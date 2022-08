¿Qué se puede aprender de los mercados de valores que sea útil para el control de la inflación?

El proceso de descubrimiento de los precios en los mercados es complejo, éste es por momentos aleatorio, independiente y variable en el tiempo, por momentos determinístico, sesgado, tendencioso.

Dos obstáculos se presentan en este proceso de descubrimiento de los precios: la ignorancia y la incertidumbre. Ante esta última, poco o nada podemos hacer, solo aumentar las fortalezas y conocer las debilidades. Pero sobre la ignorancia el remedio es información y conocimiento, mientras más mejor.

Los sujetos que participan en los mercados son variados, al igual que sus intereses, cantidad y subjetividad. Van desde empresarios que producen, comercializan, pasando por intermediarios, inversionistas, hasta llegar a los usuarios, clientes y consumidores. A su vez, estos sujetos y estos mercados están sometidos a condiciones: iniciales (históricas y culturales arraigadas) y de borde (nacionales y mundiales) que también influyen, inciden, inducen, restringen. La concreción en la realidad de la oferta y la demanda es en estos mercados, cada vez más complejos y sofisticados.

El seguimiento en el tiempo de los precios y el comportamiento de sus participantes es una tarea necesaria desde la perspectivas de todos para evitar y mitigar los efectos de las llamadas imperfecciones o fallas del mercado. También facilita la actuación oportuna ante contingencias y coyunturas fortuitas e impredecibles que afecta su normal desenvolvimiento. El seguimiento y control es una tarea que requiere de ciencia, tecnología y arte.

Hay mercados de bienes y servicios de consumo masivo para la satisfacción de las necesidades de la gente. En contraste, hay mercados de valores para invertir en productos que no se consumen, donde se transan papeles con compromisos, mercados donde se realizan inversiones para protegerse de imprevistos o para obtener ganancias.

Mientras en un mercado financiero el alza de precios es una buena señal, en el mercado de bienes y servicios es una mala señal. Por ello decimos que hay inflación buena e inflación mala, o tal vez deberíamos decir inflación con buena prensa e inflación con mala prensa.

¿Qué se puede aprender de los mercados de valores que sea útil para el control de la inflación?

Antes de abordar esa pregunta, vamos a formular otras para agregarle calor al asunto.

¿Si alguien cercano, de mucha confianza, le invita a invertir en un negocio, sin especificar mucho de que se trata, pero del que puede obtener una renta mensual digamos del 50%. Ud. lo pensaría?

¿Ud. conoce la historia del George Soros y de cómo el 16 de noviembre de 1992 quebró al banco de Inglaterra.?, Se dice que en esa jornada se llevó aproximadamente 1.100 millones de libras esterlinas especulando en el mercado cambiario de la libra esterlina frente al marco alemán. ¿A Ud. le gustaría ser un George Soros?

¿Ud. vio la película con Will Smith, “En busca de la felicidad” 2006, o las películas de Micheal Douglas con Wall Street 1, 1987, Wall Street 2: el dinero nunca duerme, 2010 o la película de “El lobo de Wall Street”, con Leonardo Dicaprio, 2013?.¿Cuánto es ficción y realidad en estas películas?

¿Qué le parece el poder que tiene Elon Musk en los mercados financieros, cada declaración o intervención suya en relación a algún valor en estos mercados hace que éste suba o baje de precio? Tal como hizo con el bitcoin y dogecoin al igual que con las acciones de Twitter.

¿Ud. escuchó del escándalo por una manipulación del mercado coordinada en los foros de Reddit, red social, y algunos gigantes de la bolsa a través de la plataforma Robinhood vinculadas con varias acciones, como por ejemplo GameStop?

¿A la hora de decidir en hacer un negocio riesgoso pero muy rentable, Ud. pensaría en el gobierno y la confianza que le tiene o en su necesidad e intereses personal o en sus valores morales y éticos?.

El asunto es complejo, no es tan trivial, ni mecánico, ni racional como se idealiza en las teorías económicas o a la distancia.

Se le ha puesto empeño al estudio, análisis, seguimiento y regulación de los mercados de valores por varias razones.

Para ilustrar mostramos el comportamiento histórico de la cotización de los precios en los mercados de valores de tres comoditis: trigo, maíz y café, y del índice de bolsa Nasdaq composite. Dos abordajes, uno desagregado por productos y el otro, un índice que refleja el agregado de todo los productos que se negocian en el mercado, una especie de Índice de Precios al Consumidor (IPC). Basado en las cifras macrotrends, sitio consultado entre el 10 de julio y 3 de agosto del 2022.

Histórico 63 años del precio internacional del Trigo

Se analizan 15.904 días de precios al cierre, desde el 1-7-1959 de 1959 hasta el 3-8-2022, con un precio internacional promedio de US$ 3,76 por fanega (27,21 Kgs.), con un mínimo de US$ 1,17, el 12-8-1968 y un máximo de US $12, el 7-3-2022. En su 63 años se distinguen tres tramos de comportamiento similar, en cuanto a picos y valles .

El primero, del 1-7-1959 al 8-9-1972, 13 años, con un precio promedio por fanega de US $1,74, con variaciones, máxima y mínima, entre +31,15% y -31,28% del promedio.

El segundo tramo, del 9-9-1972 al 29-6-2007, un poco más de 34 años, con un precio promedio de US $3,5 y variaciones entre +94% y -42,8% del promedio.

El tercer tramo, del 30-6-2007 al 3-8-2022, 15 años, con un precio promedio de US $6,15 y con variaciones entre +110% y -38 % del promedio.

Histórico 63 años del precio internacional del Maíz

Se analizan 15.903 días de precios al cierre, desde el 1-7-1959 hasta el 3-8-2022, con un precio internacional promedio de US$ 2,8 por fanega (25,4 Kgs.), con un mínimo de US $1,07, el 21-11-1960 y un máximo de US $8,31, el 21-8-2012. En este caso se distinguen cinco tramos de comportamiento similar, picos y valles.

El primero, del 1-7-1959 al 30-6-1971, casi 12 años, con un precio promedio por fanega de US $1,22, con variaciones, máxima y mínima, entre +31,02 % y -17,74 % del promedio.

El segundo tramo, del 1-7-1971 al 3-10-1974, un poco más de 3 años, con un precio promedio de US $1,97 y variaciones entre +101% y -42,56% del promedio.

El tercer tramo, va del 4-10-1974 al 17-8-2006, casi 32 años, con un precio promedio de US $2,56, con variaciones entre +97% y –44,19% del promedio.

El cuarto tramo, va del 18-08-2006 al 2-7-2008, casi 2 años, con un precio promedio de US $4,18, con variaciones entre +82,4% y –47,5% del promedio.

El último tramo, va del 3-7-2008 al 3-8-2022, 14 años, con un precio promedio de US $4,7, con variaciones entre +76,86% y -34,84 % del promedio.

Histórico 49 años del precio internacional del Café

Se analizan 12.305 días de precios al cierre, desde el 20-8-1973 hasta el 3-8-2022, con un precio internacional promedio de US $0,652 por libra (0,435 Kgs.), con un mínimo de US $0,026, el 22-7-2022 y un máximo de US $3,56, el 14-4-1977, con variaciones porcentuales, máxima 414,77% y mínima de -96,84% con respecto al promedio. En este caso se distingue un solo tramo con comportamiento similar, en cuanto a picos y valles.

Actualmente el precio internacional del café, viene en caída desde el 24 de junio del 2022, cuando pasó de US $2,26 a US $0,0215 la libra, el 3-8-2022, desde entonces sigue bajo. ¿Ud. ha percibido este cambio en el precio del producto a nivel del minorista?.

Histórico 51 años del Índice Nasdaq Composite

Se analizan un poco más 618 meses del Índice Nasdaq Composite, se pueden apreciar cuatros tramos: dos de largo crecimiento y dos breves de caída sostenida.

El primero va de 1-2-1971 al 1-2-2000, 29 años, con un índice promedio de 1.240, un máximo de 8.195,72 precisamente el 1-2-2000, es un comportamiento de crecimiento sostenido, con pocos valles y picos, con variaciones porcentuales mensual en el tramo: promedio de 0,86%, máxima de 21,9% y mínima de -27,4%.

El segundo tramo es de caída sostenida breve de dos años y medio, va desde 1-3-2000 al 1-9-2002, el promedio sube a 4.037, alcanzando un mínimo de 1.918, con variaciones porcentuales mensual en el tramo: promedio de -3,98%, máxima de 16,01% y mínima -22,95%.

El siguiente tramo es de crecimiento sostenido, pero ahora de 19 años, va desde el 1-10-2002 hasta el 1-12-2021, hasta alcanzar su máximo histórico de 16.630, con variaciones porcentuales mensual en el tramo: promedio de 1% mensual, máxima 16,25% y mínima -16,88%.

El último tramo se inició el 1-1-2022, es de caída sostenida, para el 3-8-2022 registró 12.348,76.

Dos comentarios: La variación de los precios internacionales de los comoditis, cuyo valor cambia varías veces al día, en base a los contratos a futuro, presentan un comportamiento entre valles y picos, en general, similar. Las variaciones, en relación al promedio, están rango entre un máximo de 414,77 % y un mínimo de -96,84%, ambas cotas variaciones de los precios del café. Los mercados de comoditis lucen controlados en cuanto a los aumentos de precios, a pesar del alto nivel de operaciones diarias. Este comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento de otro producto financiero como lo son nuestras monedas nacionales frente al la divisa estadounidense, en los mercados conocidos como Forex. ¿Por qué será?.

En cuanto al Índice Nasdaq Composite, el comportamiento es creciente y sostenido, pero moderado, con variaciones porcentuales mensuales que están alrededor de 1%, con máximos y mínimos, que no exceden el 21,9 % y el -27,4%. Ya desearían algunos países de la región tener este comportamiento en su índice de Precios al Consumidor (IPC) o en su paridad frente al USD.

Los mercados de valores o de productos financieros están centralizados, son libres, son regulados, estén organizados o no, y son cerrados. El seguimiento es diario, en algunos casos (Forex) hasta por 24 horas al día, salvo los fines de semana, cada transacción se registra en tiempo real, precio y volumen, de quién viene y a quién va. Esta información es pública, no solo para los participantes formales, sino para todas y todos.

Su regulación, aunque Ud. no lo crea, es en dos niveles: a nivel nacional, a través de una institución del gobierno llamada, por lo general, Comisión Nacional de Mercado de Valores con su respectivo marco legal, y a nivel de mercado específico, establecido por alguna organización particular conformada por socios privados, donde se reserva el derecho de admisión y se establecen normas de operación para los socios. También, existe un mercado no organizado (Over The Counter – OTC), donde las transacciones se dan cara a cara, en este caso no hay normas específicas adicionales a las nacionales. El mercado es libre pero…

Al parecer un número sustantivo de profesionales, investigadores y empresas están dedicadas al estudio y análisis de estos mercados, su funcionamiento, todo lo concerniente a la práctica que se da en ellos. Las decisiones se basan en la intuición, en análisis fundamental y en análisis técnico, empleando sofisticados modelos y realizando simulaciones de los procesos de evolución de los precios y del comportamiento.

En estos mercados se cuida de los fraudes, de la manipulación, de las caídas y subidas abruptas que pudieran perjudicar grandemente a los participantes. En oportunidades hemos escuchado cuando se suspende la operación con determinada acción o a determinado socio o negociante minoritario si se da o se sospecha de algún comportamiento anormal. En estos mercados no se interviene fijando los precios, restringiendo o ampliando el flujo de capitales.

En contraste, el seguimiento y control del mercado de los bienes y servicios de consumo masivo nacional, es insuficiente o está ausente. Cuando existe está desfasado con respecto al mundo digital en el que se desenvuelve la economía donde hay tanto intercambio de información y de pagos, es un mundo líquido. ¿Esta situación será similar en todos los países, sean éstos de economías avanzadas o no?.

Cuando las cifras de la inflación en los mercados de bienes y servicios de productos básicos están disponibles puede que sea tarde y como consecuencia las medidas pierden efectividad.

Muchas veces no se logran identificar los comportamientos anormales por producto o participante, ni las manipulaciones del mercado a tiempo.

No se cuenta con información en tiempo real de la evolución de los precios por productos ni de los agregados como el IPC. Los reguladores pareciera que actúan un tanto a ciegas o con muy poca información.

Los usuarios, clientes y consumidores necesitan información, geoespacializada de los precios, que les permita una mejor experiencia de compra. Todavía los consumidores tienen que echarle pichón a pie, en carro o hasta en metro, buscando precios, ofertas, tomando datos de otros consumidores y usuarios, para combatir en la práctica la especulación.

Por otro lado, las empresas que producen, comercializan e invierten, necesitan información pertinente sobre estos mercados, de calidad, para descubrir oportunidades, optimizar su operación y su oferta, mejorar su rentabilidad y retener a los clientes.

Invertir en productos de mercados financieros puede ser más rentable que invertir en empresas que comercialicen, produzcan y presten servicios en la economía real, pero es más riesgoso. Sin embargo, cuando hay inflación, pareciera que mientras la burbuja se siga llenando esta inversión resulta ser la opción preferida.

En los EE.UU., al inicio de la pandemia, en la fase de cuarentena o resguardo en los hogares, hubo una expansión de más de 3 billones de dólares con la intención de compensar el efecto económico. Sin embargo, las denuncias que se reseñaron en la prensa era que había empresas que utilizaban estas ayudas para recomprar sus acciones y aumentar la revalorización de ellas mismas en el mercado de capitales, en lugar de invertirlos en la producción. También, se mencionó de personas particulares que utilizaban estos auxilios para invertir en los mercados financieros a través de plataformas como Robinhood o comprando bitcoins, es decir, que tampoco esta expansión monetaria se reflejó como podría en el consumo. ¿Cómo evitar esta desviación?. La teoría del dinero no contempla esta situación.

El aumento desmesurado y sostenido de los precios de activos financieros conocido como burbujas (inflación con buena prensa) y las crisis financieras generales están ligadas. Eso parece mostrar la historia de las 17 crisis mundiales, que van desde los bulbos de tulipán en 1637, en holanda, pasando por la llamada Gran Depresión, en 1929 y la crisis en las puntocom del 2000, hasta la crisis de la sumprime en el 2008. En 12 de las 17 crisis el epicentro está en EE.UU. Sin importar quién las inicia, las bolsas de valores y los mercados financieros en general siempre están involucrados. Su ocurrencia en número: una en el siglo XVII, dos en el siglo VIII, cinco en el siglo XIX, ocho en el siglo XX y dos en lo que va del siglo XXI. Estas crisis son de alcance mundial y afectan la economía real, en mayor grado cada vez, con intensidad y duración mayor en las economías en desarrollo. Mientras más crecen estas burbujas más se debilita la economía real de los países. El conocimiento, seguimiento y control de estos mercados es la respuesta, aunque poco se publicite en neoliberalismo.

Inflación, devaluación, deuda y corrupción son temas recurrentes que no faltan en el discurso y en el programa de gobierno de cualquier político. Sin embargo, nadie ha podido controlar, ni menos evitar estos problemas. Pasan los gobiernos y éstos temas siguen sin resolver, siendo sus efectos cada vez más críticos y frecuentes.

¿Qué hacer?