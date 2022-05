La riqueza de las naciones y la pobreza de los pueblos

Un tsunami de medias coercitivas unilaterales para Rusia a partir del 22 de febrero y se prendió la sampablera!

Antes del 22 de febrero se habían dictado 2.754. Después de esta fecha 7.826 más hasta el 25-5-2022. En total 10.580 medidas en un poco más de tres meses. (Castellum.ai).

Riesgo calculado o no. Lo cierto es que las economías avanzadas de los países que dictaron las sanciones se están viendo fuertemente impactadas por las mismas. Los dirigentes de los gobiernos respectivos de está elite les están pidiendo sacrificios a su población. A juzgar por las declaraciones de los voceros de estos países los pronósticos no son alentadores.

Dada la desigualdad estructural del orden económico actual. La pregunta obligada es: ¿Cuál será el impacto que tendrán estas acciones en los países de las economías emergentes y de las economías en desarrollo? Cuando a estos países les da un resfriado a los de Nuestramérica o del Sur Global les da neumonía.

Resulta ser que el gas, el petróleo, el trigo, los fertilizantes y muchas otras materias primas que produce y exporta la Federación Rusa son indispensables para mover sus economías. Es decir, estas medidas coercitivas unilaterales lideradas por los Estados Unidos son un misil en la línea de flotación de la ya maltrecha economía mundial. Éstas afectan tanto a la producción como al consumo de muchos países.

Desde la década de los 90 del siglo pasado el mundo está bajo análisis. El desempeño de la economía no se traduce en desarrollo ni en bienestar para los pueblos. Por lo menos el esperado.

Primero fue la crisis de las “punto com” a finales del siglo pasado e inicio del milenio. Una burbuja en los mercados de capitales de los EE.UU. donde se cotizaban las acciones de estas nacientes empresas de tecnologías fue el origen. Luego fue la crisis del sistema financiero mundial del 2008-2009 iniciada en los EE.UU. con la burbuja financiera del sector hipotecario con las llamadas subprime que rápidamente expandió sus efectos mundialmente.

Otro evento reciente fue la pandemia COVID-19 que comenzó en marzo del 2020 y aún permanece entre nosotros. Ella también impactó fuertemente en la economía mundial. Aprendemos a convivir con ella en la llamada nueva “normalidad”.

El científico argentino Claudio Katz sostiene la tesis de que nos encontramos en una crisis sistémica capitalista en tres dimensiones: la coyuntural, la estructural e histórica. La economía mundial es hipersensible e interdependiente. Cualquier perturbación desencadena nuevas coyunturas.

En este contexto y motivado por las recientes reflexiones nos surgen las siguientes preguntas:

¿Hoy, qué significado y sentido tiene el término “la riqueza de las naciones o de las personas o de las empresas? ¿Se ha convertido en una frase vacía? ¿Pareciera que todas las naciones somos pobres? ¿Los pocos ricos que existen se salvan de los efectos de estas crisis?.

Algunas preguntas dirigidas para poner algo de contexto:

Estado

¿El Estado es rico? ¿En base a qué se determina su riqueza: monetaria, patrimonial, administración de recursos naturales y minerales con carácter exclusivo?

¿Con cuáles recursos naturales cuenta su nación?.

¿Cómo administra y distribuye al igual que cómo emplea está riqueza en la economía y en la sociedad?

¿Cuál es la situación financiera del Estado?

Personas

¿Ud. vive de la renta o de una herencia? ¿Si vive de su trabajo, le alcanza? ¿Si vive de su pensión o alguna subvención, le alcanza? ¿Está desempleado?.¿Nivel de Instrucción?.

¿Tiene todas sus necesidades satisfechas?

Empresas

¿Está solvente y tiene liquidez? ¿Apenas sobrevive? ¿Tiene bienes de capital? ¿Tiene deudas? ¿Su productividad es baja? ¿Su actividad productiva se desarrolla en el sector primario, secundario o terciario de la economía? ¿Cuántos años tiene en el sector? ¿Su producción atiende el mercado interno o externo o ambos? ¿Se siente seguro?

En General

¿Cuál es su patrimonio? De tenerlo: ¿Cómo lo tienen invertido: en Activos reales como: inmuebles, carros, terrenos, obras de arte, maquinarias, etcétera o en activos financieros como: depósitos, participaciones, acciones, bonos, etcétera? ¿Tienen efectivo? ¿Cuánto en moneda nacional y divisas?

Presentemos algunos hechos para facilitar la comprensión:

Países ricos económicamente hablando

“Los 50 países más ricos del mundo

…Nuestra clasificación muestra los 50 países más ricos, medidos por el producto interior bruto per cápita y ajustados por el respectivo poder adquisitivo del país.” (Datos Mundial, 2020)

De esta lista de “países ricos” 50 del tope solo cuatro son de América Latina y el Caribe y son: Bermudas con $ 80.000 per cápita basado en paridad de poder adquisitivo (p.p.a), Islas Caimán $71.000 per cápita, Puerto Rico con $ 35.2777 per cápita y las Bahamas con $32.539 per cápita.

¿Cómo esta riqueza se traduce en el Estado? ¿En las empresas? ¿En el desarrollo y crecimiento económico? ¿En el pueblo de a pie, como trabajador, consumidor y ciudadano?

Quizá lo que agrega la firma ayude a responder estas preguntas:

“Las naciones más ricas del mundo ya no son tan sorprendentes como hace 20 años. Son los países que suelen considerarse también centros financieros mundiales y atraen a numerosas empresas con bajos tipos impositivos. Este dinero, combinado con poblaciones pequeñas, genera grandes ingresos per cápita que la gran mayoría de los países nunca podrán igualar.” (Ib.) (negrillas nuestras)

Esto quiere decir que la economía de los países ricos de esta lista está centrada en el sector financiero de la economía y no en la economía real. La economía real produce bienes y servicios para el consumo de la población. Se trata de economías externalizadas y fuertemente dependientes. Puede que muy poco llegue por desborde hacia el resto de la población.

En la búsqueda se encontró otra lista de los primeros “15 países con las mayores economías del mundo”. Elaborada por tamaño de economía (PIB nominal 2020). Y son (en US$ billones): Estados Unidos con 20,93, China con 14,72, Japón con 5,048, Alemania con 3,903 y Reino Unido con 2,711. La India está de # 6 con 2,708. Rusia está de #11 con 1,47. Le sigue Brasil con 1,43 y México al final con 1,076. (Statista, 2022)

Cuatro economías emergentes y dos de América Latina y el Caribe. El 80% de la economía mundial se concentra en estos países.

Los países de las economías avanzadas y economías emergentes están muy lejos de ser ricos si consideramos su nivel de endeudamiento que está muy por encima de sus ingresos. Un mundo rico con la mayoría de sus países y pueblos pobres.

¿Qué hay de las riquezas naturales?

Existen una lista publicada que da cuenta de 10 países con una estimación de valor de su potencial en recursos naturales. En su mayoría minerales. Estos países son (en US$ billones): Rusia con 75,7, Estados Unidos con 45, Arabia Saudita 34,5, Canadá con 33,2, Irán con 27,3, China con 23, Brasil con 21,8, Australia con 19,9, Iraq con 15,9 y Venezuela con 14,3. (Statista 2021)

En cuanto a la riqueza potencial de la agricultura del mundo esta cita de la FAO ilustra:

“América Latina tiene las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo, señala la FAO”

“América Latina y el Caribe tiene las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo; sin embargo, el 14% de la degradación del suelo ocurre en la región, indicó la FAO.” (FAO, 2014)

La contradicción:

“... Actualmente, el 41,9% de la población mundial no puede permitirse una dieta saludable. Eso es más de 3 mil millones de personas.”(FAO, Mayo 2022)

¿Qué hay de las personas ricas de un país?

Según el reporte del 2021 de riqueza global del Credit Suisse Research Institute (Global wealth report 2021) la riqueza patrimonial está en US$ 418 billones para el 2020. Distribuida porcentualmente por región en: África con 1,18%, Asía – Pacífico 17,99%, China con 17,90%, Europa con 24,67 %, India con 3,06%, América Latina 2,59%, América del Norte con 32,58%.

En cuanto al número y la concentración por rango de riqueza:

2.870 millones de adultos (55 % del total de adultos) están en el rango < US$ 10.000. Concentrando el 1,3% de la riqueza.

1.715 millones de adultos (32,8%) están en el rango entre US$ 10.000 y US$ 100.000. Concentrando el 13,7% de la riqueza.

583 millones de adultos (11,1%) están entre US$ 100.000 y US$ 1 millón. Concentrando 39,1% de la riqueza.

56 millones de adultos (1,1%) están en la cúspide de la pirámide en el rango de los que tienen > US$ 1 millón. Concentrando el 45,8% de la riqueza.

En general la mitad de estos patrimonios son activos activos no-financieros. Salvo los países de economías avanzadas donde esta proporción disminuye llegando en algunos casos a 30% o menos. Tal es el caso de los EE.UU. Un riesgo si el precio de estos activos está sobrevaluado producto de una burbuja especulativa. Al momento de una crisis económica financiera la valoración de estos patrimonios se podría ver afectados.

No queda claro cuánto de estas riquezas son reinvertidas en la economía real. La que incide en la producción y el consumo. La que se traduce en bienestar directo de los pueblos.

Una nota aparte sobre la industria de “Activos bajo gestión” (AUM, por sus siglas en inglés) de peso en la economía global.

Algunos datos al respecto del reporte del 2020 de pwc (Asset and wealth management revolution: The power to shape the future, 2020, pwc) para apreciar su magnitud:

Se estima un mercado de US$ 112 billones para el 2020 para esta industria. US$ 2.8 billones corresponden a la región de América Latina y el Caribe. Con una proyección de crecimiento para el 2025 de US$ 145 billones.

Se registró un aumento en el otorgamiento de créditos no-bancario al sector privado no financiero. US$ 41 billones fueron concedidos por esta alternativa no-bancaria en las economías avanzadas.

Al parecer una industria que está realizando cambios radicales impulsados por las tecnologías de información.

¿Cómo usa la cultura política de la región el término “rico” y sus derivados?

Las citas siguientes ilustran:

Sin duda los datos (“hechos”) que nos ayuden a comprender el significado, sentido, interpretación y valor que tiene el término “riqueza” y “rico” en el mundo, y en particular, en la región de América Latina y El Caribe abundan. Creemos que los datos presentados son suficiente para una primera aproximación.

Algunas primeras conclusiones previas y parciales de la reflexión:

“El mundo es rico, pero con desigualdad, exclusión, inequidad e injusticia”

Es ilustrativa la sentencia del Mckinsey global Institute (MGI) que presenta en un análisis exhaustivo de la economía mundial , concluye:

“El mundo nunca ha sido más rico, con grandes variaciones entre países, sectores y hogares.” (“The rise and rise of the global balance sheet”, MGI, Noviembre 2021)

“El patrimonio es la reserva de valor que determina la riqueza y soporta la generación de futuros ingresos. En un nivel global consolidado, es equivalente al valor de los activos reales … El patrimonio se ha triplicado entre el 2.000 al 2.020 para llegar a US$ 510 billones, 6,1 veces el PIB mundial, con China contabilizando ⅓ de este crecimiento. Los hogares son los propietarios finales del 95% de este patrimonio, la ½ en forma de activos reales, mayormente viviendas, activos financieros tales como participaciones, depósitos y fondos de pensiones. En nuestra muestra el patrimonio neto está en el rango de US$ 46.000 en México a US$ 350.000 en Australia. En China y los Estados Unidos el 10% de los hogares del tope de la lista de patrimonio, son propietarios de ⅔ de la riqueza.” (Ib.)

La economía crece, pero no el patrimonio de los Estados. Sí consideramos a estos últimos como los administradores de las riquezas de sus países. La riqueza obtenida en estas dos décadas es de las personas en los países. Con la particularidad que está desigualmente distribuida. Lo interesante es que coloca como ejemplos a la primera y segunda economía del mundo. Con dos sistemas de gobierno distintos: capitalista y capitalista-socialista, respectivamente. Algo anda mal con el sistema empleado. Un mundo rico con muchos países y pueblos pobres.

“Hay un largo trecho entre la riqueza natural de una nación y la riqueza económica de la misma. Media el trabajo y la producción. ”

Las riquezas en recursos naturales no siempre se traducen en mayores ingresos en las economías ni mucho menos en riqueza de las naciones ni siquiera en riqueza de sus ciudadanos. Hace falta mucho trabajo productivo así como crecimiento y desarrollo económico para materializar estas riquezas potenciales.

Crecimiento económico no implica desarrollo y desarrollo no implica necesariamente bienestar de la población y respeto medioambiental.

“Los “ricos” están contados y son pocos además están concentrados social y geográficamente. Puede que muchos de ellos no controlen sus riquezas.”

Si sólo hablamos de los millonarios en Dólares estadounidenses son apenas el 1,1% del total de adultos en el mundo. 56 millones según el reporte mencionado del Credit Suisse Research Institute. Éstos concentran el 45.8 %. US$ 191,6 Billones de un total de US$ 418 Billones.

“La intermediación financiera no-bancaria crece. Puede que con el auxilio de las Tecnologías de Información y los emprendimientos fintech este crecimiento se haga exponencial”.

Se ha mencionado una industria financiera “Activos bajo gestión” (AUM) que maneja un mercado de US$ 112 Billones conformado por los patrimonios de personas y de empresas. Es posible que haya un flujo de capitales debido a las transacciones en este mercado que esté fuera no solo de la regulación sino también del radar de los Estados-Nación.

“Medir la pobreza sigue siendo un reto que es necesario vencer para conocer y comprender mejor la grave situación socio-económica mundial”

No basta con los indicadores macroeconómico que miden el crecimiento y desarrollo mundial. Las desigualdades, las brechas, inequidad y exclusión en el mundo amenazan con el estallido de una crisis social de grandes dimensiones. En la década de los 90’s del siglo pasado el tema : “el desarrollo humano” se debate en el PNUD y demás organismos de la ONU así como entre sus Estados Miembros y ONGs. De esta preocupación es de donde surge la medición de la pobreza en base a los ingresos diarios por personas y su comparación con una línea o umbral de referencia. Para la pobreza extrema o “indigencia” de US$1. Para la pobreza total de US$2. Con un ingreso ajustado a la paridad de poder adquisitivo. Este umbral se ajusta por inflación con el tiempo. Este indicador de pobreza fue el que se empleo para medir la meta del Objetivo del Milenio 1 ““Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Esta meta es: “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar con veinticinco centavos diario.” La meta se cumplió mayormente pero el problema persiste.

El PNDU en conjunto con la OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) proponen un Índice Multidimensional de Pobreza (IPM, por sus siglas en inglés) que considera indicadores en tres dimensiones: Salud, Educación y nivel de vida. La CEPAL propone y emplea una metodología distinta para medir la pobreza en la región basada en la satisfacción de la canasta básica alimentaria y la canasta básica de bienes y servicios. Ambas propuesta son del 2010.

La pobreza sigue estando en la Agenda de la ONU pues existen múltiples expresiones de esta. Las metodologías para medirla siguen siendo un reto.

¿Qué hacer?

Problematizar para resignificar y dar sentido al término “riqueza” en los países de la región. En todos los niveles. Hay que llenarlo de contenido para evitar las malas interpretaciones y las falsas expectativas. Realizar investigaciones con enfoque sistémico y de procesos de la economía mundial. En particular de la economía de los países de la región y su relación con las de sus socios comerciales. Un análisis desde otra perspectiva. Hace más de 200 años atrás Adam Smith en su investigación sobre la Naturaleza y las causas de las Riquezas de las Naciones centraba su análisis en los factores de producción y su remuneración. Es decir, tierra, capital y trabajo con su remuneración: renta, ganancia y salario, respectivamente. Hoy debería incluirse a una investigación similar los factores de producción: tecnología y conocimiento. Agregar a la remuneración los derechos de propiedad intelectual para estos dos factores de producción. Se deberían añadir también los factores de intermediación financiera e intermediación comercial. Con sus remuneraciones.

¡El que no sabe es como el que no ve!