¿Qué son los mineros y monederos en las criptomonedas?

Como se mencionó en la reflexión anterior las criptomonedas son los ecosistemas de dinero que se crean sobre la Internet del dinero, habilitados por las tecnologías de cadena de bloques.

Se ha dicho que una cadena de bloques se trata de un libro mayor contable público, distribuido y gestionado por los nodos de una red, sobre internet, que la conforman. En un libro mayor contable se registran cronológicamente todas las cuentas de una organización de manera de saber el saldo que va quedando en cada una de ellas después de las transacciones realizadas. Si se cambia en la definición la palabra “organización” por la expresión “comunidad mundial cerrada”, se establecen característica, funciones y criterios de participación específicos que faciliten las relaciones de intercambio de valor entre los miembros de esa comunidad, se llegaría, agregando la criptografía, a una definición cercana de lo que son las criptomonedas.

En las criptomonedas sigue habiendo intermediación de terceros en cualquier intercambio que se realiza entre las partes, entre pares, entre iguales en esta “comunidad mundial cerrada”, lo que no hay es intervención ni control de banco central alguno, en especial el debido a la oferta de dinero. Con las criptomonedas se trata de recuperar la credibilidad y la confianza pérdida en el sistema bancario, en especial de los Bancos Centrales y los Estados-Nación.

En las criptomonedas, ecosistemas de dinero sobre Internet, cuáles son estos intermediarios, cuáles son sus particularidades. Aquí hay tres intermediarios fundamentales: los mineros, las billeteras o monederos y las casas de cambios.

El minero en las criptomonedas es fundamental, es un socio-trabajador-inversionista que contribuye con su poder de cómputo (hardware y software) a crear la infraestructura de la red de nodos que soporta la criptomoneda, participa en la creación del libro mayor contable ‒los bloques de la cadena‒, en la verificación y registro de las transacciones de los usuarios ‒cuentahabientes‒, almacena una copia del libro mayor contable, colabora en el mantenimiento operativo y, con su partición, garantiza la seguridad de todo el ecosistema. Como retribución a este trabajo que aporta recibe un saldo a favor en su cuenta del ecosistema que algunas criptomonedas llaman recompensa, así se emiten las criptomonedas del sistema. Esta recompensa busca retribuir su esfuerzo, es decir, cubrir sus gastos en equipos de computación, en pagos del consumo de energía y de las telecomunicaciones, en pagos de empleados y en pagos de otros costos fijos y variables en los que incurre para operar las 24 horas al día, todo el año, de manera ininterrumpida. Así que a diferencia de otros tipos de mineros que extraen un valor hasta que se agota la mina, éste los crea y los mantiene.

¿Cómo se logra coordinar y articular esta participación de los mineros? A través de un mecanismo de consenso, en éste se establecen las reglas de competencia en un juego Suma-Cero que logra varias cosas: aumentar la seguridad del ecosistema, construir confianza entre los participantes y mantenerlos incentivados. Los dos mecanismos de consenso más populares son: la Prueba de Trabajo (PoW, por sus siglas en inglés), empleada por el Bitcoin, y la Prueba de Participación o Apuesta (PoS, por sus siglas en inglés), empleada ahora por la criptomoneda Ethereum. En un juego Suma-Cero, uno gana y los demás pierden. El que más apuesta más probabilidades de ganar tiene. Algunos países ya han establecido una regulación para la operación de los mineros.

Los monederos o billeteras son el otro intermediario clave del ecosistema de las criptomonedas. Con el dinero digital el usuario solo tiene en su poder un juego de claves, pública y privada, que le identifican y a través de las cuales puede acceder a su cuenta y puede realizar transacciones en el ecosistema. Se le dice monedero o billetera a la forma en la que resguarda estas claves, si lo hace en papel o en un hardware especializado desconectado de la red, se le conoce como billetera fría, si le delega la custodia a un tercero al que accede a través de la Internet, se le dice billetera caliente. Por comodidad y ubicuidad se opta preferentemente por la billetera caliente y se paga por el servicio. Este tercero permitirá tener cuentas en varios ecosistemas o criptomonedas a la vez. Ya no “se me perdió la cartera” ahora la administra un tercero!, otro intermediario fundamental del sistema que hace su negocio.

Poco sirve una moneda si sus transacciones están limitadas a un mercado cerrado, mayor si aspira a un mercado mundial, para poder tener la oportunidad de realizar transacciones en otros mercados se debería poder cambiar esta moneda por aquellas que se puedan usar en esos otros mercados, aquí surge el otro intermediario fundamental de las criptomonedas las casas de cambios ‒exchange‒, éstas sí están reguladas por los Estado-Nación. En estos mercados de monedas, el valor de las criptomonedas respecto a otras monedas variará de acuerdo a la oferta y demanda en estos mercados.

Conjeturas

A.-La participación de los mineros es voluntaria, “si éstos no le ven el queso a la tostada”, es decir, si las recompensas ya no hacen el negocio rentable ni viable económicamente, se irán a ofrecer su capacidad de cómputo a otros ecosistemas o criptomonedas, a otros negocios como las granjas de robots o a las plataformas de Inteligencia Artificial como Servicio (AI as Services). ¡Así que los mineros son la fortaleza y a la vez el Talón de Aquiles de las criptomonedas!

B.-Un minero debe sacar bien sus cuentas, todos los costos de su operación y de inversión en compras de nuevos equipos a lo largo de un período de tiempo deben ser compensado por los ingresos obtenidos en dicho lapso.

C.-La tendencia es a la concentración, en la medida que vaya creciendo la participación y el uso de la criptomoneda, que se vaya estabilizando su precio en los mercados de monedas, las ganancias ‒egresos menos ingresos‒ irán disminuyendo, ello obligará a una economía de escala y a una economía de red, consecuencia: concentración de mineros, concentración de billeteras, concentración de casas de cambio para finalmente integración de las tres intermediaciones.

D.-Tres riesgos comunes para la internet del dinero a los que se está sujeto, en orden descendente de capas: los propios de la internet, los propios de los servicios de telecomunicaciones y los propios de los servicios de energía eléctrica. Estos riesgos se mitigan o evitan con inversiones en seguridad, en redundancia y en contratos de calidad de servicios acordados, etcétera. Estas inversiones son cuantiosas y se amortizan a largo plazo, ¿quiénes las hacen, si la participación es voluntaria y descentralizada?

¿Qué hacer?

.-Si se es un pequeño inversionista en criptomonedas siga las tendencias del mercado, en especial la participación de los grandes jugadores como los Fondos de Inversiones tipo Blackrock y las llamadas ballenas como Michael Novogratz, ex-CEO de Galaxy Digital o los gemelos Winklevoss (Ballenas de Bitcoin).

.-Si se quiere ser socio-inversionista-trabajador, es decir minero, revisar el mecanismo de consenso, revisar si se ha dado la concentración de mineros en el mercado, cuáles son las políticas de fijación de comisiones por transacciones, la tasa de transacciones por segundo de la red, las recompensas por crear bloques, el tamaño de la participación de esta criptomonedas en el mercado, el volumen operaciones y la cotización de la criptomoneda, si se ha desarrollado y consolidado una economía digital con esta criptomoneda, etcétera, con esta información sacar bien las cuentas y decidir.

.-Si se piensa adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal en un país, ejemplo, El Salvador, estudiar bien en que fase de maduración y consolidación se encuentra ésta. En especial si su valor frente a otras monedas es estable para garantizar el cumplimiento concurrente de las cuatro funciones fundamentales del dinero en la economía real: unidad de cuenta, medio de circulación, medio de pago y reserva de valor. También, considerar el ecosistema desarrollado y consolidado, el número y la calidad de sus intermediarios, la consolidación de las comunidades de gestión, funcionamiento y desarrollo de aplicaciones y mejoras del ecosistema.

.-Si se piensa en la tecnología de cadena de bloques para crear una moneda alternativa o complementaria propia, trabajar con las opciones de código abierto de la cadena de bloques (HyperLedger de la fundación Linux) para diseñar una solución propia, que pudiera ser privada o semi-pública, con un mecanismo de consenso más justo, por ejemplo un juego Ganar-Ganar.

.-Si se desea minimizar los riesgos y la exposición se puede considerar emplear la cadena de bloques directamente sobre la red de telecomunicaciones pública para crear una criptomoneda con un mejor desempeño.

.-Si se considera ser intermediario en la custodia y gestión de billeteras se recomienda conocer bien a las comunidades de desarrolladores de aplicaciones consolidadas por criptomonedas, al igual que la regulaciones en los países donde quiera participar. Igual, si se considera intermediar en el mercado de monedas, es decir, ser casa de cambio.