobre la consolidación de la economía en la Internet en una cuantas grandes empresas de tecnologías transnacionales y mundiales alertado por la Internet Society en el 2019 (ISGR 2019) y las amenazas de regulación de la internet, recientes, reiterativas y recurrentes, en los Estados Unidos, retomadas en el 2015 con el gobierno de Obama, en un ir y venir entre Demócratas y Republicanos, esta vez orientada a regular la neutralidad de la red que busca homologar como servicios esenciales o de interés público a los proveedores de acceso de banda ancha. En este último aspecto ya la Unión Europea sancionó dos leyes: la Ley de Servicios Digitales (vigente desde 17 febrero 2024) y la Ley de Mercados Digitales (vigente desde 1 de noviembre del 2022).

Las preguntas de rigor

¿Usted ha vivido toda la evolución y cambio de la Internet?, ¿usted percibe la internet como un espacio libre, abierto, igualitario para expresar e intercambiar sus pensamientos y para disponer libremente de toda la información que allí se encuentra?, ¿para usted Internet es un reflejo de su mundo físico, solo que sin fronteras?

¿Usted percibe la internet como un espacio digital que le brinda servicios esenciales para su cotidianidad, sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, entre amigos y familiares?, ¿usted, podría vivir un día o una semana entera sin Internet?, ¿considera a Internet como parte del derecho humano de comunicaciones?

¿Usted suele usar uno o varios motores de búsqueda?, ¿usted en cuántas tiendas de aplicaciones (repositorios digitales) suele buscar?, ¿usted baja, reproduce y busca su música en varios proveedores y plataformas?, ¿usted tiene correo en un solo proveedor de internet, el mismo le ofrece capacidad para almacenar en la nube, y todo gratis?, ¿usted tiene un sitio en internet suyo?, ¿qué empresa de tecnología le maneja la publicidad?

¿Usted quisiera una internet de mejor calidad, sin interrupciones, más veloz, asequible y a la vez sin ninguna regulación?, ¿cuándo la Internet o cualquiera de los servicios que se ofrecen sobre ella falla, a quién le reclama?

¿Usted ve a su país en Internet como consumidor o como proveedor o como las dos cosas?, ¿en términos de la economía de su país, qué peso tiene Internet como sector?, ¿qué entiende por economía en internet?

¿Usted en Internet no se siente de ningún país sino ciudadano del mundo?

¿Usted cree que la Internet requiere orden, control y coordinación?, ¿Cuál cree que deben ser las acciones de un gobierno de la Internet?

Algunos hechos y datos para bosquejar el cuadro

Reseñamos los hechos y los datos arrojados en los análisis, encuestas y estudios realizados por la Internet Society (fundada en 1992), recogidos recientemente en tres artículos y en cinco reportes globales, ello permitirá una aproximación actualizada hacia dónde va la Internet.

.-“Estados Unidos da un peligroso paso hacia atrás respecto de los principios básicos de Internet” (Internet Society, 17-11-2023, IS-1)

“…en una reunión reciente de la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos abandonó varios principios críticos para el desarrollo, crecimiento y éxito de Internet, entre ellos: Soporte para flujos de datos transfronterizos…Oposición a las reglas obligatorias de localización de datos…Oposición a políticas de datos discriminatorias…Oposición a las demandas nacionales de ver el código fuente de empresas extranjeras” (ib.)

¿Será que se comienzan a erigir las fronteras y los peajes en Internet?.

.- “Las prohibiciones de aplicaciones y servicios específicos están fragmentando Internet” (13-7-2023, IS-2)

“Las crecientes acciones gubernamentales para bloquear o prohibir servicios o aplicaciones web específicas están fragmentando Internet.”

.-Según el monitor de cortes Pulse de la Internet Society (P-IS), en lo que va del 2024, hasta el 26-6, han habido 54 cortes de internet o bloqueos de servicios y contenido, 125 en los últimos 12 meses y 8 en curso en el día 26-6-2024.

.-El impacto económico de los cortes o bloqueos se puede obtener de la Calculadora de Pérdidas Netas de la Internet Society (CPN-IS). A continuación la pérdida neta de los cortes de Internet y bloqueos para algunos países, en el período de 1-1-2000 al 26-6-2026

EE.UU, por bloqueo de contenido:

Pérdidas: US $168.417 millones (ppa) de PIB, US $35.353 millones de IED (Inversión Extranjera Directa), 117.988 empleos,

Por apagón de internet

Pérdidas: US $637.581 millones (ppa) de PIB, US $133.836 millones en IED, 446.671 empleos.

Riesgo de corte es de 0,44%

China

Por bloqueo de contenido

Pérdidas: US $184.724 millones (ppa) de PIB, US $21.023 millones de IED, 857.873 empleos.

Por apagón de internet

Pérdidas: US $699,313 millones (ppa) de PIB, US $79.588 millones de IED, 3.247.664 empleos

Riesgo de corte (Shutdown) 2,11%

India

Por bloqueo de Contenido

Pérdidas: US $US $75.067 millones (ppa) del PIB, US $5.684 millones en IED, 716.444 empleos.

Por apagón de internet

Pérdidas: US $284.184 millones (ppa), US $21.520 millones en IED, 2.715.253 empleos.

Riesgo de corte: 58,67%

Brasil

Por Bloqueo de contenido

Pérdidas: US $25.541 millones (ppa) del PIB, US $7.769 millones de IED, 785.435 empleos.

Por apagón de Internet

Pérdidas: US $96.694 millones (ppa) del PIB, US $29.414 millones de IED, 2.973.433 empleos.

Riesgo de corte: 2,54%

Chile

Por bloqueo de contenido

Pérdidas: US $3.781 millones (ppa) de PIB, US $1.413 millones de IED, 25.828 empleos.

Por apagón de Internet

Pérdidas: US $14.316 millones (ppa) del PIB, US $5.352 millones de IED, 97.777 empleos.

Riesgo de corte 2,35%

De la magnitud de las pérdidas, tanto en PIB como en Inversión Extranjera Directa (IED) y del riesgo de corte, se puede inferir una desigualdad de la economía en internet por países, ¿no creen ustedes?

.- “Tenemos que Defender Internet y Detener la Fragmentación” (7-4-2022, IS-3)

“No podemos dejar que Internet se convierta en un peón de la geopolítica. Politizar decisiones …nos pone en la vía rápida hacia … – una Internet artificialmente fragmentada según fronteras políticas, económicas y tecnológicas.” (ib.)

.-”Informe Global de Internet 2019: Consolidación de la Economía de Internet

¿Cómo afectará la consolidación a la evolución técnica y al uso de Internet?” (IGI-IS-2019)

“En el informe internet Society pregunta si la economía de Internet se está consolidando y, de ser así, cuáles podrían ser las implicaciones. Desde el dominio de Facebook en la mensajería social, Google en las búsquedas y Amazon en las compras en línea, las mayores plataformas de Internet están captando interacciones humanas fundamentales. Este dominio, y las finanzas y el alcance que lo acompañan, permiten a las plataformas extender su influencia y llegar a nuevos espacios de mercado…Esta ventaja se basa en efectos de red sin precedentes, grandes cantidades de datos de usuarios, agilidad empresarial y libertad regulatoria de la que pocas empresas disfrutan.”(ib.) ¡Esto va más allá de los monopolios!

“La economía de Internet, tal como se entiende en este informe, se define en términos generales como las actividades económicas que sustentan a Internet o dependen fundamentalmente de su existencia” (ib.) No es lo mismo que economía digital.

En su proceso evolutivo la Internet dejó de ser lo que fué en sus inicios y se aleja cada vez más de lo que se planteó en su concepción original; pasó de ser una red de redes mundial, a convertirse en una red de acceso mundial a negocios, plataformas y entornos privados extraterritoriales.

Se infiere por los datos y hechos reseñados que el mundo físico terminó reflejándose inevitablemente en el ciberespacio, en la Internet, pero por ahora sin reglas. La clave la da una sentencia en la misma declaración de independencia de Internet: “…En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de la humanidad, desde los degradantes hasta los angelicales, son partes de un todo sin fisuras…”

¿Qué hacer?

.-Cada vez son más las voces que claman por la intervención regulatoria de los gobiernos, tanto el sector empresarial como la sociedad civil, en la medida que Internet se hace central en nuestras vidas los peligros y las amenazas aumentan. Ello significa un giro de 180° en la Internet.

.-Sería de gran utilidad determinar cuál es la magnitud real de la economía en internet y que peso tiene en cada país del mundo, pues muchas han sido las expectativas de prosperidad económica que se han argumentado en la promoción del desarrollo en Internet por décadas.

.-Sea empresario, inversionista, gobernante, es necesario elaborar una estrategia sobre Internet que considere estos escenarios posibles y permita ser prudentes en las acciones, decisiones, planes y políticas al respecto.

.-Se abren oportunidades para los países que no han sido exploradas ni explotadas.

.-Invito leer los Informes Globales sobre la Internet apenas enunciados disponibles en https://www.internetsociety.org/globalinternetreport/.